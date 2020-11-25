Черчесов пошел в разнос. Размазал в телеэфире половину сборной, но уходить не собирается

Вот некоторые фрагменты.

О РЕДКИХ ВЫЗОВАХ В СБОРНУЮ САФОНОВА

- Ну вы же прилюдно врете! Это был второй вызов Сафонова. Но есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. Как только они были решены, Матвей оказался в первой сборной. Мы пригласили и других ребят из молодежки. Чтобы с ними знакомиться. А брать Сафонова третьим номером на перспективу... Как вы себе это представляете? Каждый должен пройти определенные этапы. Ообенно это касается вратарей. Я сам эти этапы проходил... А Акинфеевы, Харины не каждый год рождаются. И, кстати, может Сафонов не случайно подхватил коронавирус? Может, это Господь дал ему паузу?

ОБ АЛЕКСЕЕ МИРАНЧУКЕ И ЧАЛОВЕ

- Что я должен с ними сделать? Этому нашему «золотому активу», как вы говорите, пора сделать себя хотя бы позолоченным. Они сейчас у себя дома чай пьют, а я перед вами сижу. Понимаете, о чем я? Не говорю, что они плохие. Но им надо задуматься и делать шаги вперед. Говорю это откровенно, чтобы они слышали и делали выводы. Чалов с Молдавией почему себя не проявил?! Хотя лучше стал, чем до этого. А без Леши Миранчука мы до этого выигрывали, кстати. С ним - проиграли.

О ЗАБОЛОТНОМ

- Он приносит больше пользы, чем Чалов. Вот вы впоминаете пять промахов Заболотного с Сербией. А вы вспомните хотя бы один промах Чалова в недавнем матче с «Сочи». Кто-то создает моменты, а у золотых наших, талантливых, и моментов нет.

ОБ ОТСТАВКЕ

- Если бы следовало это сделать, то я бы сделал. Но что случилось-то? Один безобразный матч. Надо все осмыслить и двигаться дальше. Главное - мы вышли на чемпионат Европы. А в последнем матче Лиги наций и команды-то, по сути, не было. Пришлось собирать за несколько дней. Новых футболистов было 14 человек - слишком много. И 0:5 не перечеркивают все, что было до.