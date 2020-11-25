ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Безнадега точка ру. «Зенит» следом за «Краснодаром» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов (видео)
25 ноября 01:19
автор: Артем Зибрак

Безнадега точка ру. «Зенит» следом за «Краснодаром» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов (видео)

В 4-м туре Лиги чемпионов питерский клуб уступил «Лацио» 1:3, досрочно завершив борьбу за путевки в 1/8 финала.

ШЕДЕВР ИММОБИЛЕ

Как и «Краснодар», обидно проигравший «Севилье» в самой концовке, «Зенит» остро нуждался в победе в Риме, а в случае поражения практически гарантированно лишался шансов на выход из группы. И, как и команда с юга России, питерцы крайне неудачно начали встречу, пропустив уже на третьей минуте. Не игравший в первой очной встрече Чиро Иммобиле уже в дебюте открыл счет сумасшедшим ударом с разворота в правую от Михаила Кержакова девятку. Получилось настолько изумительно, что вратарю ничего не оставалось, как проводить мяч в сетку взглядом.

Сразу стало понятно, что ловить россиянам нечего и в этом матче. Если уж «Лацио» чуть ли не вторым составом в Петербурге был лучше хозяев и спокойно забрал ничью, то с возвращением группы лидеров вообще не должен был отпускать свое, тем более так быстро получив необходимое преимущество в счете.

Помимо всего прочего зенитовцам было очень трудно потому, что они вышли в очень непривычных сочетаниях. В матче с «Ахматом» травму получил Вячеслав Караваев, так что Сергею Семаку пришлось пойти на изменения. На правый фланг обороны он отрядил Далера Кузяева, воспользовавшись наработками Станислава Черчесова в сборной. В центр поля ушел Дуглас Сантос, а на правый край полузащиты – Андрей Мостовой. Выздоровевший наконец Малком (он получил в Грозном в прошлом туре 11 минут) занял позицию под Артемом Дзюбой, а еще два выписанных из лазарета игрока – Сердар Азмун и Себастьян Дриусси – остались в запасе. Здорово, что у питерцев хватает универсальных футболистов, однако было видно, что вся игра «Зенита» строится с листа.

НЕ ЗЛИТЕ ДЗЮБУ

Отчасти все-таки сине-бело-голубым еще и не повезло. К середине первого тайма они проигрывали уже с разницей в два мяча. И вновь хозяевам удался удивительный по точности удар – Марко Пароло из-за пределов штрафной прошил Кержакова пушечным выстрелом точнехонько в дальний нижний угол. Случайность случайностью, но отметим, что гол этот начался с того, что Кузяев (не в первый и не в последний раз) не успел вернуться в оборону. Протащившего мяч через центр поля вынужден был встречать Деян Ловрен, и далее по цепочке пришлось смещаться всем. В результате Вильмара Барриоса не оказалось в зоне его ответственности, и он не мог помешать Пароло прицельно пробить.

К счастью, Дзюба опять зол на весь белый свет, судьбу и общественное мнение. В таком состоянии он наиболее опасен. Всего три минуты спустя он отыграл один мяч, продавив Франческо Ачерби. Получилось не так изящно, как у итальянцев, но не менее эффективно. Может, если бы зенитовцам удавалось чаще доставлять мяч форварду, у них было бы больше шансов. Об этом, в общем-то, сказал сам Дзюба прямо на поле. Когда Александр Ерохин в суматохе покатил лежавшему на газоне Дугласу Сантосу, и мяч ушел в аут, Артем не стерпел: «Ну, вы пас-то нормальный отдайте. Издеваетесь, что ли?» Примерно так, если опустить элементы непереводимой русской лексики.

Этот эпизод, кстати, дорого стоил Семаку. Бразилец мгновениями раньше получил травму и не смог продолжить игру. В запасе оставалось всего три полевых игрока, соответствующих лигочемпионскому статусу: Азмун, Дриусси и Алексей Сутормин. Как ни странно, из этой тройки выбор пал на последнего. Видимо, двое других просто физически не готовы отыграть целый час. Понятно, что без Сантоса лучше не стало. «Лацио» еще в первом тайме мог снять все вопросы, но Пароло с угла вратарской промахнулся, а Мануэль Лаццари проиграл очную дуэль Кержакову.

СЕМАК СДАЛСЯ

Второй тайм начался с очередной плохой новости. Ловрен совершил накладку, получил третью желтую и лишился возможности принять участие в следующем туре. А ведь там «Зениту» ехать в Брюгге на решающий матч в борьбе с бельгийцами за место в Лиге Европы. Тяжелейшая потеря для россиян. Третий гол «Лацио» на этом фоне выглядел не так печально. В контексте данной встречи он, конечно, усложнил жизнь, но уже и так было понятно, что в Риме на очки претендовать не приходится.

Свой очередной гол Иммобиле записал в актив с пенальти. Сколько уже сказано, что Юрий Жирков в его возрасте просто не готов играть все матчи подряд, да еще с такой высокой интенсивностью, но тренеры раз за разом пытают его игрой в футбол. Вот и результат. Лаццари умчал по флангу от нашего ветерана, как на самокате и отдал в центр, а Барриос не смог без нарушения правил помешать Иммобиле пробить.

После этого Семак, кажется, признал поражение. За полчаса до конца матча он бросил в бой Леона Мусаева, которого даже в РПЛ в нынешнем сезоне выпускал только на 34 минуты, и снял с игры Барриоса. Вышел и Дриусси. Больше для набора игровой формы, чем в реальных попытках отыграться. Все это заставляет думать о том, что мыслями наставник «Зенита» был уже не на «Олимпико».

Последние полчаса получились малособытийными и не принесли никакой полезной информации. «Лацио» отдал инициативу и, не включая максимальных скоростей, спокойно довели матч до победы. Эта игра хороший пример тому, что статистика нередко – это просто цифры. Статистика по ударам (13-12 в пользу «Зенита») и владению (53 процента) у гостей была лучше, но игра такого впечатления не оставила. А отсутствие зрителей на трибунах и футбольной атмосферы лишь подчеркнули эту «Безнадегу. Спб». В параллельной встрече «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0) и лишила россиян шансов на выход из группы. Даже за Лигу Европы теперь бороться проблематично.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

«Лацио» - «Зенит» - 3:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 3 – 1:0. Пароло, 22 – 2:0. Дзюба, 25 – 2:1. Иммобиле, 55 – 3:1.

«Лацио»: Рейна, Габбарон (Луис, Фелипе, 60), Худт, Ачерби, Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Акпро, 60), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Марушич, Иммобиле (Мурики, 81), Корреа.

«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун, 73), Мостовой (Дриусси, 59), Барриос (Мусаев, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Ерохин (Шамкин, 74), Малком, Дзюба.

Предупреждения: Барриос, 39. Ловрен, 48. Ракицкий, 76. Ачерби, 89.

«Боруссия» Д – «Брюгге» - 3:0 (2:0)

Голы: Холанд, 18 – 1:0. Санчо, 45 – 2:0. Холанд, 60 – 3:0.

Боруссия Д – 9 очков, Лацио - 8, Брюгге - 4, Зенит - 1.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» усложнил «Сочи» борьбу за плей-оффПередышка между кругами. Итоги 15-го тура и первого круга РПЛЯромир Ягр не планирует завершать карьеруКомментатор из США метко высказался о скандале с ДзюбойТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступатьСвежее фото 37-летней Кабаевой произвело фурор в Сети
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.

Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика