Безнадега точка ру. «Зенит» следом за «Краснодаром» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Помимо всего прочего зенитовцам было очень трудно потому, что они вышли в очень непривычных сочетаниях. В матче с «Ахматом» травму получил Вячеслав Караваев, так что Сергею Семаку пришлось пойти на изменения. На правый фланг обороны он отрядил Далера Кузяева , воспользовавшись наработками Станислава Черчесова в сборной. В центр поля ушел Дуглас Сантос , а на правый край полузащиты – Андрей Мостовой. Выздоровевший наконец Малком (он получил в Грозном в прошлом туре 11 минут) занял позицию под Артемом Дзюбой , а еще два выписанных из лазарета игрока – Сердар Азмун и Себастьян Дриусси – остались в запасе. Здорово, что у питерцев хватает универсальных футболистов, однако было видно, что вся игра «Зенита» строится с листа.

Сразу стало понятно, что ловить россиянам нечего и в этом матче. Если уж «Лацио» чуть ли не вторым составом в Петербурге был лучше хозяев и спокойно забрал ничью, то с возвращением группы лидеров вообще не должен был отпускать свое, тем более так быстро получив необходимое преимущество в счете.

Как и «Краснодар», обидно проигравший «Севилье» в самой концовке, «Зенит» остро нуждался в победе в Риме, а в случае поражения практически гарантированно лишался шансов на выход из группы. И, как и команда с юга России, питерцы крайне неудачно начали встречу, пропустив уже на третьей минуте. Не игравший в первой очной встрече Чиро Иммобиле уже в дебюте открыл счет сумасшедшим ударом с разворота в правую от Михаила Кержакова девятку. Получилось настолько изумительно, что вратарю ничего не оставалось, как проводить мяч в сетку взглядом.

НЕ ЗЛИТЕ ДЗЮБУ

Отчасти все-таки сине-бело-голубым еще и не повезло. К середине первого тайма они проигрывали уже с разницей в два мяча. И вновь хозяевам удался удивительный по точности удар – Марко Пароло из-за пределов штрафной прошил Кержакова пушечным выстрелом точнехонько в дальний нижний угол. Случайность случайностью, но отметим, что гол этот начался с того, что Кузяев (не в первый и не в последний раз) не успел вернуться в оборону. Протащившего мяч через центр поля вынужден был встречать Деян Ловрен, и далее по цепочке пришлось смещаться всем. В результате Вильмара Барриоса не оказалось в зоне его ответственности, и он не мог помешать Пароло прицельно пробить.

К счастью, Дзюба опять зол на весь белый свет, судьбу и общественное мнение. В таком состоянии он наиболее опасен. Всего три минуты спустя он отыграл один мяч, продавив Франческо Ачерби. Получилось не так изящно, как у итальянцев, но не менее эффективно. Может, если бы зенитовцам удавалось чаще доставлять мяч форварду, у них было бы больше шансов. Об этом, в общем-то, сказал сам Дзюба прямо на поле. Когда Александр Ерохин в суматохе покатил лежавшему на газоне Дугласу Сантосу, и мяч ушел в аут, Артем не стерпел: «Ну, вы пас-то нормальный отдайте. Издеваетесь, что ли?» Примерно так, если опустить элементы непереводимой русской лексики.

Дзюба быстро сориентировался в штрафной и ткнул мимо Рейны 💪



Вот как «Зенит» отыграл один мяч 🔥 pic.twitter.com/99l8xk3tzi — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

Этот эпизод, кстати, дорого стоил Семаку. Бразилец мгновениями раньше получил травму и не смог продолжить игру. В запасе оставалось всего три полевых игрока, соответствующих лигочемпионскому статусу: Азмун, Дриусси и Алексей Сутормин. Как ни странно, из этой тройки выбор пал на последнего. Видимо, двое других просто физически не готовы отыграть целый час. Понятно, что без Сантоса лучше не стало. «Лацио» еще в первом тайме мог снять все вопросы, но Пароло с угла вратарской промахнулся, а Мануэль Лаццари проиграл очную дуэль Кержакову.

СЕМАК СДАЛСЯ

Второй тайм начался с очередной плохой новости. Ловрен совершил накладку, получил третью желтую и лишился возможности принять участие в следующем туре. А ведь там «Зениту» ехать в Брюгге на решающий матч в борьбе с бельгийцами за место в Лиге Европы. Тяжелейшая потеря для россиян. Третий гол «Лацио» на этом фоне выглядел не так печально. В контексте данной встречи он, конечно, усложнил жизнь, но уже и так было понятно, что в Риме на очки претендовать не приходится.

Свой очередной гол Иммобиле записал в актив с пенальти. Сколько уже сказано, что Юрий Жирков в его возрасте просто не готов играть все матчи подряд, да еще с такой высокой интенсивностью, но тренеры раз за разом пытают его игрой в футбол. Вот и результат. Лаццари умчал по флангу от нашего ветерана, как на самокате и отдал в центр, а Барриос не смог без нарушения правил помешать Иммобиле пробить.

После этого Семак, кажется, признал поражение. За полчаса до конца матча он бросил в бой Леона Мусаева, которого даже в РПЛ в нынешнем сезоне выпускал только на 34 минуты, и снял с игры Барриоса. Вышел и Дриусси. Больше для набора игровой формы, чем в реальных попытках отыграться. Все это заставляет думать о том, что мыслями наставник «Зенита» был уже не на «Олимпико».

Последние полчаса получились малособытийными и не принесли никакой полезной информации. «Лацио» отдал инициативу и, не включая максимальных скоростей, спокойно довели матч до победы. Эта игра хороший пример тому, что статистика нередко – это просто цифры. Статистика по ударам (13-12 в пользу «Зенита») и владению (53 процента) у гостей была лучше, но игра такого впечатления не оставила. А отсутствие зрителей на трибунах и футбольной атмосферы лишь подчеркнули эту «Безнадегу. Спб». В параллельной встрече «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0) и лишила россиян шансов на выход из группы. Даже за Лигу Европы теперь бороться проблематично.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

«Лацио» - «Зенит» - 3:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 3 – 1:0. Пароло, 22 – 2:0. Дзюба, 25 – 2:1. Иммобиле, 55 – 3:1.

«Лацио»: Рейна, Габбарон (Луис, Фелипе, 60), Худт, Ачерби, Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Акпро, 60), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Марушич, Иммобиле (Мурики, 81), Корреа.

«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун, 73), Мостовой (Дриусси, 59), Барриос (Мусаев, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Ерохин (Шамкин, 74), Малком, Дзюба.

Предупреждения: Барриос, 39. Ловрен, 48. Ракицкий, 76. Ачерби, 89.

«Боруссия» Д – «Брюгге» - 3:0 (2:0)

Голы: Холанд, 18 – 1:0. Санчо, 45 – 2:0. Холанд, 60 – 3:0.

Боруссия Д – 9 очков, Лацио - 8, Брюгге - 4, Зенит - 1.