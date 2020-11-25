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«Дивеев выглядит хорошо даже со сломанным носом». Гончаренко – перед «Фейенордом»
25 ноября 15:04
автор: Юлия Григорьевская

«Дивеев выглядит хорошо даже со сломанным носом». Гончаренко – перед «Фейенордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги Европы против клуба из Роттердама (26 ноября, начало – в 20.55 мск).

- Как идет восстановление травмированных игроков? Игорь Дивеев, который сломал нос в матче за сборную, а потом не избежал столкновений в игре с «Сочи», выйдет с первых минут?
- Все, кто был заявлен на «Сочи», готовы. Перед «Фейенордом» оценим по тестам состояние Марио Фернандеса и Виктора Васина. А с Дивеевым все в порядке. Нос зажил. Он хорошо выглядит и с поломанным носом. Это даже ему к лицу. Проблем никаких нет.

- Сообщалось, что Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Вадим Карпов и Васин сдали сомнительные тесты на коронавирус. Это так?
- После матча с «Сочи» меня уже спрашивали об отсутствии шестерых игроков. Тому были разные причины. У Кучаева проблемы со старой болячкой – с коленом. Он восстанавливается. У Карпова тоже старые проблемы выскочили – он получил удар. Васин готов. Единственное по сомнительным тестам: надо смотреть состояние Дзагоева.

- В гостевом матче с «Фейенордом» ЦСКА подвела реализация моментов. Согласны?
- Вторые таймы с «Фейенордом» и «Сочи» стали исключениями для этого сезона, в котором мы научились стабильно держать концентрацию все 90 минут. Если в четверг возьмем игру под контроль, избежим ошибок, то добьемся результата. И он будет не таким, как в Роттердаме (в гостях армейцы уступили 1:3. - прим. ред.)

- Кого в группе Лиги Европы считаете самым неприятным соперником?
- Все команды имеют свое лицо. «Вольфсберг» хорошо прессингует. У загребского «Динамо» отличный баланс между линиями. А «Фейенорд» произвел наиболее цельное впечатление в атаке. Впрочем, нам есть что противопоставить каждой из этих команд. Ставим задачу выйти в плей-офф. Все возможности для этого есть.

- Готовы ли сыграть 90 минут? - вопрос полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
- Чувствую себя хорошо. Не могу сказать, готов ли на 90 минут, но постараюсь выложиться на 100 процентов.

- Согласны, что в Европе интенсивность намного выше в российском чемпионате? Результаты наших клубов в еврокубках говорят об этом.
- Конечно, скорости в еврокубках и мастерство соперников выше. В каждом матче мы стараемся подстраиваться под этот ритм и прибавлять. Морально я готов, а физически - посмотрим.

Лига Европы. Группа K

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