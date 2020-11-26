«Локомотив» снова не проиграл «Атлетико». Теперь в Мадриде, в день смерти Марадоны

...Матч (как и все остальные в этот день) начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне . Для его соотечественника и бывшего партнера по «Севилье» и сборной Симеоне это был вдвойне трагический вечер. Наставник «Атлетико» в своей книге писал: «Марадона сделал меня сильнее как футболиста. Играть с Марадоной в одной команде – райское удовольствие. С ним было очень легко взаимодействовать – он быстро соображал и мгновенно предугадывал идеи партнеров». Долгие годы Симеоне и Марадона оставались близкими друзьями.

Николич тоже ничем не удивил, хотя и перешел на игру в одного нападающего. Федор Смолов травмирован, а Виталий Лисакович и Эдер не пользуются особым доверием тренера на столь высоком уровне.

Оба ооперника предстали в традиционном виде. Диего Симеоне по сравнению с московским матчем (1:1) сделал два изменения – вместо отсутствующих Луиса Суареса (коронавирус) и Эктора Эрреры на поле появились Коке и Янник Карраско . Они сыграли в полузащите, а Анхель Корреа составил пару Жоау Фелишу в нападении. И все это в привычной расстановке 4-4-2.

Сколько уже заметок о матчах российских клубов в текущей Лиге чемпионов начиналось со слов о том, что нам нужна победа и только победа, а воз и ныне там. «Локо» борется с «Зальцбургом» за третью строчку в группе, так что набрать хотя бы очко перед очной встречей на следующей неделе было неплохо. И в итоге команда Марко Николича, в отличие от «Зенита» и «Краснодара», осталась даже в гонке за путевками в плей-офф ЛЧ.

«ЛОКОМОТИВ» В РОЛИ АНДОРРЫ

Матч начался предсказуемо. Если не сказать больше. Хозяева с ходу задавили «Локо» в его штрафной и создали несколько хороших моментов подряд. Испанцы просто разрывали соперника на флангах. Дмитрий Живоглядов (справа) и Мацей Рыбус с первых минут бегали с выпученными глазами и не понимали, что надо делать. Карраско, Корреа, Фелиш и Маркос Льоренте закрутили такую карусель, что у игроков обороны быстро закружилась голова.

К середине тайма давление спало, но о какой-то контригре говорить по-прежнему не приходилось. Назвать редкие неточные забросы вперед в направлении одиноко маячившей шевелюры Зе Луиша даже попытками перейти в атаку язык не повернется. А низом выйти из обороны не было никакой возможности – хозяева не слишком энергичным прессингом перекрывали всех адресатов передач и без особого труда возвращали мяч себе. Ян Облак мог бы уйти из ворот на трибуну за его спиной – ничего бы не изменилось. По такой игре что-то разбирать и анализировать не имело смысла.

Все это пугающе напоминало любой матч сборной Андорры, где в роли европейского карлика выступил вице-чемпион России. Временами гости оборонялись по семь-восемь игроков в своей штрафной. Тем и затрудняли сопернику позиционные атаки. То есть, оборонялись исключительно количеством. Так и дотянули до перерыва, не без удачи и надежной игры Гилерме. Хотя создавалось впечатление, что и хозяева слишком быстро уверовали в не добытую еще победу и не особо усердствовали. Статистика ударов говорила сама за себя – 11:0.

ХЛАДНОКРОВНЫЙ МУРИЛО, ВСЕВИДЯЩИЙ VAR

Тем отраднее было видеть, что после перерыва москвичи стали действовать смелее. Начали собираться какие-то подборы, появились какие-то попытки добить мяч до ворот Облака, неплохо после розыгрыша штрафного пробил (неточно) Мурило. Вообще бразилец был, пожалуй, лучшим в составе железнодорожников – прерывал прострелы, снимал верх, очень грамотно занимал позицию. Хотелось бы похвалить и Зе Луиша. Он бился впереди в одиночестве, но делал это от ножа – каждым действием пытался обострить, вступил в массу единоборств (10 выигранных в воздухе). В общем, сделал все, что мог. Заслужил добрых слов и Даниил Куликов, совершивший больше всех отборов (5).

А в действиях «Атлетико» острота неожиданно пропала (начала сказываться усталость после победного матча с »Барселоной» в выходные). Очередной раз оказалось, что большинство проблем российских клубов в еврокубках – в головах самих игроков. Стоило повыше встречать, почаще навязывать борьбу, и мадридцы растерялись, не зная, как подступиться к воротам. Подачи не шли, дальние удары не получались, а большего не позволяли железнодорожники.

Сердце екнуло, когда Коке после повторного удара Карраско (первый пришелся в стенку) с нескольких метров добил в сетку мяч, отбитый перед собой Гилерме, но, к счастью, арбитры на VAR воспользовались своей линейкой и зафиксировали у испанца офсайд. Отлично разобрались судьи в эпизоде с падением Фелиша после контракта с Живоглядовым. Симуляция была смешной – опередив защитника, португалец занес ногу назад, коснулся оппонента и упал, всем видом демонстрируя, что все мы стали свидетелями покушения на убийство. Но словенец Славко Винчич не поверил этому театральному представлению.

В оставшееся время «Локомотив» не только дотерпел до финального свистка, но даже нанес первый удар в створ. Вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский с линии штрафной проверил концентрацию вратаря. Так железнодорожники удержали ничью на «Ванда Метрополитано», оторвались от «Зальцбурга» на два очка (австрийцы проиграли в Мюнхене) и сохранили шансы на выход из группы.

Ну а Россия продолжает ждать своей первой победы в основных стадиях ЛЧ и ЛЕ этого сезона. Безвыигрышная серия теперьсоставляет 15 матчей. 26 ноября ЦСКА попытает счастья в матче Лиги Европы против «Фейенорда».

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур

«Атлетико» - «Локомотив» - 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Савич, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Сауль, Коке, Карраско (Камельо, 80), Корреа, Фелиш.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук (Магкеев, 77), Камано (Рыбчинский, 76), Зе Луиш.

Судья: Винчич (Словения).

«Бавария» - «Зальцбург» - 3:1 (1:0)

Голы: Левандовски, 42 – 1:0. Вебер, 52 – в свои ворота – 2:0. Зане, 68 – 3:0. Бериша, 73 – 3:1.

Бавария - 12 очков, Атлетико - 5, Локомотив - 3, Зальцбург - 1.