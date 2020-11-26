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«Марадона не умер. Марадона остался в Неаполе». Как в Италии переживают смерть легенды
26 ноября 00:06
автор: Альберто Долфин

«Марадона не умер. Марадона остался в Неаполе». Как в Италии переживают смерть легенды

Спецкор «Советского спорта» в Италии – о трагической новости, потрясшей весь мир.

Ни один город в мире не любил Диего Армандо Марадону так, как Неаполь. Но он любил его так сильно, как только можно любить своего сына! Диего стал таким для Неаполя, когда приехал в июле 1984 года. И появился, чеканя мяч, на забитом до отказа Сан-Паулу. Он подарил Неаполю семь лет, а неаполитанцам - два “Скудетто” и Кубок УЕФА. Он стал для всех Богом!

- Просто пройдитесь по улицам Неаполя, чтобы понять, что Марадона никогда не покидал этот город. Он никогда не садился в самолет и не улетал в Севилью, - говорит Антонио Манцо, директор интернет-сайта «Спацио Наполи». – Для нас он никогда не менял команду. Он оставался здесь, в Неаполе. Возможно, по этой причине его смерть пугает немного меньше, ведь мы знаем, что даже уходя в другую жизнь, он никогда не покидал нас. Эта смерть не бьет по сердцу, потому что Марадона наслаждался Неаполем, а Неаполь наслаждался Марадоной. Он представлял собой поражение Севера перед Югом: это был не только футбол, но и политика.

Мифическая, легендарная фигура, которая выходит за рамки футбола, спорта и любого другого измерения, становясь иконой, именно в религиозном смысле этого слова, как подтверждает Манцо:

- Он стал для нас практически «Сан Дженнаро» (покровитель Неаполя, - Прим. ред.) в коллективном воображении. «Наполи» никогда не выигрывал Скудетто до его прихода, и его появление превратило сказку в реальность, а сам он стал легендарной фигурой. Любой футбольный журналист в Неаполе не может не быть вдохновлен Марадоной. Он зажег огонь внутри многих людей. Сына, которому сейчас три с половиной, я назвал Диего. Это фантастическое имя, которое здесь, в Неаполе, до сих пор резонирует самым волшебным образом.

Эти слова подтверждает и Дженнаро Монтуори по прозвищу “Палуммелла”. Во время игры Марадоны за «Наполи» он был главой ультрас, а затем, вдохновленный знаменитым аргентинцем, стал журналистом, превратив свою любовь к Диего и футболу в профессию. В последнем номере интернет-журнала «Тифози Наполетани», директором которого он является, он посвятил шесть страниц в честь 60-летия «Пибе де Оро». Когда Дженнаро вспоминает о Марадоне, в голосе по-прежнему слышна вся гамма эмоций:

- Наша история умерла, и я плачу с того момента, как узнал эту ужасную новость. В субботу мы будем проводить мессу в честь его памяти. Мне потребуется 10 статей, чтобы рассказать все хорошие воспоминания, связанные с Диего. Он приходил на семейные вечеринки наших болельщицких клубов. Он мог выходить куда-либо лишь поздно ночью, потому что когда он выходил, чтобы пойти в магазин или ресторан, за 10 минут в это место прибегало 10 тысяч человек! Иногда я играл с ним в футбол: Диего заставлял нас чувствовать себя звездами. Однажды, на Рождество, он позвонил мне, чтобы организовать футбольный матч пять на пять, и мне удалось найти свободное поле, чтобы мы смогли сыграть. Он обожал футбол. Однажды я видел, как он играл в футбол с простыми людьми прямо на парковке! Я никогда не забуду его подвиги. Необыкновенный человек, которому почему-то всегда хотели причинить боль. Проще говоря, для футбола он был слишком большим и поэтому платил за зависть других вне поля.

Один из его коллег-футболистов, Фернандо Де Наполи, полузащитник, который пережил неаполитанскую эпоху Марадоны, не мог найти в себе силы ответить на мой телефонный звонок. С другой стороны телефона женский голос ответил:

- Я его племянница. Перезвоните завтра, пожалуйста, он не чувствует в себе сил, чтобы говорить. Спасибо.

Монтуори хочет передать последнее послание Диего:

- Пеле сказал, что он увидится с Марадоной на небесах, чтобы сыграть вместе. А мы, со своей стороны, вновь соберемся, чтобы спеть, как мы всегда делали это на стадионе Сан-Паоло: «Марадона лучше Пеле».

источник: «Советский спорт»
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