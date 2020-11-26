Сытые нулевые. ЦСКА довел «черную серию» России в еврокубках до 16 матчей без побед

В РПЛ ЦСКА лидирует, выдав отрезок из 10 побед в 12 матчах. В Лиге Европы после гостевого поражения от «Фейенорда» (1:3) армейцы обосновались на четвертой строчке в группе. Впрочем, положение не выглядело катастрофически. Реванш у голландцев мог вывести красно-синих в зону плей-офф.

Для решения этой задачи Виктор Гончаренко бросил в бой всех сильнейших из тех, кто был здоров. При этом на поле по разным причинам не могли появиться Марио Фернандес, Алан Дзагоев и Константин Кучаев. Серьезные потери, в чем мы могли убедиться в минувшие выходные, когда ЦСКА с трудом отстоял дома ничью с «Сочи» (1:1).

Главное внимание было приковано к Федору Чалову. Армейский форвард горел желанием доказать состоятельность после нападок в телеэфире со стороны Станислава Черчесова. Напомним, в ответ на скандальное интервью главного тренера сборной России ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором витиевато назвал Черчесова «физруком»…

Зато авторитет наставника гостей сомнений не вызывал. «Фейенорд» в Москву привез наш хороший знакомый, один из предшественников Черчесова в сборной Дик Адвокат.

…После минуты молчания в память о Диего Марадоне хозяева начали игру очень активно. В первые 16 минут ЦСКА нанес 6 ударов. Центральной фигурой атак был Никола Влашич. Отлично на правом фланге смотрелся Бактиер Зайнутдинов. Старался Чалов. А единственным, кто выпадал из игры, оказался Иван Обляков.

Впрочем, всерьез напрячь резервного вратаря роттердамцев Ника Марсмана до перерыва не удалось. Постепенно пыл ЦСКА иссяк. А единственный голевой шанс на исходе тайма упустил Чидера Эджуке, не сумевший обработать мяч, когда его вывели один на один…

Картину игры во втором тайме предопределил подарок от Николая Йоргенсена. Уже имея желтую карточку за то, что попал локтем в лицо Игорю Дивееву, датчанин повторил прием, только против Хердура Магнуссона. Эстонский арбитр Кристо Тохвер не постеснялся удалить нападающего и оставить «Фейенорд» в меньшинстве. Шла 48-я мнута... Ну что еще нужно для первой российcкой победы в основных стадиях еврокубков-2020/21?

Вот только ЦСКА не торопился пользоваться численным преимуществом. Голландцы опустились глубоко к своей штрафной, стали играть еще плотнее, и свободных зон не осталось совсем. Гончаренко сделал двойную замену, выпустив второго форварда Илью Шкурина и Ильзата Ахметова, а Константин Марадишвили ушел на фланг обороны. Таким образом, состав хозяев принял самый что ни на есть атакующий формат.

Шкурин забил уже вторым касанием. После заброса на линию штрафной оторвался от оппонента, пробил и первым же оказался на добивании, но лайнсмен гол отменил – офсайд. Иногда казалось, что армейцы не обратили внимание на решение арбитра и посчитали, что ведут в счете. Было странно наблюдать, как улыбается Чалов после удара внешней стороной стопы из неочевидной позиции (от боковой линии штрафной) или как торопится Ахметов со своими неподготовленными ударами. В действиях ЦСКА сквозила совершенно неуместная «сытость».

Хозяевам не хватало еще одного креативного футболиста. Что-то нестандартное способен был придумать только Влашич. Остальные будто ездили по рельсам заранее продуманных комбинаций. В такой ситуации мог выручить навал или стандарт, но Чалову слишком сложно зацепиться за верховую передачу. Только за 10 минут до конца Федора сменил Адольфо Гайч, а еще чуть раньше появился Кристиян Бистрович. Втроем со Шкуриным, по замыслу Гончаренко, они должны были продавить центр обороны голландцев.

Но эмоций все равно не хватало. Не было в глазах какого-то запала. Сколько бы ни бегал вдоль бровки Гончаренко...

Увы, хотя шансы на выход в 1/16 финала армейцы сохранили, у России по-прежнему ноль европобед этой осенью. Ужас.

Лига Европы. Группа K. 4-й тур

ЦСКА – «Фейенорд» – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Шкурин, 63), Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Сигурдссон (Ахметов, 63), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 80), Чалов (Гайч, 81).

«Фейенорд»: Марсман, Ниувкоп, Спайич, Сенеси, Гертрейда, Димерс, Торнстра (Верманн, 71), Кекчю, Бергейс, Линссен, Йоргенсен.

Предупреждения: Обляков, 28. Йоргенсен, 43. Сенеси, 66. Ахметов, 71.

Удаление: Йоргенсен, 48 (2 жк).

Судья: Тохвер (Эстония).

«Вольфсберг» – «Динамо» З – 0:3 (0:0)

Голы: Майер, 60 – 0:1. Петкович, 75 – 0:2. Иванушец, 90+1 - 0:3.

«Динамо» З – 8 очков, «Фейенорд» - 5, «Вольфсберг» - 4 ЦСКА – 3.