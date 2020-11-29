«Спартак» победил «Ротор» благодаря Кокорину и достал ЦСКА и «Зенит» во главе чемпионата (видео)

У гостей не было дисквалифицированных Ильи Жигулева и Олега Кожемякина, зато вернулись отбывшие дисквалификации Сергей Макаров и Азат Байрыев. Первый вышел в основе на правом фланге обороны, второй смотрел игру со скамейки запасных. Александр Хацкевич несколько удивил пусть и оборонительной, но вполне агрессивной расстановкой 4-4-2, которую с некоторой периодичностью уже использовал в нынешнем сезоне. Например, в домашней игре с ЦСКА (0:1). А вот, например, «Локо» в Москве волгоградцы обыгрывали, начав матч по схеме 3-4-3.

Второй тур подряд в основе, несмотря на довольно слабую игру, вышел Александр Кокорин . Его тезка Соболев имеет проблемы со здоровьем, а Зелимхан Бакаев – с игровой формой. Кокорин тоже никак не наберет оптимальные кондиции, но игровая практика должна помочь ему наконец разбегаться и почувствовать себя в спартаковской игре своим. В воскресенье он заработал и реализовал победный пенальти, но в остальном оставил спорное впечатление – или не обострял, или принимал неверное решение.

...Главной проблемой Доменико Тедеско при подготовке к игре с «Ротор» стал поиск альтернативы дисквалифицированному Айртону на левом фланге. Бразилец – единственный игрок «Спартака», у которого нет полноценного дублера. В итоге Тедеско отправил налево не своего главного универсала Романа Зобнина (тот вышел справа), а Виктора Мозеса . Пару Алексу Кралу в центре составил Наиль Умяров.

Чемпионская гонка в РПЛ превращается в игру в поддавки. Три тура «Спартак» не выигрывал в чемпионате (две ничьи и поражение), но и конкуренты не торопились убегать в отрыв. Победа над «Ротором» позволила красно-белым сравняться с «Зенитом» и ЦСКА по очкам. Борьба за золото в самом разгаре.

КОКОРИН ШТАМПУЕТ ПЕНАЛЬТИ

Игра «Ротора» в четыре защитника была на руку спартаковским нападающим. В центре штрафной гостей было достаточно свободных зон – или за спиной Седрика Гогуа и Соломона Кверквелии, или перед ними. Красно-белые уже на старте несколько раз выводили Джордана Ларссона и Эсекиэля Понсе на ударные позиции, но тем не удавалось как следует приложиться по мячу.

Гол же пришел исключительно благодаря неаккуратности Зурико Давиташвили. Грузинский легионер выпрыгнул за мячом, пытаясь опередить Кокорина, и локтем врезал ему по лицу, хотя борьбу и выиграл. Арбитр Николай Волошин сразу определил фол, но сначала посчитал, что нарушение было на линии штрафной, и только после подсказки VAR указал на 11-метровую отметку. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти. Это шестой пенальти «Спартака» в 16 турах. Больше только у «Ахмата» – восемь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Быстрый гол вынудил волгоградцев переключить коробку передач. Они стали большими силами встречать соперника у его штрафной, что тоже было на руку «Спартаку». Москвичи уверенно контролировали мяч, не стесняясь задействовать даже Александра Максименко. А на ходу красно-белые при Тедеско всегда выглядят опасно.

При всем преимуществе «Спартака» (особенно заметном в первые 15 минут) стоит отметить и хорошие вертикальные выходы «Ротора» из обороны в несколько быстрых передач. Камиль Муллин и Андрес Понсе здорово набирали скорость и убегали в свободные зоны. Порой москвичи с трудом успевали за волгоградцами, особенно Мозес, располагавшийся в позиционном нападении чуть ли не на одной линии с форвардами.

НА ОТБОЙ ПРОТИВ АУТСАЙДЕРА

Вторую половину спартаковцы начали быстро, агрессивно, опасно. Так был создан убойный момент Понсе. Ларссон отозвался на длинную передачу из глубины, отобрал мяч у Гогуа, вышел один на один, протолкнул мимо Чондрича и упал. Понсе готов был добивать в пустые, но арбитр остановил атаку и дал шведу желтую за симуляцию. Эпизод сложный – контакт был, но Ларссон специально «оставил» ногу там, куда катился вратарь. VAR, во всяком случае, согласился с главным.

Хацкевич еще выше передвинул первую оборонительную линию - и гости задали такой темп, за которым москвичи перестали успевать. Особую роль играл центральный защитник Евгений Песегов. Он и накрывал оппонентов, и начинал атаки. Не менее активно в подыгрыше действовал номинальный форвард Муллин. Волгоградцы вдруг перехватил инициативу и начали объективно переигрывать «Спартак», нанеся к середине тайма шесть ударов по воротам Максименко. Даже гол был забит, очень похожий на тот, что не засчитали «Краснодару». На сей раз Гогуа забил после свистка, нарушив перед этим правила на Самюэле Жиго.

Тедеско чувствовал, что игра уходит из рук, и начал в панике искать спасения на скамейке запасных. Так, он отправил на поле Андрея Ещенко, через фланг которого Давиташвили выскочил под углом один на один, но из убойной позиции попал точно в Максименко. Игра напомнила первую встречу в Волгограде. Тогда хозяева выглядели не хуже, провели несколько очень хороших атак, но не сумели их реализовать и проиграли с минимальным счетом из-за пенальти. Тогда признанного ошибочным. На сей раз, кажется, 11-метровый сомнений не вызывает...

Как бы то ни было, во втором тайме «Ротор» переиграл хозяев – владел мячом под 60% времени, точнее пасовал (79 процентов на 74) и регулярно бил по воротам (8-10). Телеэксперты насчитали у волгоградцев 12 (!) голевых моментов за матч. Это повторение рекорда лиги. В концовке красно-белые откровенно отбивались всем составом. И все же «Спартак» вымучил трудовую победу (причем в компенсированное время Жиго после розыгрыша углового удвоил преимущество) над худшей (худшей ли?) командой лиги и настиг «Зенит» с ЦСКА.

В следующем туре москвичам принимать «Тамбов», получивший в воскресенье четыре мяча от «Уфы».

РПЛ. 16-й тур

«Спартак» - «Ротор» - 2:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 15 – с пенальти. Жиго, 90+2 – 2:0.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Мозес, Кокорин (З. Бакаев, 69), Ларссон (Кутепов, 89), Э. Понсе.

«Ротор»: Чондрич, С. Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Жовину (Серченков, 85), Песегов (Саплинов, 85), Алейник, Давиташвили (Кипиани, 79), А. Понсе, Муллин (Микелтадзе, 75).

Предупреждения: Давиташвили, 12. Ларссон, 60. Ещенко, 86. Зобнин, 90+2.

Судья: Волошин (Смоленск).

Турнирная таблица