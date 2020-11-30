Сергей Хусаинов: Судьи лишили «Спартак» заслуженного пенальти, а «Краснодар» – сразу двух

К тому же это третья желтая карточка для Ларссона. Еще одна – и он пропустит матч. А через два тура на третий «Спартаку» играть с «Зенитом». Понимаете, к чему я веду, да?

Это показатель некомпетентности арбитра, имеющего статус запасного. Что говорит о той огромной разнице между основными арбитрами и резервными. В результате справедливое недовольство Тедеско вылилось в предупреждение. Сами собой напрашиваются мысли о том, что в связи с огромными финансовыми потерями из-за пандемии арбитр специально провоцирует участников матча, которым впоследствии придется платить большие штрафы, в данном случае Тедеско. А это дополнительный, нечистоплотный источник дохода для всех этих общественных комиссий при РФС вроде ЭСК.

60-я минута – падение Ларссона после борьбы с Чондричем. Создается стойкое впечатление, что Волошин трактует эпизоды по падению. Ларссон, по мнению арбитра, упал слишком картинно, хотя нарушение очевидно – Чондрич в последний момент по неосторожности зацепил спартаковца. Странно, что арбитр не стал обращаться к VAR, а еще более странно, что Волошин вопреки всем рекомендациям свистнул сразу, не позволив завершить голевой эпизод – мяч отскочил к Эсекиэлю Понсе.

15-я минута – пенальти после падения Кокорина в борьбе с Давиташвили. Волошин был в штрафной в трех-четырех метрах от эпизода и быстро среагировал на единоборство, зафиксировав фол – Давиташвили совершил наскок в тело Кокорину, а не вверх к мячу. Вот только уверенность у судьи пропала, когда он стал определять место нарушения. Только с помощью VAR он назначил пенальти, а не штрафной удар, хотя был очень близко. Парадоксальность таких ситуаций заключается в том, что находишься рядом, но не видишь. Как в художественной галерее – если близко подойдешь к картине, не можешь увидеть всю красоту полотна.

71-я минута – Ещенко заработал угловой. Хотел бы обратить внимание еще на этот вроде как эпизод, подтверждающий низкую компетенцию Волошина в трактовке ведения единоборств. Ещенко вошел в штрафную, защитник поставил ему корпус и завладел мячом. Спартаковец въехал сопернику в опорную ногу, и тот упустил из-под контроля мяч, укатившийся за лицевую линию. Но арбитр вместо штрафного за нарушение правил указывает на угловой. Это была простая игровая ситуация, но он не может правильно ее разобрать. И это не единичный случай, при желании можно набрать еще несколько таких.

«Химки» – «Краснодар» – 1:0

Судья: Сергей Иванов

46-я минута – падение Смольникова в штрафной в борьбе с Идову. Когда футболист ведет мяч на скорости, достаточно минимального толчка, чтобы сбить его с движения. Идову чуть-чуть левым бедром по-хоккейному сыграл в Смольникова, а в мяч сыграть даже не пытался. Очевиднейший фол и пенальти, который не был назначен.

90+1-я минута – падение Ари в штрафной в борьбе с Филиным. Еще один очевидный пенальти. Филин рукой задержал Ари. Иванов был рядом и не мог не заметить нарушения. Сдается мне, в «Химках» начались какие-то нехорошие дела, потому что оправдания решениям арбитра нет.

Удаление Мурада Мусаева после финального свистка. Прекрасно понимаю эмоции Мусаева после матча, правда на его стороне. Арбитр лишил «Краснодар» двух пенальти. Тем не менее, Мусаев не имел права разговаривать с арбитром на поле. Это всегда трактуется, как демонстрация несогласия. Он может что угодно говорить в оправдание, но любой разговор разрешен только в подтрибунном помещении или в судейской – в спокойной обстановке. Да и после драки кулаками не машут – Иванов «свое дело сделал».

«Ростов» – «Динамо» – 4:1

Судья: Сергей Лапочкин

В этой игре Лапочкин назначил три пенальти, два из которых в ворота «Динамо». Все три раза он принял верное решение. Каборе и Моро промахнулись мимо мяча и нарушили правила на Терентьеве и Тугареве, соответственно, а Павловец в момент обводки въехал в ногу Тюкавину. Во всех трех случаях не использовался VAR, что радует.

«Ахмат» – «Локомотив» – 0:0

Судья: Кирилл Левников

62-я минута – отмененный гол Магкеева. Верное решение арбитра. Еще до удара Магкеева арбитр справедливо зафиксировал нарушение правил со стороны Зе Луиша на Тимофееве. Нападающий въехал оппоненту в бочину.

«Урал» – «Сочи» – 1:0

Судья: Станислав Васильев

1-я минута – фол Калинина на Заболотном. Знаю, что «Сочи» объявил о том, что будет подавать жалобу в ЭСК с требованием определить в данном эпизоде нарушение, тянущее на удаление. Я с этой позицией не согласен. Калинин тянулся мыском бутсы, поэтому игры открытой подошвой не было. Это чисто игровой фол. Да, на таком скользком поле - болезненно, но это желтая.

30-я минута – отменный гол Погребняка. Нападающий «Урала» перед ударом двумя руками оттолкнул Маргасова. На обычном-то поле такое действие дезориентирует защитника, а уж на таком – тем более. Гол отменен совершенно справедливо.

45+1-я минута – падение Жоаозиньо в штрафной в борьбе с Рыковым. Симуляция. Может, минимальное касание было, но в момент разворота Жоаозиньо упал сам. Вероятно, поскользнулся. Удивительно, что Васильев не предъявил игроку гостей желтую карточку. Особенно на фоне предупреждения Ларссону.

45+2-я минута – вторая желтая карточка Терехову. Умысел в действиях Терехова был. Соперник перепрыгивал его ногу, и защитник специально ее поднял. Обоснованная желтая, превратившаяся в красную. Все решения Васильев принял верно.

«Уфа» – «Тамбов» – 4:0

Судья: Алексей Матюнин

15-я и 37-я минуты – две желтых карточки Грицаенко. Обе карточки показаны Грицаенко верно. Дважды защитник широко размахивал руками. В первом случае попал по лицу сопернику по неосторожности, а во втором с руками залез на оппонента.

73-я минута – пенальти после падения Онугхи в борьбе с Никитиным. Нападающий опередил защитника, и Никитин совершил фол по неосторожности. Находился сзади и подтолкнул в спину. Пенальти без применения персональных санкций.

88-я минута – игра рукой Чичерина. Считаю, что это игра рукой, а не касание мяча руки. Сейчас много трактовок подобных эпизодов, но для меня это пенальти. Чичерин сделал движение руки в сторону. Мяч летел параллельно линии штрафной, но случись это в середине поля, был бы свисток. А тут – тишина.

90+2-я минута – пенальти после падение Алиева в борьбе с Рыжиковым. Если там пенальти был, то тут – нет. Контакта между Алиевым и Рыжиковым не было вообще. Вратарь стелился в подкате, Алиев его перепрыгнул и упал. Матюнин отстал от момента и не видел эпизода, а на VAR ему не подсказали. Этот пенальти – компенсация за предыдущий эпизод четырьмя минутами ранее.