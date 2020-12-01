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Лимит и «лимита». Провал нашего футбола в Европе хотят замылить отменой ограничений на иностранцев
01 декабря 08:46
автор: Дмитрий Кузнецов

Лимит и «лимита». Провал нашего футбола в Европе хотят замылить отменой ограничений на иностранцев

На фоне неудач клубов РПЛ в еврокубках поднялась новая волна обуждений правила лимита на легионеров. Обозреватель «Советского спорта» видит в этом лукавство.

Зацените два мнения. Вот первое.

«Лимит все равно нужен. Но не такой большой. Это важно. Конечно, часто все, что создается искусственно, не имеет перспективы. Но, как мне кажется, 3-4 человека нужно оставить».

А вот второе.

«Лимит нужно убрать. Место в составе должны получать не по льготному положению, а по спортивному принципу. В 2005 и 2008 годах лимита вообще не было. ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, сборная России стала призером на Евро».

Высказываний противоположной направленности два, но принадлежат они одному спикеру. Валерию Георгиевичу Газзаеву. В первом случае тренер, приводивший армейцев к победе в еврокубке, выступал как директор оргкомитета Объединенного чемпионата и говорил о целесообразности введения лимита на легионеров в новой лиге. Было это в сентябре 2013 года. А во втором Газзаев просто откомментировал новейшую инициативу министра спорта Олега Матыцина, который заявил, что РФС предстоит серьезно изучить выступления клубов в евротурнирах и подумать об изменениях в лимите на легионеров.

Похоже, нашли ответственного за безобразную игру клубов РПЛ в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, где за 16 матчей «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не сподобились даже на одну победу. Это лимит, тудыть его растудыть. Теперь отменим его навсегда, и дела точно пойдут на лад. Закупим на освободившиеся позиции россиян тройку новых гайчей, по парочке венделов и камано – и все у нас наладится.

В 2005-м лимит, не фиктивный, который существовал и до этого, но легко обходился, а действительно работающий как раз в тот год и ввели. Так что Газзаев немножечко позабыл историю вопроса, хотя по сути высказывания все равно прав: победу в Кубке УЕФА принесли России игроки, которые росли в безлимитное время. К жесткому лимиту подтолкнул легендарный матч «Динамо» – ФК «Москва». Бело-голубые в тот момент распухали от денег бизнесмена Алексея Федорычева и накупили оптом иностранцев, большей частью португальцев. Иво Вортманн выпустил в старте 11 легионеров, но «Динамо» все равно проиграло. смотреть на этот легион было тошно.

После этого поднялся кипиш. Команда гастарбайтеров не понравилась никому. Виталий Мутко решение по лимиту продавил. На поле должно было находиться не менее шести игроков, имевших право выступать за российскую сборную. Лоббировал нововведение ЦСКА и его президент Евгений Гинер. Армейцам тогда это было просто выгодно, так как основа – Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич, Жирков – была местная и молодая, на годы вперед. Никто из конкурентов не располагал такими россиянами в заявке, а потому красно-синие получали от лимита безусловное преимущество.

Газзаев тогда против таких правил игры естественно не возражал. Это сегодня Валерий Георгиевич немного поменял вектор развития для отечественного футбола. Главное, что он совпадает с направлением из больших кабинетов. Но там, кажется, не понимают, чего хотят добиться.

Сейчас в заявке клубов может быть восемь легионеров. И всем им разрешается одновременно выходить на поле. То есть, если у тебя вратарь русский по паспорту, то никто не мешает держать в старте только двух россиян. Многовато? Надо и этих убрать?

Восемь – это очень много. Никто не будет болеть за клуб, составленный на 100 процентов из «лимиты». Все это знают. К тому же качество нынешнего легиона в РПЛ невозможно сравнивать с тем, что было 5-10, да и 15 лет назад. Тогда у нас играли реально крутые футболисты, а нынче таких через лупу не увидишь. Достаточно посмотреть на армейский легион - там один Адольфо Гайч, у которого ноль плюс ноль в 12 матчах премьер-лиги, или локомотивский - где «намбэ ван» Франсуа Камано, такой же нападающий-полный ноль.

Уберем лимит, к нам не приедут новые Вагнеры, скорее будет больше новых Камано. Это надо понимать. Российский чемпионат после падения курса национальной валюты стал менее привлекательным. Уровень неуклонно снижается, а потому желающих приехать в РПЛ талантливых футболистов все меньше. Да и к работе селекционеров их боссам надо бы подходить более критично. Посмотрите, какой «мусор» ввезли в премьер-лигу в последнее трансферное окно.

Вот на кого точно стоило бы ввести лимит в нашем спорте, так это на менеджеров, которые занимаются не своим делом. Вчера они торговали газом, потом «поднимали» гонки или хоккей, а теперь стали большими профессионалами в футболе. Наш профессиональный спорт завален непрофессионалами, от которых зависит направление развития клубов, их кадровая политика и расстановка всего менеджмента. Результаты с каждым годом все хуже, но ответственности они не несут почти никакой. Разве что их могут перебросить с одного провального участка на другой. Они, как правило, люди блатные, всегда при деле.

Тут точно неплохо бы провести лицензирование. Но кто-же даст это сделать. От кормушки этих граждан бульдозером не сдвинешь. Однако именно они несут главную ответственность за деградацию российского футбола. А не российские игроки, которых эти самые «эффективные манагеры» развратили непомерными зарплатами.

Лимит, кстати, бывает очень полезен. В хоккее такая вещь помогла России стать одним из мировых лидеров по вратарям экстра-класса. Владислав Третьяк в свое время ввел приличный налог на иностранных стражей, когда в сборной в ворота некого стало ставить, и молодые русские голкиперы начали играть в своих клубах. В полуфинале Кубка Стэнли-2020 сражались три наших вратаря, а Андрей Василевский из «Тампы» сегодня номер один в североамериканской лиге.

Так что неправильный, как видится, посыл у наших чиновников в деле борьбы за еврокубковое счастье. Не наступит оно, если завтра в старте «Зенита» выйдут 11 иностранцев.

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