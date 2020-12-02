Итоги сезона НСФЛ: рекорд Орла, падение Саратова и триумф Крыма

Калининград хлопнул дверью, а Владивосток превзошел Елец

Именно благодаря победе (2:1) КГТУ (Калининград) над фаворитом сезона ЮФУ (Ростов-на-Дону), крымчане сумели не выпасть из чемпионской гонки и завоевать трофей. Эта победа, впрочем, не спасла КГТУ от решения всех проблем – команде предстоит стыковой матч за право остаться в Премьер-группе.

«Дальневосточники» же неудачно дебютировали в ранге сильнейших, сумев набрать всего 2 очка в 15 матчах. Отметим, что это не самый худший результат в истории НСФЛ – шесть лет тому назад команда ЕГУ (Елец) сумела набрать всего 1 очко в сезоне.

Краснодар и Саратов: снова вместе, снова рядом

Как быстро летит время! Казалось, еще недавно Саратов и Краснодар решали максимальные задачи сезона в последний день чемпионата, что проходил в Смоленске, и вот уже другие времена и другие расклады. Непривычно видеть трехкратного чемпиона НСФЛ вне тройки призеров, но факт есть факт. КубГУ занимает 8 место и это худший результат в истории команды. Это же касается и СГУ (Саратов) – они финишировали девятыми.

Взлет Орла

Команда ОрелГУ является одним из ветеранов НСФЛ. Более того, именно эта команда заявилась в лигу первой и давно сформировала репутацию коллектива, который вроде бы на многое не претендует, но с ним вынуждены считаться все. Оттоптавшись за пять лет в окрестностях десятого места, команда Валерия Ноздрина воспарила на четвертую строчку и не смогла обойти ЧГУ (Грозный) только по личной встрече (0:3).

Отметим и достижение нападающего орловчан Максима Серегина – он забил 13 мячей в 15 матчах и стал лучшим снайпером лиги.