ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Итоги сезона НСФЛ: рекорд Орла, падение Саратова и триумф Крыма
02 декабря 00:18
автор: Александр Федоровский
автор фото: НСФЛ

Итоги сезона НСФЛ: рекорд Орла, падение Саратова и триумф Крыма

«Советский спорт» делится впечатлениями о шестом сезоне Национальной Студенческой Лиги. Кто бы мог подумать прошлой осенью, что этот сезон придется закрывать спустя год в декабре.

Калининград хлопнул дверью, а Владивосток превзошел Елец

Именно благодаря победе (2:1) КГТУ (Калининград) над фаворитом сезона ЮФУ (Ростов-на-Дону), крымчане сумели не выпасть из чемпионской гонки и завоевать трофей. Эта победа, впрочем, не спасла КГТУ от решения всех проблем – команде предстоит стыковой матч за право остаться в Премьер-группе.

«Дальневосточники» же неудачно дебютировали в ранге сильнейших, сумев набрать всего 2 очка в 15 матчах. Отметим, что это не самый худший результат в истории НСФЛ – шесть лет тому назад команда ЕГУ (Елец) сумела набрать всего 1 очко в сезоне.

Краснодар и Саратов: снова вместе, снова рядом

Как быстро летит время! Казалось, еще недавно Саратов и Краснодар решали максимальные задачи сезона в последний день чемпионата, что проходил в Смоленске, и вот уже другие времена и другие расклады. Непривычно видеть трехкратного чемпиона НСФЛ вне тройки призеров, но факт есть факт. КубГУ занимает 8 место и это худший результат в истории команды. Это же касается и СГУ (Саратов) – они финишировали девятыми.

Взлет Орла

Команда ОрелГУ является одним из ветеранов НСФЛ. Более того, именно эта команда заявилась в лигу первой и давно сформировала репутацию коллектива, который вроде бы на многое не претендует, но с ним вынуждены считаться все. Оттоптавшись за пять лет в окрестностях десятого места, команда Валерия Ноздрина воспарила на четвертую строчку и не смогла обойти ЧГУ (Грозный) только по личной встрече (0:3).

Отметим и достижение нападающего орловчан Максима Серегина – он забил 13 мячей в 15 матчах и стал лучшим снайпером лиги.

Грозный: такой трудный шаг вперед

Два последних сезона забористая команда ЧГУ регулярно занимала четвертое место. И наконец, в этом году грозненцы сумели пробиться в тройку – это, как и в случае с Орлом, также лучший результат в истории команды. Ключевым стало сражение с будущим чемпионом КФУ - второй тайм был по-настоящему адским для сборной ЧГУ, но для начала грозненцы забили мяч-красавец, а затем сумели отстоять ничью. Она оказалась бронзовой.

Развязка

ЮФУ (Ростов-на-Дону) и КФУ (Симферополь) шли нос в нос почти весь сезон. И лишь недавно ростовчане сумели качнуть весы в свою пользу, переиграв в очном противостоянии Крым, сделав себя фаворитом в случае равенства очков и побед. Но на последнем этапе случилась необъяснимая оказия в матче против КГТУ (Калининград) и она стала для Ростова роковой. «Проклятое место» – иначе теперь в ЮФУ «Арену Крым» называть и не подумают. Судите сами: три года назад золото из-под ростовского носа увел Орел, передав его Смоленску и вот теперь снова осечка и потеря титула.

КФУ (Симферополь) совершили сумасшедший рывок, заняв третье место после стабильных 13 и 11 строчек. Нынешний чемпионат показал, что этот прорыв ни разу не был случаен. В финальной стадии крымчане позволили лишь раз потерять очки, а заодно и порадоваться за ЧГУ и их бронзовые медали, а в решающем матче против других ростовчан, ДГТУ, уверенно взяли верх, а с ним и первый титул в истории.

Отныне в Крыму 1 декабря в календаре смело можно окрашивать в красный цвет и отмечать День студенческого футбола.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Барыс" обыграл "Сочи" в домашнем матче КХЛИсточник: Игроки НХЛ ещё не получили зарплату за мартСборная России потерпела поражение от Италии в отборочном матче к ЕвробаскетуПляжная волейболистка, от которой у мужчин учащается пульсВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовКто такая Наташа Веретенникова, которая слила видео с Дзюбой
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. Расизм в Манчестер Юнайтед, кубок Англии, выборы президента Барселоны.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика