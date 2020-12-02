Валерий Баринов: Происходящее с «Локомотивом» – трагедия. У меня отобрали половину жизни

- «Локомотив» почти потерял шансы на евровесну. Сильно разочарованы?

- Я еще перед игрой сказал, что счет будет 1:3 в пользу гостей. У нашей команды не было основных футболистов, и это большая проблема. Плюс, все сейчас хвалят Марко Николича, мол, то он сделал, это, а я хочу призвать посмотреть на турнирную таблицу РПЛ. Я слышал, что даже после поражения от «Баварии» был банкет из-за того, что не пропустили семь мячей или восемь. Мне так говорили. Вот так вот наши обрадовались... И с «Атлетико» сыграли неплохо. Но вот вчера этот «Атлетико» не смог обыграть «Баварию», у которой на поле вышел третий состав. Делайте выводы.

- Тем не менее, результат матча с «Атлетико» предопределили кадровые проблемы?

- Конечно. Но я вот чего не понимаю. До игры нам говорили, что Антон Миранчук болен, что Владислав Игнатьев болен, а они вышли во втором тайме. Откуда взялось это чудо в перьях – Слободан Райкович?

- Мурило сейчас тоже многие критикуют.

- Ему надо найти место на поле. Данные у него есть. Семин-то находил ему место в составе, когда он играл под опорниками. А вчера он занял такую ответственную позицию! Сколько он привез за два года? Если Мурило ошибается, то это всегда заканчивается трагически. Не знаю, почему тренер ему доверяет. И мне, повторюсь, непонятно, почему все хвалят Николича. Кто-то пишет, что он смелый. Какая на фиг смелость? Это трусость. Но сейчас не только «Локомотив» так играет.

- То есть и от «Краснодара» с «Зенитом» вы сегодня не ждете хороших результатов в Лиге чемпионов?

- Не жду. Ну, хоть один раз можно все сбросить и побежать? Надо же почувствовать, что ты в игре. Дзюба вот выступил и сказал, что мы все играем трусливо. Может, сегодня будет по-другому?

- Согласны, что Николич осознанно сыграл с «Зальцбургом» вторым номером?

- Конечно. Вчера надо было играть на победу, а мы все видели. Мне уже все понятно, кто такой Николич. Но давайте посмотрим, какую команду он привезет со сборов. С коллективом надо пожить определенный тренировочный период. Только тогда можно говорить о том, кто появился, кого он открыл. Взяли тренера, чтобы он работал с молодежью и играл в атакующий футбол, от чего он сам отказывается. Говорили, что у Семина молодежь пересидела. Но сколько он вырастил футболистов, которых разбазарили?