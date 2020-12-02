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Спасибо шведу за победу! «Краснодар» первым из наших выиграл в еврокубках и вышел в весну (видео)
02 декабря 22:51
автор: Артем Зибрак

Спасибо шведу за победу! «Краснодар» первым из наших выиграл в еврокубках и вышел в весну (видео)

В пятом туре Лиги чемпионов краснодарцы взяли верх дома над «Ренном» (1:0) благодаря голу Маркуса Берга и завоевали путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Вот и «Краснодар» подошел к матчу, в котором решалась его еврокубковая судьба. Не будем мучить вас раскладами. Просто скажем, что победа гарантировала «быкам» третью строчку в группе. Вот только за девять предыдущих матчей во всех турнирах они выиграли лишь раз – дома у «Тамбова». Тем сильнее было желание прервать черную серию, что в конечном счете и удалось сделать на радость всей России.

Хозяева вышли на игру в сочетании, близком к оптимальному. И оттого непривычном. Наконец, Мурад Мусаев смог рассчитывать на всю четверку своих сильнейших полузащитников: Виктора Классона, Тони Вилены, Реми Кабелля и Вандерсона. До этого то один был травмирован, то другой, то чуть ли не сразу все. Да, Россию в этом составе представляли всего лишь трое – вратарь Матвей Сафонов, защитник Игорь Смольников и полузащитник Юрий Газинский. К слову, Сафонов вернулся в рамку после коронавируса.

По сравнению с первой встречей соперников «Ренн» сильно обновился – от исполнителей до схемы. Дома французы играли в расстановке 4-3-3, а теперь Жюльен Стефан предпочел более оборонительные 4-5-1. Много изменилось и в составе, но самые известные остались на месте: Эдуарду Камавинга, Стивен Нзонзи, Бенжамен Бурижо и Жереми Доку составили линию полузащиты. А вот Серу Гирасси, открывший счет в матче первого круга с 11-метровой отметки, травмирован.

СМОТРЕТЬ НА ТАКОЙ «КРАСНОДАР» - УДОВОЛЬСТВИЕ

Оба дебютанта Лиги чемпионов очень хотели одержать первую победу в турнире и пытались добиться этого за счет своих сильных сторон. «Быки» пробовали держать мяч и через короткий и средний пас доводить его до штрафной, а гости старались заставить соперника ошибиться за счет высочайшей интенсивности. Они быстро накрывали владеющего мячом и спровоцировали большой процент брака – до середины тайма с каждой минутой точность передач «Краснодара» медленно, но планомерно падала. Глядя на поле, сложно было поверить, что «Ренн» в 11 матчах одержал всего одну победу, а в последних пяти вообще взял всего одно очко.

К чести, «быков», еще в первом тайме они адаптировались к высокой интенсивности игры. Иногда создавалось впечатление, что они действовали на пределе возможностей, зато агрессивно и интересно. Болельщикам (а их, судя по шумовой поддержке, собралось немало) было на что посмотреть.

Особенно запомнился изумительный разрезающий пас из глубины Вандерсона на Маркуса Берга. Форвард на пару с Классоном под углом выскочил на одинокого Салена, но сделал лишнее касание, а затем отдал неточную передачу на партнера, позволив обороне французов исправить оплошность. Тот же Берг за восемь минут до свистка на перерыв не реализовал убойный момент с линии вратарской, созданный для него Классоном и Кабелля, разорвавшим оборону классической краснодарской стеночкой.

Единственное, что немного удивляло – это периодический переход краснодарцев на длинные передачи. Случалось это нечасто, но неизменно влекло потерю мяча. Понятно, что такая игра позволяла обезопасить себя от перехвата в средней трети поля, однако она не способствовала созданию голевых моментов. При этом понравилось отсутствие зависимости от кого-то из игроков. Все показали примерно равную статистику, а удары по воротам до перерыва нанесли аж семеро игроков хозяев. Немного выпадал только Классон – он реже всех получал мяч, чаще всех игроков атаки ошибался в передачах (73% точности) и, в отличие от большинства товарищей, так и не нашел возможности для удара.

ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА!

Разбивать атакующую игру «быков» гости решили за счет еще большей активности на краях, где стали подключаться фланговые защитники Амари Траоре (справа) и Адриен Трюффер (слева). Особенно заметно это было на левой бровке, где Трюффер поддерживал чуть ли не все атаки. Он давал ширину, а крайний полузащитник Жереми Доку получил возможность смещаться в центр. Вдвоем они задергали Смольникова, терявшего силы в геометрической прогрессии. Вандерсон, кажется, еще не набрал оптимальной формы – назад бразилец возвращался только по праздникам и с большим опозданием. Его спустя 20 минут Шапи Сулейманов и заменил.

«Краснодар» слишком прижался к воротам, а на контратаках команде действовать просто не свойственно. Казалось, что гол «Ренна» - вопрос времени. И тут хозяева вдруг забили. Да как! Александр Мартынович, чьи передачи регулярно завершались в ногах соперников, забросил мяч за спины защитникам, а медлительный вроде бы Берг неожиданно выиграл забег у защитника Дамьена Да Сильвы, поставил ему корпус и реализовал выход один на один.

На радость болельщиков, в концовке краснодарцы начали встречать соперника выше. Французы нервничали, не выдерживали собственных скоростей и регулярно ошибались в середине поля, так что ничего осмысленного создать им уже не удалось. Не дошло дело даже до приличного навала.

«Быки» дотерпели до финального свистка, возвестившего об исторической победе – первой в групповом раунде Лиги чемпионов в их истории. И первой для всех российских клубов в основных стадиях еврокубках-2020/21. Первой в 18-й попытке! Этот успех позволит клубу Сергея Галицкого принять участие в плей-офф Лиги Европы. Ну, слава богу! Выдохнули – проклятье снято! Теперь болеем за «Зенит» в Брюгге.

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур

«Краснодар» - «Ренн» - 1:0 (0:0)

Гол: Берг, 71.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский (Камболов, 87), Вилена, Вандерсон (Сулейманов, 65), Кабелля, Классон, Берг (Ари, 90+1).

«Ренн»: Сален, Траоре, Да Сильва, Ньямси, Трюффер, Доку, Камавинга (Тэт 82), Нзонзи, Силики (Гренье, 65), Бурижо (Гбоу, 73), Эну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Нзонзи, 22. Рамирес, 23. Вандерсон, 28. Силики, 53.

Судья: Коллам (Шотландия).

Челси - 10 очков (4 матча), Севилья - 10 (4), Краснодар - 4 (5), Ренн - 1 (5).

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