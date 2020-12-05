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«Зенит» склонировал 5:1 «Спартака». Но это не реабилитация за Лигу чемпионов
05 декабря 21:00
автор: Дмитрий Кузнецов

«Зенит» склонировал 5:1 «Спартака». Но это не реабилитация за Лигу чемпионов

Обозреватель «Советского спорта» – о голевой феерии в Санкт-Петербурге, после которой в таблице РПЛ на сутки установилось двоевластие.

Интересно, посещали ли Сергея Семака подобные мысли: «Кто придумал эту Лигу чемпионов? Ведь если бы не было этих проклятых матчей, все так замечательно и беззаботно было бы в моей питерской карьере. Иду я на первом месте, от 11-й команды РПЛ оставил мокрое место. Тишь, гладь да Божья благодать. Зачем нужно играть еще и с «Боруссией», будь она неладна» ...

Глядя на довольные лица лидеров клуба из Санкт-Петербурга, наколотивших пять мячей «Уралу» в 17-м туре, возникало ощущение, что и они порядком устали от провалов на международной арене. А дома так все чудесненько происходит. Покидали поле после замен Артем Дзюба с Сердаром Азмуном под аплодисменты немногочисленной кучки зрителей, светясь от радости. «Жизнь налаживается. Это все мое, родное». 5:1 в игре с «Уралом», четыре гола на двоих.

На счастье «Зенита», после разгрома в Брюгге ему попался соперник, который и в мартовском матче на «Газпром Арене» оказался очень легкой добычей. Тогда было 7:1, и это был последний поединок со зрителями перед закрытием стадиона от болельщиков. Как оказалось, «Урал» не делает выводов из неудач. У екатеринбуржцев и тренер поменялся, а манера игры осталась прежняя. Пытаться играть в открытый футбол против «Зенита» на выезде уральцам точно не стоило, но они опять наступили на те же грабли, получив полную авоську. Так что не стоит спешить с выводами, что у «Зенита» прошел кризис. Это под руку подвернулись люди, которые не делают работу над ошибками.

Как и весной, после первого тайма уже было 4:0. Причем три первых гола снова забили Сердар Азмун и Артем Дзюба при дубле у иранца. Дежавю. Напарник капитана сине-бело-голубых по атаке после перерыва оформил хет-трик, забив с пенальти. 5:1 – точь-в-точь как у «Спартака» с «Тамбовом», которые сыграли несколькими часами ранее. «Зенит» и красно-белые продолжают идти вровень, по 35 очков. В воскресенье ответ за ЦСКА, который играет с «Химками».

Правда, в отличие от петербуржцев спартаковцы не владели столь большим преимуществом над соперником. «Тамбов» вышел полуосновным составом из-за забастовки части коллектива, которому не платят зарплату. Таким образом «Тамбов» решил обратить внимание на бедственное положение. Футболисты и руководство клуба обижены на региональные власти, считая, что они должны содержать клуб, который давно в родном городе не играет.

А по мне, заострять внимание на проблеме нужно было вовсе не так. Надо было выйти и обыграть «Спартак», как сделали это в прошлом сезоне. Это было бы круче и действительно могло помочь в решение глобальных задач. Забили бы красно-белым трешечку, и после каждого гола поднимали бы игровую футболочку, а под ней другая: «Где наши деньги?» И на всю страну. Вот это бы все растиражировали. А так, чего добились – непонятно.

При этом 5:1 в Тушине не должны вводить в заблуждение. Могло быть и 2:2. Гости не использовали отличные моменты, а в концовке расстроились и развалились. Была бы основа, как знать, могли перевернуть ход игры в свою пользу. «Спартак» не убеждал своей игрой, что это один из лидеров чемпионата.

Впрочем, из первой тройки никто не выглядит фаворитом. Все испытывают проблемы. Просто так карты легли, что «Зениту» и «Спартаку» в один день выпало играть с теми, кто на успех в гостях не мог рассчитывать априори. Правда, в силу разных обстоятельств.

С ЦСКА такой номер уже не пройдет. Сегодняшние «Химки» просто так не возьмешь, клуб после прихода Игоря Черевченко прогрессирует как на дрожжах. На классе не обыграешь, он у красно-синих что-то не просматривается. Зато игровые проблемы налицо. Армейцы не забивают шесть часов, начиная с 5-й минуты матча с «Сочи» (1:1). После этого были 0:0 с «Фейенордом», 0:1 в Казани от «Рубина» и в Москве от «Вольфсберга». Если не перестроят в своей филармонии инструменты – останется у нас от троевластия тандем. Хотя и это нынче не в тренде.

РПЛ. 17-й тур

«Зенит» - «Урал» - 5:1 (3:0)

Голы: Азмун, 17 - 1:0. Азмун, 22 - 2:0. Дзюба, 30 - с пенальти - 3:0. Дуглас Сантос, 44 - 4:0. Азмун, 76 - с пенальти - 5:0. Шаболин, 82 - 5:1.

Турнирная таблица

источник: «Советский спорт»
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