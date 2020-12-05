«Зенит» склонировал 5:1 «Спартака». Но это не реабилитация за Лигу чемпионов

Интересно, посещали ли Сергея Семака подобные мысли: «Кто придумал эту Лигу чемпионов? Ведь если бы не было этих проклятых матчей, все так замечательно и беззаботно было бы в моей питерской карьере. Иду я на первом месте, от 11-й команды РПЛ оставил мокрое место. Тишь, гладь да Божья благодать. Зачем нужно играть еще и с «Боруссией», будь она неладна» ...

Глядя на довольные лица лидеров клуба из Санкт-Петербурга, наколотивших пять мячей «Уралу» в 17-м туре, возникало ощущение, что и они порядком устали от провалов на международной арене. А дома так все чудесненько происходит. Покидали поле после замен Артем Дзюба с Сердаром Азмуном под аплодисменты немногочисленной кучки зрителей, светясь от радости. «Жизнь налаживается. Это все мое, родное». 5:1 в игре с «Уралом», четыре гола на двоих.

На счастье «Зенита», после разгрома в Брюгге ему попался соперник, который и в мартовском матче на «Газпром Арене» оказался очень легкой добычей. Тогда было 7:1, и это был последний поединок со зрителями перед закрытием стадиона от болельщиков. Как оказалось, «Урал» не делает выводов из неудач. У екатеринбуржцев и тренер поменялся, а манера игры осталась прежняя. Пытаться играть в открытый футбол против «Зенита» на выезде уральцам точно не стоило, но они опять наступили на те же грабли, получив полную авоську. Так что не стоит спешить с выводами, что у «Зенита» прошел кризис. Это под руку подвернулись люди, которые не делают работу над ошибками.

Как и весной, после первого тайма уже было 4:0. Причем три первых гола снова забили Сердар Азмун и Артем Дзюба при дубле у иранца. Дежавю. Напарник капитана сине-бело-голубых по атаке после перерыва оформил хет-трик, забив с пенальти. 5:1 – точь-в-точь как у «Спартака» с «Тамбовом», которые сыграли несколькими часами ранее. «Зенит» и красно-белые продолжают идти вровень, по 35 очков. В воскресенье ответ за ЦСКА, который играет с «Химками».

Правда, в отличие от петербуржцев спартаковцы не владели столь большим преимуществом над соперником. «Тамбов» вышел полуосновным составом из-за забастовки части коллектива, которому не платят зарплату. Таким образом «Тамбов» решил обратить внимание на бедственное положение. Футболисты и руководство клуба обижены на региональные власти, считая, что они должны содержать клуб, который давно в родном городе не играет.