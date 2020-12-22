Не год Его Величества Федуна, или Дайте шанс Зареме

Все вроде бы правильно делали, все двигалось по направлению к победе, но на каком-то перекрестке свернули не туда. Федуну все опять не понравилось. И Леонид Арнольдович порушил свой песчаный домик. В какой момент произошло понимание, что все идет не так – одному боссу «Спартака» ведомо. Но за ноябрь и декабрь поправивший имидж и турнирные дела клуб снова окунулся в свою стихию - скандалы, интриги, расследования.

Хотя еще в октябре казалось, что конец года для «Спартака» будет успешным. С лета по ноябрь все шло по восходящей. Избавились в июле от «обманщика» Томаса Цорна , подсунувшего владельцам клуба за 16 миллионов евро голландца Гуса Тила , который, судя по игре, не тянет и на пятерку. Взяли местного пронырливого мужичка Шамиля Газизова , знающего все ходы и выходы в судейских лабиринтах РПЛ в отличие от предшественника. Увели из-под носа у «Зенита» мечту всех клубных тренеров Александра Кокорина . Бросили перчатку в Питер, чтоб не задирали нос и понимали, с кем имеют дело. Настроили арбитраж. Перекрыли кислород агентам. По осени возглавили таблицу…

За отчетный период спартаковский босс выгнал двух гендиров. Доменико Тедеско еще при должности, но уже, похоже, не жилец. Сам напрашивается. Тренер не пожелал продлевать контракт с командой, в которой все в России мечтают поработать. Как итог – в «Спартаке» опять назрели перемены. Клубу вместо того, чтобы готовится к празднику, приходится искать тренера, менять вектор, спасать имидж.

Газизов взбрыкнул после прихода-возвращения спортивного директора Дмитрия Попова, не пожелав становится свадебным генералом и наблюдать за чужими трансферами. А кому это может понравиться, если на берегу договаривались о другом? Прощание обошлось в сотни миллионов рублей.

Кокорин выставил клуб в глупом виде, удрав на Мальдивы в тот момент, когда ему предписали заниматься по индивидуальной программе до 31 декабря, а всю команду распустили в отпуска. Александр шустрый парень, быстро обзавелся справочкой от независимых докторов, что ему предписан полный покой. Осталось табличку на двери повесить «Не беспокоить». Как итог, клуб занят поисками вариантов для трудоустройства самого неэффективного актива. Но совсем непросто спихнуть его с трехмиллионной зарплатой в евро даже в аренду.

Напоследок свинью подложил тот, от кого этого ожидали меньше всего. Тедеско сначала заставил клубное руководство впрячься в его защиту после проявленного «расизма и национализма» со стороны представителей «Сочи». Затем завалил важнейший матч в Питере, в одну калитку проиграв «Зениту». А после того как понял, что каменный цветок не выходит, заявил на весь мир, что его в этой стране не уважают и что он не будет продлевать контракт с клубом. Оставил в итоге Федуна, убравшего неугодного тренеру гендира, со своими проблемами.

13 ТРЕНЕРОВ ЗА 17 ЛЕТ

«Спартаку» ничего не остается, как искать нового тренера и новых игроков для усиления. То есть, тратить новые деньги. Как все знакомо за 17 лет правления клубом Леонида Арнольдовича, не правда ли. Можно, конечно, удивиться очередной раз, как не везет спартаковскому боссу на окружающих. Но практика и статистика говорит об обратном: это у приходящих на работу в клуб профессионалов мало шансов проявить свой потенциал.

Не спешите бросать камни в того же Тедеско. Человек не убежит от любимой работы с хорошей зарплатой просто так. Значит, были для этого весомые причины. Публичные объяснения немца: мол, устал вдалеке от семьи, а коронавирус мешает видеться чаще – не убеждают. В любом клубе он сегодня столкнется с теми же вещами. Было что-то другое, что заставило Доменико бежать.

Тедеско – тринадцатый тренер при Федуне. С учетом того, что Валерий Карпин приходил на должность главного дважды, в среднем получается по 14,5 месяца на человека. Таков кредит доверия со стороны владельца красно-белых. Иными словами – не доверяет он никому. А потому не стоит серьезно рассуждать о перспективах того, кто в скором времени придет на замену Тедеско. Будь это бывший тренер «Монако» португалец Леонарду Жардим, который сегодня якобы является основным кандидатом на пост тренера красно-белых. Или же Массимо Каррера, с которым готов расстаться греческий АЕК. Не суть важно. Ничего от фигуры наставника на красно-белой кухне не изменится. Там по-прежнему будет дурно пахнуть пригоревшим мясом, биться посуда и идти склочные разговоры.

«РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ»

Это поняли уже самые продвинутые поклонники команды. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в своих высказываниях о проблемах клуба был, пожалуй, наиболее резок. Но многие посчитали, что именно он попал в десятку. А сказал знаменитый теннисист о любимой команде после поражения от «Зенита» следующее: «Спартаку» давным-давно нужно избавиться от владельца клуба, который, определенно, является раковой опухолью. Пока не будет нового владельца клуба, речи об успехах не может быть».

Это не эмоции. Если посмотреть на результаты клуба и его бюджет, то «Спартак» окажется вне конкуренции в номинации «деньги на ветер». Единственное чемпионство клуба за время правления Федуна приходится на тренера, который оказался во главе команды случайным образом. Его никто не искал, на него никто изначально не делал ставку. И состав под Карреру никто не подбирал. Итальянца привел в клуб Дмитрий Аленичев, после увольнения которого Массимо стал «и.о.», а затем прижился и привел клуб к золотым медалям. Благо в тот год спад пошел у всех фаворитов. Хотя Каррера, конечно, большой молодец.

Его и выгнали наверняка по этой причине, хотя вполне могли оставить. Третье место после первого вряд ли можно было назвать провалом. Конфликт с капитаном Денисом Глушаковым? Могли примирить, но не захотели, избавившись от обоих. Потому что успехи «Спартака» должны ассоциироваться исключительно с боссом. Тогда для него есть смысл играться в эту народную забаву. А тратить деньги на чужую славу – так не принято в высоких спартаковских кабинетах.

СКУЧНО, КОГДА ВСЕ ХОРОШО

Поэтому никакого Карреры в клубе не будет. Жардим – почему бы и нет, если есть желание расстаться с кругленькой суммой в 6 млн евро. Именно столько берет за работу экс-наставник Александра Головина. Но паззл спартаковский должен складываться только в такой последовательности: клуб нашел правильного тренера, купил правильных игроков, постановил на место всех многочисленных врагов, и это привело к чемпионству. Если все получается не так, не выводит причинно-следственная связь на хозяина в поиске главного творца успеха, то и игра не имеет смысла. Она в этом случае плохая.

Так ведь было с газизовским лидерством нынешней осенью. С приходом нового гендира народ начал увязывать что? Что в клубе прикрыли кормушку для окружения, что «Спартак» перестали засуживать, что команда перестала плодить скандалы, что она наконец-то научилась не терять очки с соперниками из подвала таблицы и в итоге поднялась на первое место. Не с Федуном, а с Газизовым, которого стало очень много в публичном пространстве. Шамиль оказался главной причиной возрождения команды. Но так не должно было быть.

Успешные лица, видимо, сильно утомляют серьезного бизнесмена, даже если их работа ведет к победам команды. Он перестает получать драйв от процесса управления «народным» активом. Ему становится скучно, когда все налаживается и начинает работать по инерции, а не в ручном режиме. Помните же принца Флоризеля. Такое случается с «монаршими» особами. Но настроение совсем скоро переменится, и Его Величество снова будет готов к приключениям.

Федун будет готов к этому бесконечно долго. А «Спартак» и его болельщики от этого устали в конец. Леонид Арнольдович, прислушайтесь: ведь даже самые великие тренеры брали паузы, чтобы потом окунуться в ту же воду второй, а то и третий раз. Возьмите перерыв, дайте порулить кому-то еще. Хотя бы годик.

Народ согласен уже даже на спутницу Федуна Зарему Салихову. Почему бы и нет, задаются в соцсетях вопросом тысячи обманутых спартаковских дольщиков. В том плане, что доля у них нелегкая, болеть за такой клуб. Ну а чего в этом криминального, правда? Пусть Зарема попробует. В этом случае половина успеха точно будет принадлежать спартаковского боссу. Это лучше, чем ничего.