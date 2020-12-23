Влашич и Норманн рвутся из России в Европу, Бериша и Кварацхелия – из провинции в Москву и Питер

Редкое исключение из правила «техничный защитник – враг команды». Бразилец здорово читает игру и понимает, когда можно взять инициативу на себя, а когда лучше обыграться с партнером или пульнуть мяч вперед. Очень динамичен – постоянно подключается в атаку, но редко позволяет себе не добежать сзади. Единственный футболист своего амплуа в топ-30 игроков РПЛ по системе «гол+пас» - 8 (3+5) очков.

По своим характеристикам Влашич идеальный атакующий полузащитник – обладает поставленным ударом, часто забивает из-за пределов штрафной, великолепно координирован и с удовольствием идет в дриблинг, но при этом не жаден и всегда готов поделиться хорошей передачей с партнером. По системе «гол+пас» входит в тройку лучших – 13 (8+5) очков. И то лишь потому, что в большинстве атак приходится все делать чуть ли не в одиночку. Один из немногих в РПЛ, кто смог бы заиграть в топ-5 ведущих чемпионатов. По стилю ему наиболее подходят АПЛ и бундеслига, а также отчасти серия A.

Пожалуй, главный актив для европейских клубов на российском рынке. Хорватский легионер с 2018 года тащит ЦСКА и в РПЛ достиг своего потолка. Не потому, что полностью реализовал свой потенциал, а потому что отечественному футболу в целом и армейцам в частности предложить ему больше нечего.

В пользу Сантоса говорит и его универсальность, он может закрыть сразу четыре позиции – на фланге и в центре в обороне и полузащите. При этом очень цепок в отборе (2,3 за матч – шестой показатель в лиге), но почти не фолит (0,3 за матч). По стилю наиболее подходит для Италии, Германии и Испании. Собственно, во всех трех странах до приезда в «Зенит» и успел поиграть.

Матиас НОРМАНН, «Ростов»

Возраст: 24 года

Амплуа: полузащитник

Статистика в РПЛ: 13 матчей, 1 гол и 1 передача

Трансферная стоимость: 10 млн

Надежный, но очень дорогостоящий вариант усиления, последний действительно ценный актив «Ростова». Чтобы осознать это, достаточно данного факта – Норманн оценивается transfermarkt в 10 млн евро, тогда как вся команда – в 38 млн.

Нынешний сезон норвежец проводит не так грандиозно, как предыдущие, но скорее всего это связано с тем, что он, глядя в спины Шомуродову, Ивелину Попову, Алексею Ионову и другим уже сам собирает чемоданы. Предложений у него хватает, в том числе из АПЛ (называются «Бернли», «Саутгемптон» и «Фулхэм»). В Англии его хорошо знают, поскольку до «Ростова» он играл за «Брайтон», да и норвежский рынок – традиционно английская территория.

Считается, что в России Норманна хотят переманить ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», но есть вероятность, что это – игры агентов, поскольку только питерцы и краснодарцы могут без проблем потянуть его трансфер, но у первых уже есть Вильмар Барриос, а у вторых и так центральных полузащитников два состава. К тому же и там, и там под завязку легионеров. А для москвичей это вариант слишком дорогой, поскольку ростовчане хотят за своего лидера около 15-20 млн.

Оливер АБИЛЬДГОР, «Рубин»

Возраст: 24 года

Амплуа: полузащитник

Статистика в РПЛ: 18 матчей, 1 передача

Трансферная стоимость: 2 млн

На упомянутых выше троих игроках список кандидатов, готовых к отъезду в Европу прямо сейчас, исчерпывается, зато внутри российской лиги хватает хороших игроков за пределами шести ведущих клубов (авансом добавим сюда «Динамо»). Самый заметный среди них в нынешнем сезоне – датский опорник.

Леонид Слуцкий назвал Абильдгора одним из лучших игроков РПЛ на своей позиции, и, если говорить о нынешнем сезоне, ничуть не приукрасил. 192-сантиметровый гигант выжигает все в центре поля «Рубина», снимает вообще весь верх (5,3 выигранных единоборства в воздухе – лучший показатель в РПЛ) и очень здорово читает игру (3,2 перехвата за матч – лучший результат в РПЛ среди игроков, проведших не менее 10 матчей).

К недостаткам можно отнести не самую высокую задействованность в позиционных атаках. У него всего 47,2 передачи за матч – это 22-й показатель среди игроков его амплуа, проведших не менее 5 матчей. И это при том, что «Рубин» старается играть в атакующий комбинационный футбол и идет седьмым по владению мячом (50,3%). Так что перед чужой штрафной подвигов от него ждать не надо, зато он развяжет руки партнерам по средней линии, подчищая за ними на своей половине поля.

Игрок с подобными характеристиками как раз требуется «Спартаку», чтобы дать больше свободы Алексу Кралу и Роману Зобнину. Абильдгор куда менее раскручен, чем Матиас Норманн, благодаря чему стоит в десять раз дешевле. По оценкам Whoscored (7,47) входит в тройку лучших игроков РПЛ после Влашича и Реми Кабелла.

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ, «Рубин»

Возраст: 21 год

Амплуа: полузащитник

Статистика в РПЛ: 16 матчей, 2 гола и 2 передачи

Трансферная стоимость: 7,5 млн

Вот уж кто не нуждается в представлении. О грузинском вингере все хорошо наслышаны еще со времен его выступлений за «Локомотив». Объяснение заместителя спортивного директора железнодорожников Андрея Лосюка – «так бывает» – лучшее описание его квалификации.

Хвича один из самых ярких дриблеров (3,6 за игру – лучший показатель в РПЛ) и наиболее нестандартных игроков нашего чемпионата. Чего ему пока не хватает, так это конкретики в продолжении, чему подтверждением всего два гола и две результативные передачи за 16 матчей, но с возрастом и более квалифицированными партнерами он обязательно должен прибавить.

Кварацхелией уже интересуются клубы из Италии (называются «Торино», «Удинезе» и «Сассуоло»), но есть впечатление, что пока отправляться за рубеж ему рановато, а вот «Зениту», который никак не может найти левого полузащитника, подошел бы идеально.

Максим ОСИПЕНКО, «Ростов»

Возраст: 26 лет

Амплуа: защитник

Статистика в РПЛ: 18 матчей, 1 передача

Трансферная стоимость: 1,5 млн

Всего за полтора года Осипенко сделал рывок из ФНЛ, где выступал за «Факел» до одного из самых надежных защитников РПЛ. Он высок (190 см), надежен (1,7 отбора за игру – второй показатель в РПЛ среди центральных защитников, проведших не менее 10 матчей) и часто оказывается в «горячих точках» (5,3 выноса за игру – четвертый результат в РПЛ).

Способен не только снять весь верх в своей штрафной (4,1 за матч – в топ-3 среди защитников), но и навести шороху в чужой. Из недостатков отметим слишком высокий процент брака при длинных передачах (63,9%), но стоит учитывать специфику игры «Ростова», часто, но не слишком эффективно использующего забросы вперед просто потому, что побороться за них после ухода Элдора Шомуродова некому.

Наверняка пригодился бы «Краснодару», где регулярно чудит Кайо, и «Динамо» (у бело-голубых вообще всего два центральных защитника – Роман Евгеньев и Иван Ордец).

Бернард БЕРИША, «Ахмат»

Возраст: 29 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в РПЛ: 18 матчей, 6 голов и 2 передачи

Трансферная стоимость: 2 млн

Недорогой надежный вариант усиления. В первую очередь для «Локомотива», испытывающего кадровый дефицит. Косовар не открытие нынешнего сезона, за «Ахмат» он играет уже три года, но до прихода Андрея Талалаева раскрыть атакующий потенциал Бериши никому не удавалось. И вот теперь он стал решать исходы матчей – забил «Локомотиву» (3:2 в гостях), оказался причастен ко всем трем голам в ворота «Уфы» (3:1), оформил дубль в игре с «Зенитом» (2:2).

Бернард взрывной, умеет и любит обыгрывать один в один, активно смещается с фланга в центр, всегда нацелен на обострение и при этом достаточно дисциплинирован. Суперзвездой РПЛ уже вряд ли станет, но может принести много пользы прямо здесь и сейчас. И всего за пару-тройку миллионов.

Денис МАКАРОВ, «Рубин»

Возраст: 22 года

Амплуа: полузащитник

Статистика в РПЛ: 18 матчей, 4 гола

Трансферная стоимость: 2 млн

Аж третий футболист «Рубина», что говорит о грамотной селекции и качественной работе Слуцкого в казанском клубе. У Макарова много достоинств – он молод, хорошо открывается и убегает от соперников, здорово ведет мяч на скорости и очень часто бьет по воротам (3,3 за игру – среди футболистов, сыгравших не менее 10 матчей, это второй результат после Влашича).

А еще у Макарова российский паспорт и высокий уровень адаптации – он здорово проявлял себя и в ПФЛ, и в ФНЛ и вот только в РПЛ. Велика вероятность, что и в топ-клубе сумеет быстро найти себя. Ну, и в качестве бонуса приличная универсальность – за свою непродолжительную карьеру сыграл на всех атакующих позициях, в том числе в нападении и на месте продвинутого плеймейкера.

Илья КУХАРЧУК, «Химки»

Возраст: 30 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в РПЛ: 12 матчей, 4 гола и 3 передачи

Д0,5 млн

По понятным причинам самый спорный кандидат в нашем списке. Во-первых, в силу возраста, во-вторых, в силу опыта. К 30 годам Кухарчук провел в РПЛ всего 24 матча – по 12 в нынешнем сезоне и за «Анжи» в 2010-м. Зато крайний атакующий полузащитник будет стоить копейки, а принести может немало пользы благодаря склонности к комбинационной игре, хорошему видению поля и эффективности в чужой штрафной. В «Локомотиве» мог бы стать игроком стартового состава, а в «Динамо» – ротации, подстраховывая Даниила Лесового и Клинтона Нжи, поскольку других сильных игроков на фланги у Сандро Шварца нет.