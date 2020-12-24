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Рождественское чудо! «Милан» встретит Новый год лидером серии A (видео)
24 декабря 01:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: Faisal HQ

Рождественское чудо! «Милан» встретит Новый год лидером серии A (видео)

«Милан» хорошо играл чуть больше получаса – на старте и в самой концовке. И этого хватило, чтобы за счет двух розыгрышей угловых вырвать победу у «Лацио» (3:2).

СЧАСТЛИВОЕ РОЖДЕСТВО В МИЛАНЕ

Сразу два миланских клуба к старту 14-го тура лидировали в турнирной таблице, и никто их подвинуть уже не мог. «Ювентус» накануне потерпел сокрушительное домашнее поражение от «Фиорентины» (0:3), да еще и лишился трех очков, полученных бесплатно – техническое поражение с «Наполи», полученное в результате запрета на приезд в Турин со стороны властей, было отменено. Так что на рождественские каникулы могли уйти нерадзурри или россонери.

«Интер» одолел на выезде «Верону» (2:1), а «Милану» предстояло на своем поле принимать «Лацио». Причем без группы важных для молодой команды игроков. Златан Ибрагимович травмирован давно, как и Симон Кьяер, а тут Франк Кессье перебрал предупреждений и был вынужден пропустить заключительную игру года. Расстановка хозяев была привычной – 4 -2-3-1, а из неожиданностей только выход в центре полузащиты Раде Крунича, до того лишь выходившего в основе в серии A (еще в октябре).

Здесь ему противостоял еще один футболист, не числящийся у «Лацио» среди основных, Гонсало Эскаланте. На его счету к стартовому свистку было два выхода в старте, но после не слишком удачного первого тайма был заменен на Данило Катальди. У Симоне Индзаги тоже хватает потерь, так что были и другие не очевидные варианты (например, Уэсли Худт уступил место в центре обороны Патрисио Габбарону), но уже в меньшей степени.

БЕШЕНЫЙ СТАРТ РЕБИЧА И ЧАЛХАНОГЛУ

«Милан» отлично начал матч – меньше владел мячом, но был более нацелен на ворота и четвертым ударом в течение стартовых десяти минут открыл счет. Гол получился очень простым. Хакан Чалханоглу (он даже не смотрел на партнера, а был полностью сконцентрирован на мяче) подал угловой, и пропустивший прошлый тур Анте Ребич на линии вратарской перевисел Адама Марушича и головой пробил точно в угол.

Римляне играли в три центральных защитника, но это не помогло им сдержать быстрые контратаки хозяев. Спустя пять минут Чалханоглу вывел Ребича один на один с Пепе Рейной. Хорват перемудрил, выбрав вместо удара поперечную передачу, но на его счастье получил второй шанс и пробил. Сначала создалось впечатление, что арбитр Марко Ди Белло указал на «точку», среагировав на попадание мяча в руку защитнику (в этом были сомнения), а затем – на последовавший через мгновение контакт между ним и Ребичем. Так или иначе, Чалханоглу не упустил возможности удвоить преимущество.

Однако вскоре «бьянкоселести» вернулись в игру. Защитник «Милана» Пьер Калулу в своей штрафной перед верховым единоборством неаккуратно наступил на пятку Хоакину Корреа. Чиро Иммобиле отправился бить пенальти. Пробил он здорово – сильно в угол, но Джанлуиджи Доннарумма дотянулся и переправил мяч в штангу. Не успел Индзаги схватиться за голову, как набежавший Луис Альберто головой добил мяч в сетку.

Этот гол стоил «Лацио» Корреа. Через несколько минут аргентинец попросил замену. Это большая потеря для римлян, поскольку вместо него вышел Ведат Мурики – нападающий, не забивший в нынешнем сезоне серии A ни разу. Атакующий потенциал гостей от вынужденной замены, конечно, пострадал. До свистка на перерыв римляне постоянно атаковали, растягивая оборону соперника, но им отчетливо не хватало последнего паса. Подходы к штрафной перспективные были, а в голевые моменты преобразовать их не получалось.

ПАС-КОНФЕТКА СЕРГЕЯ И НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА

Стефано Пиоли требовалось отодвинуть игру от штрафной Доннаруммы. Это он и попытался сделать. «Милан» стал встречать соперника выше и активнее навязывать борьбу в середине поля, но из-за того, что линия обороны осталась достаточно глубоко, между линиями появились разрывы, в которые гости периодически перспективно забегали. Впрочем, сравняли счет они в позиционной атаке, которую придумали Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. Первый в касание забросил мяч за спину 20-летнему Калулу, второй на рывке успел к передаче и аккуратно покатил мяч в дальний угол.

Несмотря на немалое количество голов, в целом игра, особенно во втором тайме, разбилась на эпизоды. «Лацио» в этой игре выглядел предпочтительнее – просто потому, что структурно более цельно и понятно. Больше владел мячом, чаще бил и создавал более острые моменты, тогда как почти вся активность «Милана» уложилась в первые 17 минут. Отличный матч провел главный диспетчер римлян Луис Альберто, не только раздававший мячи партнерам, но и вгрызавшийся в оппонентов в середине поля (пять отборов – лучший результат в матче), здорово вышел в перерыве Данило Катальди, умело обострявший передачами.

За 20 минут до конца Индзаги снял с поля лидеров Иммобиле и Милинковича-Савича. Красно-черным долгое время не удавалось воспользоваться подарком и переломить ход игры, но все-таки они сумели вырвать победу. Дважды подряд Ребич оказывался на убойной позиции, но в первом случае Пепе Рейна успел среагировать, а во втором хорват промахнулся. И все-таки в компенсированное время Тео Эрнандес после подачи углового повторил подвиг Ребича в дебюте встречи.

Так «Милан» одержал невероятную победу в матче, в котором по качеству игры заслуживал в лучшем случае ничью, обогнал «Интер» и ушел на Рождество лидером турнирной таблицы. А еще россонери стали всего лишь второй командой за всю историю элитного европейского футбола, кому удалось на протяжении всего календарного года забивать не менее двух мячей за матч (первой была «Барса» в 1948 году). Статистика сумасшедшая, так что и лидерство абсолютно справедливо.

Серия A
14-й тур

«Милан» «Лацио» 3:2 (2:1)
Голы: Ребич, 10 – 1:0. Чалханоглу, 17 – с пенальти – 2:0. Луис Альберто, 27 – 2:1. Иммобиле, 59 – 2:2. Эрнандес, 90+2 – 3:2.
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 27 (вратарь).

«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Далот, 90+2), Калулу, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс (Кастильехо, 64; Мальдини, 90+2), Чалханоглу, Ребич, Леау (Хеуге, 79).

«Лацио»: Рейна, Габбарон (Худт, 88), Луис Рамос, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа Акпро, 73), Эскаланте (Катальди, 46), Луис Альберто, Марушич, Иммобиле (Перейра, 74), Х. Корреа (Мурики, 32).

Предупреждения: Эскаланте, 39. Крунич, 41. Луис Альберто, 64. Эрнандес, 78. Акпа-Акпро, 80. Мурики, 88.

Судья: Ди Белло.

источник: «Советский спорт»
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