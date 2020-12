Рождественское чудо! «Милан» встретит Новый год лидером серии A (видео)

Сразу два миланских клуба к старту 14-го тура лидировали в турнирной таблице, и никто их подвинуть уже не мог. «Ювентус» накануне потерпел сокрушительное домашнее поражение от «Фиорентины» (0:3), да еще и лишился трех очков, полученных бесплатно – техническое поражение с «Наполи», полученное в результате запрета на приезд в Турин со стороны властей, было отменено. Так что на рождественские каникулы могли уйти нерадзурри или россонери.

«Интер» одолел на выезде «Верону» (2:1), а «Милану» предстояло на своем поле принимать «Лацио». Причем без группы важных для молодой команды игроков. Златан Ибрагимович травмирован давно, как и Симон Кьяер, а тут Франк Кессье перебрал предупреждений и был вынужден пропустить заключительную игру года. Расстановка хозяев была привычной – 4 -2-3-1, а из неожиданностей только выход в центре полузащиты Раде Крунича, до того лишь выходившего в основе в серии A (еще в октябре).

Здесь ему противостоял еще один футболист, не числящийся у «Лацио» среди основных, Гонсало Эскаланте. На его счету к стартовому свистку было два выхода в старте, но после не слишком удачного первого тайма был заменен на Данило Катальди. У Симоне Индзаги тоже хватает потерь, так что были и другие не очевидные варианты (например, Уэсли Худт уступил место в центре обороны Патрисио Габбарону), но уже в меньшей степени.

«Милан» отлично начал матч – меньше владел мячом, но был более нацелен на ворота и четвертым ударом в течение стартовых десяти минут открыл счет. Гол получился очень простым. Хакан Чалханоглу (он даже не смотрел на партнера, а был полностью сконцентрирован на мяче) подал угловой, и пропустивший прошлый тур Анте Ребич на линии вратарской перевисел Адама Марушича и головой пробил точно в угол.

