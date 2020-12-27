Три чемпиона мира покинули Россию. Топ-10 переходов РПЛ в 2020 году

Командировка в «Сельту» – не самый яркий, но точно самый эмоциональный момент в карьере Смолова. Зимой галисийцы искали недорогие варианты усиления нападения, чтобы во второй части сезона спастись от вылета из примеры. Узнав о предложении, Федор мгновенно согласился. Стабильным игроком основы он не стал, да и большинство игр провел блекло, зато забил по голу в ворота «Реала» и «Барселоны», обнимался с Серхио Рамосом. В общем, будет о чем рассказать внукам.

На юге нападающий играл, как лучшие годы, доказывая питерцам, как сильно они ошиблись, но так и не добился предложения о продлении контракта. Летом в статусе свободного агента Кокорин выбирал из имеющихся предложений (по слухам, были такие даже из Италии) и остановился на «Спартаке». Поскольку в клуб он пришел бесплатно, его зарплата оказалась очень высокой – около 3 млн евро в год. Соответственно, в команде ожидали, что он станет лидером нападения, но вместо этого Кокорин стал получать травму за травмой, а когда выходил на поле, растворялся. На его счету в восьми матчах только два гола, забитые с пенальти.

Кокорин в 2020 году дважды менял команду, и оба перехода были очень громкими. Весной он очень хотел остаться в «Зените», с которым у него был заключен контракт до конца сезона. Того же мнения придерживался и Сергей Семак, но руководство распорядилось иначе, в приказном порядке отправив игрока в аренду в дружественный им «Сочи». Поначалу Кокорин сопротивлялся ссылке, но вскоре понял, что если будет упираться, станет только хуже – его зачехлят на полгода.

Галисийцы были не против продолжения сотрудничества, но потянуть его трансфер не могли, поэтому в июле форвард вернулся в Москву. Нынешний сезон проводит очень слабо – всего три года в 16 матчах. С ноября не играет из-за травмы бедра.

Адиль РАМИ, Франция (34)

Амплуа: защитник

Откуда: «Фенербахче»

Куда: «Сочи»

Условия перехода: бесплатно

В феврале сочинцы взбудоражили РПЛ, подписав контракт с чемпионом мира. Переход был обставлен с помпой, а на деле, как это часто бывает, приобретение оказалось профанацией. В РПЛ Рами так и не провел ни минуты. Президент клуба Борис Ротенберг обвинил защитника в том, что он скрыл серьезную травму колена, в ответ его агент заявлял, что игроку не платят зарплату.

Стороны остались недовольны друг другом, и в сентябре француз покинул Россию. Сначала он почти подписал контракт с «Реджиной» из серии B, но в последний момент через агента сообщил, что не может прилететь вовремя, и итальянцы свернули переговоры, а через три дня объявился в «Боавиште», где из-за регулярных травм в первой части сезона провел на поле только 304 минуты.

Бранислав ИВАНОВИЧ, Сербия (36)

Амплуа: защитник

Откуда: «Зенит»

Куда: «Вест Бромвич»

Условия перехода: бесплатно

Капитан сине-бело-голубых отработал контракт и, не дождавшись предложения о продлении, вернулся в Англию. В стане аутсайдера АПЛ («Вест Бромвич» занимает предпоследнюю строчку) он сразу пробился в основу, укрепив оборону команды, но на результатах это никак не сказалось – одержана всего одна победа, да и та над еще более безответным «Шеффилдом». Если в зимнее трансферное окно не будет серьезного усиления, Сэму Эллардайсу будет сложно удержать команду в элите. Контракт Ивановича истекает в июне.

Деян ЛОВРЕН, Хорватия (31)

Амплуа: защитник

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Зенит»

Условия перехода: 12 млн евро

На замену Ивановичу питерцы приобрели другого защитника с Балкан Ловрена. Тоже весьма квалифицированного опытного игрока, зато моложе предшественника на пять лет. С той только разницей, что эта рокировка стоила чемпионам 12 млн евро. Естественно, победитель Лиги чемпионов и чемпионата Англии сразу стал столпом обороны, проведя осенью чуть менее 2 тысяч минут, а в ноябре-декабре уже примерил капитанскую повязку.

Алексей МИРАНЧУК, Россия (24)

Амплуа: полузащитник

Откуда: «Локомотив»

Куда: «Аталанта»

Условия перехода: 14,5 млн

Миранчук очень хотел попробовать силы в Европе, и когда пришло предложение из «Аталанты», долго не раздумывал. Любопытно, что в контракте игрока с «Локо» был пункт об отступных, составлявших 7 млн, но каким-то чудом гендиректору Василию Кикнадзе удалось уговорить итальянцев заплатить в два раза больше.

Наверняка они жалеют о принятом решении – если поначалу отсутствие Миранчука объяснялось тем, что он приехал с травмой, то сейчас никаких оправданий быть не может. Да, Алексей забил по мячу в своих первых матчах за новую команду в Лиге чемпионов и серии A, но тем до сей поры и ограничился, а по итогам 45 минут заключительного матча года против «Болоньи» удостоился от La Gazzetta dello Sport самой низкой оценки в команде и звания «призрак».

Бенедикт ХЕВЕДЕС, Германия (32)

Амплуа: защитник

Откуда: «Локомотив»

Куда: завершение карьеры

Российский футбол доканает кого угодно. Сразу два чемпиона мира в составе сборной Германии после истечения контрактов с отечественными клубами нынешним летом завершили карьеры – Хеведес и Андре Шюррле. На защитника такое сильное впечатление произвело путешествие по югу Франции во время пандемии: «Тогда я заметил, какое удовольствие я получаю, проводя время с сыном. В тот момент футбол потерял значение для меня». Хеведес на совесть отрабатывал свой контракт в Москве, так что из всех чемпионов мира, забредавших в РПЛ, его будет не хватать больше всего.

Андре ШЮРРЛЕ, Германия (29)

Амплуа: нападающий

Откуда: «Спартак»

Куда: «Боруссия» Д

Условия перехода: из аренды

У Шюррле история совсем другая. Он столкнулся с психологическими и физическими проблемами (травмы, болезни) еще до России, а в «Спартак» приехал в попытке еще раз попробовать перезапустить карьеру. Не вышло. В феврале-марте он не провел ни одного матча из-за травмы лодыжки, а после рестарта сезона красно-белые просто не стали возвращать его из Германии. «Боруссии» он тоже оказался не нужен и принял решение о завершении карьеры. На тот момент Шюррле не было даже 30 лет.

Элдор ШОМУРОДОВ, Узбекистан (25)

Амплуа: нападающий

Откуда: «Ростов»

Куда: «Дженоа»

Условия перехода: 7,5 млн евро

Несмотря на то, что в 2020 году результативность нападающего даже не спала, а катастрофически обвалилась, генуэзцы рискнули заплатить за Шомуродова аж 7,5 млн. Прямо сейчас они вряд ли довольны своими инвестициями – за 404 минуты в серии A узбекский форвард забил всего один мяч, а в заключительном туре года впервые за все время остался на скамейке запасных. И эта игра стала первой с момента его приезда, которую «Дженоа» удалось выиграть (2:1 у «Специи»).

Виктор МОЗЕС, Нигерия (29)

Амплуа: полузащитник

Откуда: «Челси»

Куда: «Спартак»

Условия перехода: в аренду

Мозес вернулся в «Челси» в конце августа из аренды в «Интере» и, говорят, Антонио Конте не хотел терять игрока. Но все-таки повторной командировки в Италию не последовало, и нигериец отправился в Москву. Для красно-белых он должен был стать важным игроком, поскольку не только закрывал позицию правого латераля, но и освобождал от этой обязанности Романа Зобнина.

Однако со стороны кажется, что в «Спартак» он приехал с лишним весом и не очень мотивированным. Если с мячом Мозесу еще интересно, то без него – совсем нет. В оборону он зачастую возвращается нехотя. Его аренда рассчитана до лета, а у красно-белых есть возможность активизировать опцию выкупа. Согласно transfermarkt, она составит 5 млн евро, а если москвичи откажутся от продолжения сотрудничества, им самим придется заплатить 1 млн. В данный момент предсказать, чем закончится эта история, сложно. Многое будет зависеть от того, заиграет ли Мозес в полную силу в весенней части сезона.