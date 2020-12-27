Три чемпиона мира покинули Россию. Топ-10 переходов РПЛ в 2020 году

Александр КОКОРИН, Россия (29 лет на момент перехода)
Амплуа: нападающий
Откуда: «Зенит»
Куда: «Спартак»
Условия перехода: бесплатно
Кокорин в 2020 году дважды менял команду, и оба перехода были очень громкими. Весной он очень хотел остаться в «Зените», с которым у него был заключен контракт до конца сезона. Того же мнения придерживался и Сергей Семак, но руководство распорядилось иначе, в приказном порядке отправив игрока в аренду в дружественный им «Сочи». Поначалу Кокорин сопротивлялся ссылке, но вскоре понял, что если будет упираться, станет только хуже – его зачехлят на полгода.
На юге нападающий играл, как лучшие годы, доказывая питерцам, как сильно они ошиблись, но так и не добился предложения о продлении контракта. Летом в статусе свободного агента Кокорин выбирал из имеющихся предложений (по слухам, были такие даже из Италии) и остановился на «Спартаке». Поскольку в клуб он пришел бесплатно, его зарплата оказалась очень высокой – около 3 млн евро в год. Соответственно, в команде ожидали, что он станет лидером нападения, но вместо этого Кокорин стал получать травму за травмой, а когда выходил на поле, растворялся. На его счету в восьми матчах только два гола, забитые с пенальти.
Федор СМОЛОВ, Россия (29)
Амплуа: нападающий
Откуда: «Локомотив»
Куда: «Сельта»
Условия перехода: аренда за 700 тысяч евро
Командировка в «Сельту» – не самый яркий, но точно самый эмоциональный момент в карьере Смолова. Зимой галисийцы искали недорогие варианты усиления нападения, чтобы во второй части сезона спастись от вылета из примеры. Узнав о предложении, Федор мгновенно согласился. Стабильным игроком основы он не стал, да и большинство игр провел блекло, зато забил по голу в ворота «Реала» и «Барселоны», обнимался с Серхио Рамосом. В общем, будет о чем рассказать внукам.
Галисийцы были не против продолжения сотрудничества, но потянуть его трансфер не могли, поэтому в июле форвард вернулся в Москву. Нынешний сезон проводит очень слабо – всего три года в 16 матчах. С ноября не играет из-за травмы бедра.
Адиль РАМИ, Франция (34)
Амплуа: защитник
Откуда: «Фенербахче»
Куда: «Сочи»
Условия перехода: бесплатно
В феврале сочинцы взбудоражили РПЛ, подписав контракт с чемпионом мира. Переход был обставлен с помпой, а на деле, как это часто бывает, приобретение оказалось профанацией. В РПЛ Рами так и не провел ни минуты. Президент клуба Борис Ротенберг обвинил защитника в том, что он скрыл серьезную травму колена, в ответ его агент заявлял, что игроку не платят зарплату.
Стороны остались недовольны друг другом, и в сентябре француз покинул Россию. Сначала он почти подписал контракт с «Реджиной» из серии B, но в последний момент через агента сообщил, что не может прилететь вовремя, и итальянцы свернули переговоры, а через три дня объявился в «Боавиште», где из-за регулярных травм в первой части сезона провел на поле только 304 минуты.
Бранислав ИВАНОВИЧ, Сербия (36)
Амплуа: защитник
Откуда: «Зенит»
Куда: «Вест Бромвич»
Условия перехода: бесплатно
Капитан сине-бело-голубых отработал контракт и, не дождавшись предложения о продлении, вернулся в Англию. В стане аутсайдера АПЛ («Вест Бромвич» занимает предпоследнюю строчку) он сразу пробился в основу, укрепив оборону команды, но на результатах это никак не сказалось – одержана всего одна победа, да и та над еще более безответным «Шеффилдом». Если в зимнее трансферное окно не будет серьезного усиления, Сэму Эллардайсу будет сложно удержать команду в элите. Контракт Ивановича истекает в июне.
Деян ЛОВРЕН, Хорватия (31)
Амплуа: защитник
Откуда: «Ливерпуль»
Куда: «Зенит»
Условия перехода: 12 млн евро
На замену Ивановичу питерцы приобрели другого защитника с Балкан Ловрена. Тоже весьма квалифицированного опытного игрока, зато моложе предшественника на пять лет. С той только разницей, что эта рокировка стоила чемпионам 12 млн евро. Естественно, победитель Лиги чемпионов и чемпионата Англии сразу стал столпом обороны, проведя осенью чуть менее 2 тысяч минут, а в ноябре-декабре уже примерил капитанскую повязку.
Алексей МИРАНЧУК, Россия (24)
Амплуа: полузащитник
Откуда: «Локомотив»
Куда: «Аталанта»
Условия перехода: 14,5 млн
Миранчук очень хотел попробовать силы в Европе, и когда пришло предложение из «Аталанты», долго не раздумывал. Любопытно, что в контракте игрока с «Локо» был пункт об отступных, составлявших 7 млн, но каким-то чудом гендиректору Василию Кикнадзе удалось уговорить итальянцев заплатить в два раза больше.
Наверняка они жалеют о принятом решении – если поначалу отсутствие Миранчука объяснялось тем, что он приехал с травмой, то сейчас никаких оправданий быть не может. Да, Алексей забил по мячу в своих первых матчах за новую команду в Лиге чемпионов и серии A, но тем до сей поры и ограничился, а по итогам 45 минут заключительного матча года против «Болоньи» удостоился от La Gazzetta dello Sport самой низкой оценки в команде и звания «призрак».
Бенедикт ХЕВЕДЕС, Германия (32)
Амплуа: защитник
Откуда: «Локомотив»
Куда: завершение карьеры
Российский футбол доканает кого угодно. Сразу два чемпиона мира в составе сборной Германии после истечения контрактов с отечественными клубами нынешним летом завершили карьеры – Хеведес и Андре Шюррле. На защитника такое сильное впечатление произвело путешествие по югу Франции во время пандемии: «Тогда я заметил, какое удовольствие я получаю, проводя время с сыном. В тот момент футбол потерял значение для меня». Хеведес на совесть отрабатывал свой контракт в Москве, так что из всех чемпионов мира, забредавших в РПЛ, его будет не хватать больше всего.
Андре ШЮРРЛЕ, Германия (29)
Амплуа: нападающий
Откуда: «Спартак»
Куда: «Боруссия» Д
Условия перехода: из аренды
У Шюррле история совсем другая. Он столкнулся с психологическими и физическими проблемами (травмы, болезни) еще до России, а в «Спартак» приехал в попытке еще раз попробовать перезапустить карьеру. Не вышло. В феврале-марте он не провел ни одного матча из-за травмы лодыжки, а после рестарта сезона красно-белые просто не стали возвращать его из Германии. «Боруссии» он тоже оказался не нужен и принял решение о завершении карьеры. На тот момент Шюррле не было даже 30 лет.
Элдор ШОМУРОДОВ, Узбекистан (25)
Амплуа: нападающий
Откуда: «Ростов»
Куда: «Дженоа»
Условия перехода: 7,5 млн евро
Несмотря на то, что в 2020 году результативность нападающего даже не спала, а катастрофически обвалилась, генуэзцы рискнули заплатить за Шомуродова аж 7,5 млн. Прямо сейчас они вряд ли довольны своими инвестициями – за 404 минуты в серии A узбекский форвард забил всего один мяч, а в заключительном туре года впервые за все время остался на скамейке запасных. И эта игра стала первой с момента его приезда, которую «Дженоа» удалось выиграть (2:1 у «Специи»).
Виктор МОЗЕС, Нигерия (29)
Амплуа: полузащитник
Откуда: «Челси»
Куда: «Спартак»
Условия перехода: в аренду
Мозес вернулся в «Челси» в конце августа из аренды в «Интере» и, говорят, Антонио Конте не хотел терять игрока. Но все-таки повторной командировки в Италию не последовало, и нигериец отправился в Москву. Для красно-белых он должен был стать важным игроком, поскольку не только закрывал позицию правого латераля, но и освобождал от этой обязанности Романа Зобнина.
Однако со стороны кажется, что в «Спартак» он приехал с лишним весом и не очень мотивированным. Если с мячом Мозесу еще интересно, то без него – совсем нет. В оборону он зачастую возвращается нехотя. Его аренда рассчитана до лета, а у красно-белых есть возможность активизировать опцию выкупа. Согласно transfermarkt, она составит 5 млн евро, а если москвичи откажутся от продолжения сотрудничества, им самим придется заплатить 1 млн. В данный момент предсказать, чем закончится эта история, сложно. Многое будет зависеть от того, заиграет ли Мозес в полную силу в весенней части сезона.