Чем плохи Муса и Думбия? Рейтинг свободных агентов, которых российские клубы могут забрать в январе

Нападающий забивал за сборную Англии на ЧМ-2014 и Евро-2016, но в последние годы его карьера летит вниз, как грузовик с моста. Старридж начинал путь во взрослом футболе в «Манчестер Сити», провел четыре года в «Челси», а завершал английский этап карьеры в «Ливерпуле» при Юргене Клоппе.

В начале декабря писали, что армейцы хотят вернуть форварда, но эту тему быстро свернули. Вероятно, из-за высоких требований по зарплате. У «Галатасарая» он запросил 1,5 млн евро в год. Кроме того, на игрока вышли представители «Бешикташа», «Истанбула» и «Фенербахче».

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА является самым дорогостоящим футболистом на рынке свободных агентов. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро. И это несмотря на то, что нигериец два последних года провел в Саудовской Аравии, где, мягко говоря, не блистал – девять голов в 50 матчах за «Ан-Наср» в чемпионатах страны. Но идеальный возраст (28 лет – пик для футболиста), приличный бэкграунд и интерес со стороны турецких грандов делают свое дело.

Причем в победной для мерсисайдцев Лиге чемпионов забил в первом туре «ПСЖ» (3:2), принимал участие в пяти матчах группового этапа и даже на минуту успел выскочить на поле в легендарной ответной игре с «Барселоной» (4:0), и вдруг в конце августа уехал в «Трабзонспор». В Турции его одолевали травмы, но даже в этом состоянии он выбил 8 (4+4) очков результативности в 11 матчах, а точнее даже за 521 минуту (то есть, принимал участие в голе каждые 65 минут).

Из клуба он вылетел не по футбольным причинам. Футбольная ассоциация Англии уличила Старриджа в том, что он сообщал двоюродному брату информацию (впрочем, неверную) о готовящихся трансферах, а тот делал ставки. Нападающего забанили до 17 июня, а контракт с «Трабзоном» был расторгнут по согласованию сторон. Летом им интересовались «Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами» из США, а сам он в августе говорил, что хочет вернуться в АПЛ, где, по слухам, за ним следили «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон» и «Вест Бромвич». Тогда не сложилось. Возможно, клубы отпугнула его медицинская карта – восемь повреждений за несколько месяцев в «Трабзоне».

Тем не менее, талант Старриджа все еще высоко котируется, хотя он не играл почти год (с февраля 2020-го). В зимнее трансферное окно ему обязательно надо найти себе команду.

Джек УИЛШИР, 28 лет

Гражданство: Англия

Амплуа: полузащитник

Последний клуб: «Вест Хэм» (до 5 октября 2020)

Еще один большой талант и экс-футболист сборной Англии (34 матча), ставший жертвой слабого здоровья. В 2018 году с приходом Унаи Эмери «Арсенал» отдал игрока в другой лондонский клуб «Вест Хэм», но из-за регулярных тяжелых травм Уилшир пропустил в несколько раз больше матчей, чем провел на поле (19 игр за два года), так что в нынешнем сезоне Дэвид Мойес на него уже не рассчитывал, дав только 90 минут в кубковой игре с «Халлом» (5:1).

«Молотобойцы» до закрытия трансферного окна пытались спихнуть высокооплачиваемого игрока (100 тысяч фунтов в неделю), но не нашли вариантов и просто расторгли соглашение. После этого Уилшир говорил, что находится в хорошей форме, чувствует, что способен на многое, и очень хочет играть. Стоит поверить парню, которого Сеск Фабрегас называл одним из самых талантливых игроков, которых он когда-либо встречал. Возраст позволяет полузащитнику поиграть на высоком уровне по крайней мере лет пять.

Алешандре ПАТО, 31 год

Гражданство: Бразилия

Амплуа: нападающий

Последний клуб: «Сан-Паулу» (до 21 августа 2020)

В середине нулевых Пато прочили славу главного бразильского гения и карьеру уровня Неймара (хотя будущую звезду «Барсы» и «ПСЖ» тогда еще не знали). В «Милан» он приехал за несколько дней до своего совершеннолетия, за пять с половиной лет провел 150 матчей, забил 63 мяча и стал чемпионом Италии (последнее скудетто россонери на данный момент), но из-за мышечных травм чуть ли не полностью пропустил последующие полтора года (1 гол в 15 матчах серии A) и вернулся на родину. «Небольшая травма в конце концов стала серьезным ударом. Я потерял веру, чувствовал себя немного одиноко, ведь все обвиняли меня», - так он описывал причины смазанной концовки.

В середине десятых годов Пато еще дважды пытался покорить Европу, но командировки к «Челси» и «Вильярреал» завершались всего через полгода. Форвард плюнул на все и отправился на заработки в Китай, потом съездил в «Сан-Паулу», но не смог помочь выиграть Кубок Либертадорес и в августе остался без клуба. Сейчас Пато вновь хочет попробовать себя в Европе и особенно – в «Милане». После того, как Златан Ибрагимович получил травму, у бразильца появился небольшой шанс осуществить мечту и хотя бы ненадолго вернуться в золотые годы молодости.

Хесе Родригес (ХЕСЕ), 27 лет

Гражданство: Испания

Амплуа: нападающий

Последний клуб: «ПСЖ» (до 6 декабря 2020)

Воспитанник мадридского «Реала» в 23 года уехал в «ПСЖ», но закрепиться в звездной команде не сумел (18 матчей за четыре года) и бесконечно катался по арендам – в «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис» и «Спортинг». В декабре парижские боссы окончательно разочаровались в вингере и расторгли с ним контракт. Хесе всего 27 лет. По последней информации, в нем заинтересована «Валенсия».

Марио МАНДЖУКИЧ, 34 года

Гражданство: Хорватия

Амплуа: нападающий

Последний клуб: «Аль-Духаиль» (до 5 июля 2020)

Большую часть карьеры хорватский форвард провел в «Вольфсбурге», «Баварии», «Атлетико» и «Ювентусе», после чего отправился на заработки в Катар. Летом Манджукич мог оказаться в «Локомотиве» (его очень хотел новый тренер Марко Николич), в октябре был одной ногой в «Бешикташе», а в ноябре – в «Сельте». Несмотря на солидный возраст, Марио по-прежнему пользуется спросом. В Италии пишут, что Паоло Мальдини рассматривает нападающего в качестве замены травмированному Ибрагимовичу.

Эсекиэль ГАРАЙ, 34 года

Гражданство: Аргентина

Амплуа: защитник

Последний клуб: «Валенсия» (до 1 июля 2020)

Экс-защитник «Зенита» с 2016 года играл за «Валенсию», но летом «летучие мыши» испытывали финансовые трудности и расстались с группой дорогостоящих игроков. Родриго, Ферран Торрес и Жоффрей Кондогбиа пополнили клубную казну на 68 млн евро, а Гарай и Дани Парехо бесплатно покинули команду. Полузащитник отправился в «Вильярреал», а вот аргентинец по-прежнему в поиске.

В ноябре после травмы Жерара Пике на Гарая выходила «Барселона», а сейчас он близок к подписанию контракта с «Ливерпулем», испытывающим адские кадровые проблемы из-за эпидемии свалившихся на команду травм – не могут играть Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, регулярно выпадает Жоэль Матип. Центр обороны приходится цементировать опорнику Фабиньо и регулярно появляющемуся на поле 19-летнему Рису Уильямсу. В данной ситуации опытный Гарай выглядит отличным решением проблемы.

Синдзи КАГАВА, 31 год

Гражданство: Япония

Амплуа: полузащитник

Последний клуб: «Сарагоса» (до 2 октября 2020)

Иногда создается впечатление, что японский полузащитник давно выпал из мирового футбола. Сверкнув в «Боруссии» Д в начале десятилетия, он неудачно съездил в «Манчестер Юнайтед» и даже после возвращения в Дортмунд не сумел вернуть былую форму. Первую половину 2019-го провел в «Бешикташе», а затем целый сезон в «Сарагосе» во второй испанской лиге (4 гола и 1 передача в 31 матче).

С заменой Виктора Фернандеса на Рубена Бараху с Кагавой расторгли контракт. Он вел переговоры с рядом местных клубов, но отсутствие паспорта ЕС усложнило ему задачу, и он ни с кем не договорился, а от настойчивых предложений ПАОКа отказался. Так с осени полузащитник остался без работы. В данный момент его будущее связывают с японским клубом «Сересо Осака», из которого он и перебрался в Европу в 2010 году.

Самир НАСРИ, 33 года

Гражданство: Франция

Амплуа: полузащитник

Последний клуб: «Андерлехт» (до 1 июля 2020)

Вот уж кто, кажется, уже завершил карьеру, хотя еще об этом не знает. Когда-то французский полузащитник разрывал за «Арсенал» и «Манчестер Сити», но в последние годы скатился в безвестность. Последним приличным сезоном для него был 2016/17 в «Севилье», но там он и сделал роковую ошибку – отправился в американскую клинику на внутривенное переливание для восполнения дефицита воды в организме. Такое обычно практикуют, чтобы скрыть следы допинга, поэтому для данной процедуры требуется разрешение, в котором Насри отказали.

В итоге в феврале 2018-го ему влепили дисквалификацию на год. После этого он пытался вернуться в «Вест Хэме» и «Андерлехте», но имел постоянные проблемы со здоровьем, в Бельгии получил две тяжелые травмы и с октября 2019-го не успел выйти на поле – весной из-за пандемии сезон был завершен досрочно, а к осени француза в команде уже не было. Что и неудивительно – в апреле тренерский штаб просто потерял игрока, переставшего присылать отчеты о тренировках. По слухам, все это время он проводил у друга в Дубае. Вообще, дисциплина – это не про Насри, так что вряд ли с учетом всех рисков кто-то решится подписать с ним контракт в ближайшее трансферное окно.

Сейду ДУМБИЯ, 32 года

Гражданство: Кот-д’Ивуар

Амплуа: нападающий

Последний клуб: «Сьон» (до 20 марта 2020)

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА давно потерял себя в европейском футболе. Трансфер в «Рому» в далеком 2015-м, ставший одним из худших в истории римского клуба, сломал ему карьеру. Ивуариец пытался перезапускать ее каждый год – в ЦСКА, «Ньюкасле», «Базеле», «Спортинге», «Жироне» и «Сьоне» – и каждый раз неудачно. На предпоследнем месте работы во втором испанском дивизионе он забил в 17 матчах всего два мяча. В «Сьоне» Думбия был не так плох (5 голов в 15 матчах), но ужасна была сама команда, завершившая сезон на восьмом месте из 10.

В сентябре агент нападающего рассказывал о предложениях из Италии, Испании и Турции, но контракт так ни с кем подписан и не был. А в Россию игрока предлагали сами его представители, на что ото всех клубов получили один и тот же ответ – «слишком стар». Только по официальным данным, которым в РПЛ никто не верит, Думбия уже 32 года, а выглядит он на все 40 еще с тех пор, как гонял в красно-синей футболке.

БОНУС. РПЛ

Константин РАУШ, 30 лет («Динамо»)

Дмитрий ТАРАСОВ, 33 года («Рубин»)

В РПЛ тоже хватает свободных агентов приемлемого качества (Виктор Альварес, Оливье Тиль, Владимир Гранат, Юрий Лодыгин, Джефферсон Фарфан, Джано Ананидзе), но наибольший интерес вызывают два игрока, чьи соглашения истекут с боем новогодних курантов.

Раушу всего 30 лет, а из состава он выпал после того, как динамовцы приобрели более молодого и перспективного Дмитрия Скопинцева. Тогда обе стороны поняли, что союз исчерпал себя, и игроку нужен новый вызов. О вариантах продолжения его карьеры можно только догадываться. Самые очевидные с учетом того, что в последние годы он играл не так много – клубы второй бундеслиги, нижней половины таблицы РПЛ или чемпионата Турции.

Контракт Тарасова также истекает, и «Рубин» не стал его продлевать. Леонид Слуцкий объяснил это решение не какими-то игровыми проблемами полузащитника, а тем, что на его позиции у казанцев очень сильный игрок Оливер Абильгор. Перед уходом Тарасов поучаствовал в съемках новогоднего ролика «Рубина», в котором попробовал себя в роли президента и станцевал под хит бывшей жены Ольги Бузовой. Претендентами за него называют «Химки» и «Урал».