Спартаковцы, Гогуа и другие. Игроки РПЛ, ярко проявившие себя в арендах

Поскольку Тедеско остается, зимой возвращать Резиуана москвичам смысла не имеет. Логичнее дать ему возможность раскрыться там, где ему доверяют и помогают показывать максимум, а уже ближе к лету после выбора нового тренера решать – продавать (пару миллионов евро за него выручить реально) или дать еще один шанс.

Зато в «Химках» он встретился со своим любимым тренером Игорем Черевченко, с которым знаком еще по совместной работе в Туле. Под его руководством спартаковец провел больше всего матчей в карьере (26) и забил почти половину мячей (9 из 20). Стоит ли удивляться, что в Подмосковье соскучившийся по футболу Мирзов сразу начал забивать? Его голы помогли обыграть «Ростов» и «Рубин» (по 2:0) и взять ничью с ЦСКА (2:2), а еще один мяч он забил… «Спартаку» (2:3). Причем что ни гол – красавец!

Красно-белые очень затянули с трудоустройством Мирзова. После подписания контракта с Александром Кокориным места в центре нападения ему не оставалось, а позиций крайних нападающих в структурах Доменико Тедеско не существует в принципе. Так что не было никакого смысла держать игрока на скамейке аж до октября, маринуя целых девять туров (Резиуан вышел только на две минуты против «Арсенала»).

Комнен АНДРИЧ, «Уфа» («Динамо» З)

Позиция: центральный нападающий

Статистика в РПЛ: 6 матчей, 3 гола

Весной у нас еще будет время внимательнее разглядеть хорватского нападающего, но уже осенний период показал, что «Уфе» он необходим. Высокий 189-сантиметровый форвард является классическим наконечником (3 гола в 6 матчах), очень хорош на втором этаже (так он забил «Уралу» - 1:2), здорово открывается и играет на опережение, для своего роста прилично координирован.

Если не сбавит обороты и поможет уфимцам удержаться в РПЛ, вполне может быть выкуплен. Его трансферная стоимость составляет вполне разумные 400 тысяч евро.

Артем ТИМОФЕЕВ, «Ахмат» («Спартак»)

Позиция: опорный полузащитник

Статистика в РПЛ: 17 матчей, 3 гола

Честно говоря, добротная игра воспитанника «Спартака» и «Чертаново» в Грозном – откровение. Ни в родном клубе, ни в Самаре, куда он ездил в аренду, он вообще не впечатлял. Кстати, как раз в «Крыльях Советов» летом он и познакомился с Андреем Талалаевым, под руководством которого сейчас играет за «Ахмат» и оставляет очень приятное впечатление.

В структурах Талалаева Тимофееву удается неплохо читать игру, что выливается в 2,2 перехвата (на 90 минут) и 2,2 выноса мяча из штрафной (третий результат в РПЛ среди центральных полузащитников), и вместе с тем активнее подключаться к атакам. 0,8 удара из пределов штрафной за 90 минут – вполне приличный показатель для игрока его амплуа. Отсюда три гола (всего за карьеру их 8), из которых два оказались победными, и заработанный пенальти в игре с «Химками» (2:1).

Артем Тимофеев - провел чуть ли не лучший матч в карьере.



Сначала Артем привез пенальти в свои ворота, потом заработал в чужие, а через пару минут забил победный гол, а в самом конце матча заработал КК для соперника. Выиграл 7 единоборств и совершил 3 успешных отбора. pic.twitter.com/ttNh1sACmI — Sergey Kazakov (@Sergey57kazakov) August 25, 2020

А о его значении для командных построений говорит тот факт, что пропущенный Тимофеевым матч в «Ростове» завершился для «Ахмата» разгромом (0:3). Тем не менее, сложно представить, чтобы Артем пригодился «Спартаку». Красно-белым нужен бульдог в опорной зоне, а на остальные позиции у них есть более сильные кандидаты, так что летом парня надо отпускать. В «Сочи», «Ростове» или том же «Ахмате» он наверняка не потеряется, а миллион евро за продажу лишним не бывает.

Олег ДАНЧЕНКО, «Уфа» («Рубин»)

Позиция: крайний защитник

Статистика в РПЛ: 15 матчей, 5 передач

Украинский защитник проводит в РПЛ уже четвертый сезон, но ранее никогда не смотрелся так здорово в игре с мячом. Причина в том числе в том, что в «Уфе» он отвечает за весь правый фланг, поэтому обязан регулярно подключаться в атаку. Кто бы мог подумать, что он будет делать это столь эффективно, отдавая по результативной передаче каждые три матча? Для сравнения, столько же у Дугласа Сантоса и Николы Влашича, а больше пяти ассистов осенью не набил никто.

Оказалось, что у Данченко очень приличная подача. За матч он делает 1,9 кроссов – больше только у Дугласа Сантоса (2) и Романа Зобнина (2,3). Его нацеленные передачи помогли победить «Тамбов» (4:0) и «Ростов» (1:0) и отобрать очки у «Спартака» (1:1). Кажется немного удивительным, что Леонид Слуцкий предпочел ему Александра Зуева, даже не являющегося защитником. Может, в комбинационной игре низом Данченко и правда не так надежен, зато поддержать атаку и сделать последний пас он умеет, а это важные навыки для того агрессивного стиля, который прививает своей команде Слуцкий. Если уж не зимой (все-таки у «Рубина» уже максимум легионеров), то летом украинца точно стоит вернуть.

Седрик ГОГУА, «Ротор (ЦСКА)

Позиция: центральный защитник

Статистика в РПЛ: 14 матчей

Если в ЦСКА Гогуа заиграть не удалось, только в Волгограде на него делают большую ставку. И пока довольны своим решением. По оценкам Whoscored, он – лучший игрок команды (6,9). Что довольно непросто в стане регулярно пропускающего аутсайдера. «Ротор» многие матчи проводит вблизи своей штрафной, поэтому из-за плотности обороны набить статистику по отборам и перехватам ему не так просто, зато по заблокированным ударам (2,2 за 90 минут) ему в РПЛ нет равных, а по выносам мяча из штрафной (6,4) он уверенно держится в тройке.

Возвращение в ЦСКА не выглядит вероятным, даже если он станет забивать в каждом туре, но и «Ротор» явно не его уровень. По завершении сезона Гогуа способен закрепиться в основе крепкого середняка РПЛ.

Александр ЛОМОВИЦКИЙ, «Арсенал» («Спартак»)

Позиция: крайний полузащитник

Статистика в РПЛ: 18 матчей, 3 гола

Создается стойкое впечатление, что проблемы Ломовицкого лежат в области психологии. В «Спартаке», где давление несоизмеримо выше, ему не хватило и 25 матчей, чтобы отметиться результативным действием, зато в «Арсенале» и «Химках» (там он начинал сезон в августе) забил за полтора года пять мячей. Воспитаннику красно-белых не хватает видения поля и стабильности (особенно в обыгрыше), зато в наличии поставленный удар и умение вовремя ворваться в штрафную.

Немного о наших в аренде.

Ломовицкий провёл потрясающий матч против «Ротора».

По ходу матча он отыграл на двух позициях - левого латераля в схеме с 5 защитниками и правого полузащитника во втором тайме.



Совершил 18 обводок (67% удачных) и получил самые высокие оценки по Instat🤪 pic.twitter.com/JkomoKmBjP — ⚪🔴⚪ (@kaR1Oka27) August 31, 2020

Не сказать, что осенью Александр заслужил возвращения в «Спартак», но показал приличные перспективы. Все-таки стоит учесть, что весь «Арсенал» действовал в атаке неважно (17 голов в 19 турах), а с приходом Дмитрия Парфенова забил лишь раз в шести последних играх. Зимние сборы должны помочь наставнику перестроить игру команды по своему усмотрению (его «Урал» все-таки играл довольно весело) и весной помочь Ломовицкому и его партнерам раскрыть атакующий потенциал. А он есть.

Мохаммед КАДИРИ, «Арсенал» («Динамо» К)

Позиция: опорный полузащитник

Статистика в РПЛ: 11 матчей, 2 гола

Ганский опорник приехал из Киева в середине сентября и с тех пор пропустил только один матч. Поначалу занял позицию в середине поля, забил «Ростову» (2:3) и «Тамбову» (1:1), но вскоре вместе с товарищами провалил игры с ЦСКА (1:5) и «Рубином» (1:3), после которых на смену Сергею Подпалому пришел Парфенов. Новый наставник вскоре пошел на небанальный шаг, отправив Кадири в центр обороны, благодаря чему значительно снизил остроту у своих ворот – больше гола за игру его подопечные не пропускают.

Кадири здорово координирован (чему подтверждением красивый гол с слета «Ростову»), хорошо ведет верховые единоборства, успевает вовремя выброситься на мяч, довольно агрессивен в отборе, в роли опорника проделывает большой объем черновой работы, собирает подборы и даже не стесняется пойти в дриблинг, если чувствует в себе силы и уверенность. По оценкам Whoscored (6,84) лучше него осенний отрезок сезона в «Арсенале» провел только Кингз Кангва (7,04), так что тулякам стоит постараться, чтобы сохранить Кадири по завершении аренды у себя.