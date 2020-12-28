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Спартаковцы, Гогуа и другие. Игроки РПЛ, ярко проявившие себя в арендах
28 декабря 18:04
автор: Артем Зибрак

Спартаковцы, Гогуа и другие. Игроки РПЛ, ярко проявившие себя в арендах

«Советский спорт» составил рейтинг футболистов, сумевших в первой части сезона раскрыть свой потенциал совсем не в тех клубах, которым они принадлежат.

Резиуан МИРЗОВ, «Химки» («Спартак»)
Позиция: крайний нападающий
Статистика в РПЛ-2020/21: 8 матчей, 4 гола

Красно-белые очень затянули с трудоустройством Мирзова. После подписания контракта с Александром Кокориным места в центре нападения ему не оставалось, а позиций крайних нападающих в структурах Доменико Тедеско не существует в принципе. Так что не было никакого смысла держать игрока на скамейке аж до октября, маринуя целых девять туров (Резиуан вышел только на две минуты против «Арсенала»).

Зато в «Химках» он встретился со своим любимым тренером Игорем Черевченко, с которым знаком еще по совместной работе в Туле. Под его руководством спартаковец провел больше всего матчей в карьере (26) и забил почти половину мячей (9 из 20). Стоит ли удивляться, что в Подмосковье соскучившийся по футболу Мирзов сразу начал забивать? Его голы помогли обыграть «Ростов» и «Рубин» (по 2:0) и взять ничью с ЦСКА (2:2), а еще один мяч он забил… «Спартаку» (2:3). Причем что ни гол – красавец!

Поскольку Тедеско остается, зимой возвращать Резиуана москвичам смысла не имеет. Логичнее дать ему возможность раскрыться там, где ему доверяют и помогают показывать максимум, а уже ближе к лету после выбора нового тренера решать – продавать (пару миллионов евро за него выручить реально) или дать еще один шанс.

Комнен АНДРИЧ, «Уфа» («Динамо» З)
Позиция: центральный нападающий
Статистика в РПЛ: 6 матчей, 3 гола

Весной у нас еще будет время внимательнее разглядеть хорватского нападающего, но уже осенний период показал, что «Уфе» он необходим. Высокий 189-сантиметровый форвард является классическим наконечником (3 гола в 6 матчах), очень хорош на втором этаже (так он забил «Уралу» - 1:2), здорово открывается и играет на опережение, для своего роста прилично координирован.

Если не сбавит обороты и поможет уфимцам удержаться в РПЛ, вполне может быть выкуплен. Его трансферная стоимость составляет вполне разумные 400 тысяч евро.

Артем ТИМОФЕЕВ, «Ахмат» («Спартак»)
Позиция: опорный полузащитник
Статистика в РПЛ: 17 матчей, 3 гола

Честно говоря, добротная игра воспитанника «Спартака» и «Чертаново» в Грозном – откровение. Ни в родном клубе, ни в Самаре, куда он ездил в аренду, он вообще не впечатлял. Кстати, как раз в «Крыльях Советов» летом он и познакомился с Андреем Талалаевым, под руководством которого сейчас играет за «Ахмат» и оставляет очень приятное впечатление.

В структурах Талалаева Тимофееву удается неплохо читать игру, что выливается в 2,2 перехвата (на 90 минут) и 2,2 выноса мяча из штрафной (третий результат в РПЛ среди центральных полузащитников), и вместе с тем активнее подключаться к атакам. 0,8 удара из пределов штрафной за 90 минут – вполне приличный показатель для игрока его амплуа. Отсюда три гола (всего за карьеру их 8), из которых два оказались победными, и заработанный пенальти в игре с «Химками» (2:1).

А о его значении для командных построений говорит тот факт, что пропущенный Тимофеевым матч в «Ростове» завершился для «Ахмата» разгромом (0:3). Тем не менее, сложно представить, чтобы Артем пригодился «Спартаку». Красно-белым нужен бульдог в опорной зоне, а на остальные позиции у них есть более сильные кандидаты, так что летом парня надо отпускать. В «Сочи», «Ростове» или том же «Ахмате» он наверняка не потеряется, а миллион евро за продажу лишним не бывает.

Олег ДАНЧЕНКО, «Уфа» («Рубин»)
Позиция: крайний защитник
Статистика в РПЛ: 15 матчей, 5 передач

Украинский защитник проводит в РПЛ уже четвертый сезон, но ранее никогда не смотрелся так здорово в игре с мячом. Причина в том числе в том, что в «Уфе» он отвечает за весь правый фланг, поэтому обязан регулярно подключаться в атаку. Кто бы мог подумать, что он будет делать это столь эффективно, отдавая по результативной передаче каждые три матча? Для сравнения, столько же у Дугласа Сантоса и Николы Влашича, а больше пяти ассистов осенью не набил никто.

Оказалось, что у Данченко очень приличная подача. За матч он делает 1,9 кроссов – больше только у Дугласа Сантоса (2) и Романа Зобнина (2,3). Его нацеленные передачи помогли победить «Тамбов» (4:0) и «Ростов» (1:0) и отобрать очки у «Спартака» (1:1). Кажется немного удивительным, что Леонид Слуцкий предпочел ему Александра Зуева, даже не являющегося защитником. Может, в комбинационной игре низом Данченко и правда не так надежен, зато поддержать атаку и сделать последний пас он умеет, а это важные навыки для того агрессивного стиля, который прививает своей команде Слуцкий. Если уж не зимой (все-таки у «Рубина» уже максимум легионеров), то летом украинца точно стоит вернуть.

Седрик ГОГУА, «Ротор (ЦСКА)
Позиция: центральный защитник
Статистика в РПЛ: 14 матчей

Если в ЦСКА Гогуа заиграть не удалось, только в Волгограде на него делают большую ставку. И пока довольны своим решением. По оценкам Whoscored, он – лучший игрок команды (6,9). Что довольно непросто в стане регулярно пропускающего аутсайдера. «Ротор» многие матчи проводит вблизи своей штрафной, поэтому из-за плотности обороны набить статистику по отборам и перехватам ему не так просто, зато по заблокированным ударам (2,2 за 90 минут) ему в РПЛ нет равных, а по выносам мяча из штрафной (6,4) он уверенно держится в тройке.

Возвращение в ЦСКА не выглядит вероятным, даже если он станет забивать в каждом туре, но и «Ротор» явно не его уровень. По завершении сезона Гогуа способен закрепиться в основе крепкого середняка РПЛ.

Александр ЛОМОВИЦКИЙ, «Арсенал» («Спартак»)
Позиция: крайний полузащитник
Статистика в РПЛ: 18 матчей, 3 гола

Создается стойкое впечатление, что проблемы Ломовицкого лежат в области психологии. В «Спартаке», где давление несоизмеримо выше, ему не хватило и 25 матчей, чтобы отметиться результативным действием, зато в «Арсенале» и «Химках» (там он начинал сезон в августе) забил за полтора года пять мячей. Воспитаннику красно-белых не хватает видения поля и стабильности (особенно в обыгрыше), зато в наличии поставленный удар и умение вовремя ворваться в штрафную.

Не сказать, что осенью Александр заслужил возвращения в «Спартак», но показал приличные перспективы. Все-таки стоит учесть, что весь «Арсенал» действовал в атаке неважно (17 голов в 19 турах), а с приходом Дмитрия Парфенова забил лишь раз в шести последних играх. Зимние сборы должны помочь наставнику перестроить игру команды по своему усмотрению (его «Урал» все-таки играл довольно весело) и весной помочь Ломовицкому и его партнерам раскрыть атакующий потенциал. А он есть.

Мохаммед КАДИРИ, «Арсенал» («Динамо» К)
Позиция: опорный полузащитник
Статистика в РПЛ: 11 матчей, 2 гола

Ганский опорник приехал из Киева в середине сентября и с тех пор пропустил только один матч. Поначалу занял позицию в середине поля, забил «Ростову» (2:3) и «Тамбову» (1:1), но вскоре вместе с товарищами провалил игры с ЦСКА (1:5) и «Рубином» (1:3), после которых на смену Сергею Подпалому пришел Парфенов. Новый наставник вскоре пошел на небанальный шаг, отправив Кадири в центр обороны, благодаря чему значительно снизил остроту у своих ворот – больше гола за игру его подопечные не пропускают.

Кадири здорово координирован (чему подтверждением красивый гол с слета «Ростову»), хорошо ведет верховые единоборства, успевает вовремя выброситься на мяч, довольно агрессивен в отборе, в роли опорника проделывает большой объем черновой работы, собирает подборы и даже не стесняется пойти в дриблинг, если чувствует в себе силы и уверенность. По оценкам Whoscored (6,84) лучше него осенний отрезок сезона в «Арсенале» провел только Кингз Кангва (7,04), так что тулякам стоит постараться, чтобы сохранить Кадири по завершении аренды у себя.

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