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Дмитрий Селюк: Овчинникову и Онопко пора работать самостоятельно
29 декабря 15:00
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Овчинникову и Онопко пора работать самостоятельно

Во вторник армейский клуб объявил, что в связи с истечением срока контрактов, ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Известный футбольный агент – об изменениях в тренерском штабе ЦСКА.

– Что это значит, почему такие изменения?
– Считаю, что в первую очередь нужно убирать Гончаренко. И в принципе, нужно убирать весь тренерский штаб ЦСКА. Овчинников и Онопко ведь еще при Слуцком работали. Им пора не сидеть на лавке, они уже десять лет сидят, а начинать работать самостоятельно.

Я когда-то Овчинникова устраивал в «Кубань» тренером. Думаю, и он, и Онопко уже могут работать сами, а не в составе большой группы людей, где все ходят, что-то рассказывают друг другу, а результата нет.

– Вы сказали, что в первую очередь нужно убирать Гончаренко. Почему?
– Когда он уехал без спросу в Белоруссию, можно было его уволить. За все эти годы команда при нем не впечатляла, а в еврокубках – постоянные неудачи. Не думаю, что ЦСКА при Гончаренко будет бороться за Лигу чемпионов. Хотя я желаю ЦСКА удачи.

Гончаренко играет в один и тот же странный футбол. Эти фланговые подачи, а ни одного высокого футболиста в центре нет. Ставит одних и тех же, того же Облякова, в защиту ставит Васина. Сейчас купили этого Гайча. Опорников нормальных нет. Не знаю, для меня – это тренер молодежной команды. Там он был бы на месте.

источник: «Советский спорт»
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