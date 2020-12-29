Победил Босса и выиграл тройной олл-ин. Гончаренко разбил оппозицию в ЦСКА

ДЕЖУРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Сообщить столь важную информацию пресс-служба ЦСКА решила максимально аскетичным образом. Заголовок на клубном сайте гласил: «Об изменениях в тренерском штабе». Подзаголовок: «В основной команде ПФК ЦСКА произошли кадровые изменения». Сопровождала новость картинка клубной эмблемы. Как будто речь не о двух бывших футболистах сборной России, отработавших на двоих в армейском клубе 17 (!) лет, а каких-нибудь безвестных физиотерапевтах, приехавших год назад из Марбельи.

Помните, сколько всего вылилось на руководство «Спартака» после отставки Массимо Карреры, которую сопроводили фотографией стадиона? А тут даже фотографии не нашлось, просто техническая картинка. Благодарность за «плодотворную работу» и желание «удачи в дальнейшей карьере» вообще не спасают ситуацию, потому что все понимают – это самые дежурные слова, которые только можно написать. В них нет ни души, ни благодарности. Обычно их пишут вместо «пшел вон», чтобы выглядеть интеллигентнее.

ОВЧИННИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ, КРОМЕ ГОНЧАРЕНКО

Очевидно, что для Овчинникова уход стал если не неожиданностью, то большой неприятностью. Когда журналисты позвонили ему сразу после объявления, он ответил, что все написано на сайте, и ему нечего добавить. Разве так комментируют давно запланированное решение? А оно должно было быть ожидаемым, если, как заявлено пресс-службой ЦСКА, тренеры покинули клуб по истечении срока контракта.

Лишь через пару-тройку часов Овчинников собрался (Онопко совсем не публичный человек, и его комментариев, как обычно, вообще не последовало). Внимательно следите за всеми, кого он поблагодарил: руководство, «ребят, с которыми было приятно работать все эти годы», «феноменального Игоря, работой с которым гордился бы любой тренер», и Леонида Слуцкого, «который в свое время позвал в ЦСКА». Заметили, о ком ни слова? Точно, о нынешнем главном тренере Викторе Гончаренко. Случайность?

Читаем далее. Комментарий Евгения Гинера: «… долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны…» Такова жизнь говорят, когда врачи ставят неутешительный диагноз, приходит повестка в суд или на допрос к следователю. Или приглашают в «Реал», и людей надо отпускать. Это фраза для вынужденных действий и мер, а не следствие желания руководителей. Овчинников и Онопко резко захотели уйти, хотя президент их отговаривал? Вряд ли. Если кому-то из них и пришло приглашение возглавить команду, то не обоим же сразу. Тем более, Овчинников уже отмел эту версию, сказав, что в планах пока отдохнуть.

А вот обращение Игоря Акинфеева к Овчинникову в инстаграме: «…Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов». Не очень похоже, что тренер сам решил покинуть команду, правда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev)

В общем, достаточно оснований, чтобы говорить о том, что решение об уходе Овчинникова и Онопко – вынужденное. Так в чем же нужда? Ответ напрашивается один – они не сработались с Гончаренко.

ПУБЛИЧНАЯ ОППОЗИЦИЯ

И тут сами собой вспоминаются слова, сказанные Овчинниковым на пресс-конференциях, когда он заменял патрона, отправившегося летом после поражения от «Зенита» (0:4) на знаменитые во всем мире белорусские курорты. Тогда он подчеркнул, что результат в игре с «Динамо» (0:0) достигнут по результатам подготовки «без консультаций с Гончаренко». Мол, и без него справились.

А как вам фраза «на мой взгляд, оборону можно было выстроить иначе», сказанная чуть раньше, по итогам разгрома от питерцев? Или вот это: «Выбор делает главный тренер. Наверное, Васин дал основания, чтобы его выпустили в стартовом составе» в ответ на вопрос о выборе Виктора Васина вместо Хердура Магнуссона в той же игре с «Зенитом».

Уже по возвращении главного тренера Овчинников говорил: «Ситуация щекотливая, что тут скрывать… Иногда люди делают вещи не совсем разумные…» Затем было «можно помочь, а можно отмахнуться», «на то мы и друзья и помощники», «Гончаренко – хороший товарищ», но сквозь все эти слова слышались нотки горечи – Овчинников надеялся, что тренер уйдет, и он останется за главного. Так, во всяком случае, кажется со стороны.

Сложность в первую очередь в том, что Босс – личность. И если он не согласен со своим непосредственным руководителем, это может стать проблемой. Вот Овчинников в матче с «Химками» (2:2) вновь подменял Гончаренко, пропускавшего игру из-за дисквалификации. И публично снял с себя ответственность за замены Чидера Эджуке и Алана Дзагоева, выглядевших одними из лучших составе своей команды: «Я согласен, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение».

Виктор Гончаренко

ГОНЧАРЕНКО ПОБЕДИЛ БОССА

В общем, все говорит о том, что в тренерском штабе был раскол. Как минимум Овчинников и Гончаренко не смогли ужиться вместе. Неясно, какая роль в этой истории отводилась Онопко, но можно предположить, что он встал на сторону товарища, которого знает много лет.

Тут стоит добавить, что оба работали в ЦСКА еще при Слуцком, застали годы расцвета и вполне могли считать себя носителями армейских традиций в большей степени, чем Гончаренко, при котором при всех удачах у команды не получается слишком многое. Тем более, белорусский специалист неоднократно просил Гинера об отставке, что также не добавляло ему вистов в глазах соратников. Судя по всему, оба они уже были в предвкушении ухода тренера после заключительного матча года в Ростове (3:1), но вдруг в результате яркой игры команды все опять поменялось, и Гончаренко остался.

Есть в этой игре престолов и еще один персонаж, оставшийся в тени. Василий Березуцкий совсем недавно вошел в тренерский штаб, но именно его ожидали увидеть на посту главного тренера после отставки Гончаренко. Березуцкий также прекрасно знаком с Овчинниковым и Онопко, поскольку много лет выступал за ЦСКА. Кого поддерживал он? Выражал ли свое мнение в кругу товарищей? Партизанил ли Овчинников в его интересах или отстаивал свои?

Так или иначе, но армейская версия «ОПГ Ромашка» была разбита одним мощным ударом. Гинер доверился главному тренеру и убрал его оппозицию. И даже не столь важно, в полном ли составе, или просто лишил ее Босса. Даже если Березуцкий имел какое-то отношение к планированию переворота, он лишен поддержки и теперь будет просто спокойно подчиняться. А Гончаренко получит возможность назначить на места выбывших новых помощников, «своих людей», которым сможет всецело доверять. Как тонко подметил коллега Алексей Андронов, Виктор Михайлович выиграл тройной «олл-ин».

Но что будет дальше? Да, Гончаренко одержал победу над оппонентами, но столкнулся с другими проблемами - как выстраивать отношения с теми, кто остался, и кто имеет достаточно авторитета, чтобы тренировать Акинфеева после Виктора Чанова и Овчинникова? И как вообще отреагирует легенда ЦСКА, имеющая колоссальное влияние в клубе, на увольнение своего любимого тренера? Не просто же так он поддержал Овчинников публично. Короткого поста в не самом регулярно обновляемом аккаунте инстаграма хватает за глаза, если учесть, что в клубе Гинера никогда не выносят сор из избы и за толстыми стенами тушат все пожары.