Дзюба и Соболев скоро увидятся в Дубае. Где и когда российские клубы будут готовиться к весне

Российские клубы постепенно выходят из отпуска, проходят медосмотр и готовятся отправиться на заграничные сборы. Все, кроме «Тамбова». Он первый учебно-тренировочный сбор, как это уже многократно случалось, проведет в Крымске (Краснодарский край). А до второго сбора, который запланирован в Турции, как верно подметил наставник Сергей Первушин, «надо еще дожить», поскольку вообще неясно, не снимется ли клуб с соревнований из-за проблем с финансированием.
Самая популярная страна для подготовки к сезону у клубов РПЛ – старая добрая Турция, куда едут те, кто умеет или вынужден считать деньги. Игнорируют самый доступный для россиян курорт только топ-клубы «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».
Остальные выбирают то, что дешево и сердито. Многие, как «Ротор», «Арсенал» или «Химки», все сборы планируют провести на границе Европы и Азии. Даже наставник «Динамо» Сандро Шварц первые занятия в новом году проведет в Турции. Правда, о дальнейших планах бело-голубых пока ничего не известно.
Еще два популярных направления – Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Армейцы привычно начнут занятия в любимом Кампоаморе, а железнодорожники и ростовчане – в Марбелье (для краснодарцев это будет второй сбор). В иных условиях за работой подопечных Марко Николича смог бы понаблюдать Юрий Семин, у которого в Марбелье есть квартира, но в условиях карантина вряд ли у него будет возможность добраться на южное побережье Испании.
А игроки «Спартака» и «Зенита» наверняка успеют пересечься в Дубае (ОАЭ), где у обеих команд запланирован старт сборов. Как и у «Краснодара», к слову, но «горожане» не раскрывают место дислокации. Куда удивительнее, что в этой компании оказался «Урал», уже договорившийся с питерцами о контрольном матче в конце января. Что до красно-белых, то они не в первый раз окажутся в стране, где расположен самый высокий небоскреб. Правда, год назад Доменико Тедеско разглядывал достопримечательности Абу-Даби, а теперь окажется в Дубае.
Сине-бело-голубые пока не определились со вторым местом сборов, но если все-таки вернутся в ОАЭ, наверняка устроят очную дуэль со «Спартаком». С маркетинговой точки зрения это будет полезно для обеих команд. Да и москвичи к тому моменту будут готовы принять бой. На первом сборе, судя по открытым данным, матчей у них не запланировано. Так было и год назад. Тедеско объяснял свое решение тем, что во время игр сложнее контролировать действия игроков и, соответственно, набор ими физической формы.
Не исключено, что команда Семака вместо ОАЭ отправится в Турцию, где намного проще договориться о товарищеском матче в виду обилия потенциальных спарринг-партнеров.
Ну, а первыми приступили к реализации январских планов футболисты «Ахмата». Они единственные, кто уже провел первую тренировку. Как сообщает клубная пресс-служба, она носила втягивающий характер. На воскресенье и понедельник у игроков запланирован медосмотр. Андрей Талалаев умеет удивлять. Кажется, он единственный из тренеров РПЛ, кто решил провести занятие до встречи игроков с медиками, остальные отправляются на сборы после медосмотра в Москве.
Клуб
Даты и место сборов
Товарищеские матчи
«Зенит»
15.01-27.01 Дубай, ОАЭ
«Рига» (21.01), «Пахтакор», «Шахтер» С (оба – 24.01), «Урал» (27.01)
ЦСКА
14.01-? Кампоамор, Испания
?
«Спартак»
12.01-24.01 Дубай, ОАЭ
28.01-08.02 Дубай, ОАЭ
«Пахтакор» (30.01), «Шахтер» С (06.02)
«Сочи»
? Сочи
? Турция
? Турция
«Рубин» (24.01)
«Ростов»
14.01-18.02 Марбелья, Испания (два сбора)
?
«Динамо»
12.01-22.01 Турция
«Лех» (17.01), «Ракув» (21.01)
Краснодар»
14.01-27.01 ОАЭ
31.01-11.02 Марбелья, Испания
«Легия» (21.01), «Рига» и «Шахтер С (оба – 27.01)
«Локомотив»
14.01-15.02 Марбелья, Испания
?
«Рубин»
12.01-24.01 Белек, Турция
28.01-09.02 Белек, Турция
13.02-25.02 Белек, Турция
«Партизан» (21.01), «Сочи», (24.01), «Химки» (02.02), «Динамо» (05.02), «Нижний Новгород» (09.02), «Урал» (15.02), «Ротор» (18.02 и 21.02)
«Ахмат»
09.01-20.01 Анталья, Турция
? Анталья, Турция
? Анталья, Турция
«Арберия» (19.01), «Напредак», «Войводина» (оба – 28.01), «Кызыл-Жар», «Лиепая» (оба – 03.02), «Динамо» Тб (11.02)
«Химки»
13.01-26.01 Белек, Турция
30.01-12.02 Белек, Турция
«Рубин» (02.02)
«Урал»
17.01-? ОАЭ
? Турция
«Зенит» (27.01), «Рубин» (15.02)
«Ротор»
15.01-26.01 Белек, Турция
30.01-11.02 Белек, Турция
15.02-24.02 Белек, Турция
«Заглембе» (21.01), «Мура» (26.01), «Рубин» (18.02 и 21.02)
«Арсенал»
12.01-24.01 Белек, Турция
28.01-07.02 Белек, Турция
11.02-26.02 Белек, Турция
?
«Уфа»
17.01-29.01 Белек, Турция
02.02-13.02 Белек, Турция
«Црвена Звезда» (25.01), «Спартак» Сб (28.01)
«Тамбов»
? Крымск
? Турция
?