Дзюба и Соболев скоро увидятся в Дубае. Где и когда российские клубы будут готовиться к весне

Российские клубы постепенно выходят из отпуска, проходят медосмотр и готовятся отправиться на заграничные сборы. Все, кроме «Тамбова». Он первый учебно-тренировочный сбор, как это уже многократно случалось, проведет в Крымске (Краснодарский край). А до второго сбора, который запланирован в Турции, как верно подметил наставник Сергей Первушин, «надо еще дожить», поскольку вообще неясно, не снимется ли клуб с соревнований из-за проблем с финансированием.

Самая популярная страна для подготовки к сезону у клубов РПЛ – старая добрая Турция, куда едут те, кто умеет или вынужден считать деньги. Игнорируют самый доступный для россиян курорт только топ-клубы «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».

Остальные выбирают то, что дешево и сердито. Многие, как «Ротор», «Арсенал» или «Химки», все сборы планируют провести на границе Европы и Азии. Даже наставник «Динамо» Сандро Шварц первые занятия в новом году проведет в Турции. Правда, о дальнейших планах бело-голубых пока ничего не известно.

Еще два популярных направления – Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Армейцы привычно начнут занятия в любимом Кампоаморе, а железнодорожники и ростовчане – в Марбелье (для краснодарцев это будет второй сбор). В иных условиях за работой подопечных Марко Николича смог бы понаблюдать Юрий Семин, у которого в Марбелье есть квартира, но в условиях карантина вряд ли у него будет возможность добраться на южное побережье Испании.

А игроки «Спартака» и «Зенита» наверняка успеют пересечься в Дубае (ОАЭ), где у обеих команд запланирован старт сборов. Как и у «Краснодара», к слову, но «горожане» не раскрывают место дислокации. Куда удивительнее, что в этой компании оказался «Урал», уже договорившийся с питерцами о контрольном матче в конце января. Что до красно-белых, то они не в первый раз окажутся в стране, где расположен самый высокий небоскреб. Правда, год назад Доменико Тедеско разглядывал достопримечательности Абу-Даби, а теперь окажется в Дубае.