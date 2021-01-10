Павел Худяков: С «Кубанью» не объединяемся, переезд «Тамбова» в Саранск возможен, но уже летом

- Какова текущая ситуация в клубе? Есть ли какие-то новости?

- Команда собирается 15 января в Краснодарском крае на первые сборы. Они пройдут в Крымске. То есть, ясность по первым сборам у нас есть. Но пока нет информации о том, что будет после этих сборов. Какую-никакую команду надо собирать. А что касается будущего, думаю, что в ближайшие два-три дня появятся какие-то новости.

- Почему для сборов выбрали Краснодарский край?

- Мы ездим туда на протяжении шести-семи лет. Там очень хорошие условия. Конечно, если бы была возможность, провели бы сборы за границей. Но в нашей ситуации мы можем себе позволить только такие сборы. Да и то я буду привлекать личные деньги. Пока у нас нет никакого финансирования. Буду подключать свои личные резервы, чтобы у команды была возможность готовиться.

- Все зимние сборы проведете в Крымске?

- Нет. Вторые планируем провести в другом месте. Ищем варианты. Посмотрим, какие будут возможности. Мы рассматриваем и Россию, и Турцию. Все будет зависеть от возможностей.

- Вы говорили, что появился диалог с руководителями региона. Какой у них настрой?

- Хороший. Есть желание сохранить команду и решить наши проблемы. Но там очень много технических вопросов, которые касаются выделения денег. Вы же понимаете, что деньги бюджетные, поэтому нужно проделать много процедур. Знаю, что губернатор сейчас этим плотно занимается и в ближайшее время наступит какая-то ясность. У губернатора хороший настрой помочь клубу, это однозначно. В ближайшее время мы встретимся и обсудим все вопросы.

- Насколько ваша команда может обновиться зимой?

- Она по любому будет обновляться. Если мы сможем открыть трансферное окно, которое пока для нас закрыто, тогда команда усилится. Иначе будем доигрывать сезон теми, кто есть. Плюс у нас неплохой резерв, как это показали последние матчи, когда мы играли смешанным составом с «Рубином» и «Спартаком». И неплохо играли. Варианты есть. Будем их рассматривать, решать вопрос.