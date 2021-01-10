Павел Худяков: С «Кубанью» не объединяемся, переезд «Тамбова» в Саранск возможен, но уже летом

- Какова текущая ситуация в клубе? Есть ли какие-то новости?
- Команда собирается 15 января в Краснодарском крае на первые сборы. Они пройдут в Крымске. То есть, ясность по первым сборам у нас есть. Но пока нет информации о том, что будет после этих сборов. Какую-никакую команду надо собирать. А что касается будущего, думаю, что в ближайшие два-три дня появятся какие-то новости.
- Почему для сборов выбрали Краснодарский край?
- Мы ездим туда на протяжении шести-семи лет. Там очень хорошие условия. Конечно, если бы была возможность, провели бы сборы за границей. Но в нашей ситуации мы можем себе позволить только такие сборы. Да и то я буду привлекать личные деньги. Пока у нас нет никакого финансирования. Буду подключать свои личные резервы, чтобы у команды была возможность готовиться.
- Все зимние сборы проведете в Крымске?
- Нет. Вторые планируем провести в другом месте. Ищем варианты. Посмотрим, какие будут возможности. Мы рассматриваем и Россию, и Турцию. Все будет зависеть от возможностей.
- Вы говорили, что появился диалог с руководителями региона. Какой у них настрой?
- Хороший. Есть желание сохранить команду и решить наши проблемы. Но там очень много технических вопросов, которые касаются выделения денег. Вы же понимаете, что деньги бюджетные, поэтому нужно проделать много процедур. Знаю, что губернатор сейчас этим плотно занимается и в ближайшее время наступит какая-то ясность. У губернатора хороший настрой помочь клубу, это однозначно. В ближайшее время мы встретимся и обсудим все вопросы.
- Насколько ваша команда может обновиться зимой?
- Она по любому будет обновляться. Если мы сможем открыть трансферное окно, которое пока для нас закрыто, тогда команда усилится. Иначе будем доигрывать сезон теми, кто есть. Плюс у нас неплохой резерв, как это показали последние матчи, когда мы играли смешанным составом с «Рубином» и «Спартаком». И неплохо играли. Варианты есть. Будем их рассматривать, решать вопрос.
- Недавно расторг контракт с клубом Гурам Тетрашвили. Не боитесь, что это станет массовым явлением?
- С Гурамом мы приняли решение обоюдно. А не так, что он взял и ушел. Если финансовая ситуация не изменится, конечно, такое может быть. Но я все-таки думаю, что она поменяется - и все будет хорошо.
- На кого-то из игроков поступали запросы в клуб?
- Пока нет.
- Год для вашей команды получился очень тяжелым. Не возникало желания все бросить и пойти работать в другой клуб, тем более, писали, что у вас есть предложения?
- У меня действительно есть варианты продолжения карьеры. Но пока я не доведу с «Тамбовом» ситуацию до конца и не наступит ясность, доигрываем мы сезон или снимаемся, я буду руководителем этой команды.
- Вы говорили, что возможен переезд клуба в другой регион. Была информация про объединение с «Кубанью». Эта вероятность еще существует?
- По объединению с «Кубанью» сейчас точно нет никакого варианта. А переезд в другой регион мы рассматривали. Если погасят долги. Чтобы сохранилась целостность соревнований, и если мы останемся в РПЛ по итогам сезона, был вариант переехать в Саранск. Там есть стадион и надлежащая инфраструктура. Если бы мы нашли там человека, которому это было бы интересно, спонсора, плюс понимание с руководителем региона, а мы знаем, что там новый губернатор, если бы все пазлы сложились, то это было бы реально. Но для начала нужно понимать, что будет с финансированием «Тамбова». Если сейчас этот вопрос будет закрыт, то уже можно будет разговаривать о судьбе клуба и думать о будущем.
- То есть, вы оптимистично настроены, что вопрос с финансированием решится?
- Я надеюсь, что что-то должно произойти. По моим разговорам с губернатором сделал выводы, что у него настрой хороший.
- От РПЛ ждете каких-то поступлений? От телеправ, спонсоров и так далее?
- Там такая процедура – когда проходит квартал, пять-шесть туров чемпионата, лига перечисляет всем клубам деньги. То есть, этих денег можно ждать не раньше апреля.
- Может ли лига перечислить деньги пораньше в виду сложной ситуации?
- Я пока на эту тему не думал и ее ни с кем не обсуждал. Нужно сначала разобраться, что у нас будет. Этим сейчас и занимаюсь.