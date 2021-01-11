Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен: Вакцинировать футболистов надо, но не во время сборов

- РФС ведет переговоры с Министерством спорта по поводу вакцинации футболистов сборной России. Это необходимо, на ваш взгляд?

- Вообще, это нужно, но проблема в том, что не все люди для этого подходят. Спортсмены в том числе. Здесь все индивидуально. У некоторых людей есть на что-то аллергия или хронические заболевания. Также может нарушаться нервная система. К тому же после вакцинации через какое-то время человек может испытывать неприятные ощущения: головные боли, головокружения, или может подняться температура.

Поэтому если и делать прививку, то не на сборах или перед ними, а раньше. А то, не дай бог, у футболиста возникнут какие-то проблемы, когда он уедет за границу на сборы. Я, например, не могу прививаться, потому что у меня аллергия. Любые чужие антитела приводят к тому, что у меня начинается гнойная температура. Я думаю, вакцинация должна быть добровольная.

Понятно, что государство хочет, чтобы привилось как можно больше людей. Но я, как доктор, думаю, что человек сам должен изъявить желание вакцинироваться. Это должен быть здоровый человек. Тогда это хорошо. А если человек сделает прививку, а потом у него начнется аллергия, кто будет виноват? Это должны быть переговоры. Человек должен почитать, изучить последствия, чтобы понять, можно ему вакцинироваться или нет. Поэтому я не думаю, что нужно взять и привить всех футболистов поголовно.

- Доверяете российской вакцине, ведь она еще не изучена полностью?

- Доверяю, но опять-таки все индивидуально. Каждый человек должен принимать решения сам за себя и сказать, есть ли у него есть какие-то проблемы по здоровью.

- А что делать тем футболистам, кто уже переболел коронавирусом?

- Тоже надо вакцинироваться, ведь человек может заболеть повторно. Тем более, сейчас появился новым мутированный вирус, который более опасен, чем старый. Я читал, что он на 70% быстрее распространяется. Поэтому уже не важно, кто переболел, а кто нет. Просто нужно делать прививку в подходящее время.

- У вас кто-то из родственников прививался?

- В Китае еще не начали прививать людей. И опять, не всем можно это делать, например, после инсульта, или при сахарном диабете. К тому же, насколько я знаю, нарушается нервная система человека. Голова не в порядке.

- Вы в начале пандемии говорили, что это не надолго. Когда же она закончится?

- Сейчас как раз самое опасное время. Зима, похолодание. Чем холоднее, тем хуже. Поэтому, я думаю, закончится все это летом. Если в июле-августе, все будет нормально, тогда осенью будет лучше. И то, стопроцентной гарантии нет, потому что при таких заболеваниях, когда начинается холодная погода, ситуация ухудшается. В Китае летом все было хорошо, а сейчас опять началось. Там вообще уже тысячу лет зимой не было такой низкой температуры. Поэтому люди начинают болеть, и сейчас опять выявляют новые случаи заражения.