ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Испания - Примера 21:00 Эльче 0 Хетафе 0 4.2 2.85 2.24
Италия - Серия А 22:45 Специя 0 Сампдория 0
Испания - Примера 23:00 Уэска 0 Бетис 0 2.85 3.3 2.6
Кубок Англии 23:00 Стокпорт Каунти 0 Вест Хэм Юнайтед 0
Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен: Вакцинировать футболистов надо, но не во время сборов
11 января 16:38
автор: Юлия Григорьевская

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен: Вакцинировать футболистов надо, но не во время сборов

Бывший доктор красно-белых поделился с «Советским спортом» мнением о выдвинутой инициативе в обязательном порядке прививать игроков сборной России от COVID-19.

- РФС ведет переговоры с Министерством спорта по поводу вакцинации футболистов сборной России. Это необходимо, на ваш взгляд?
- Вообще, это нужно, но проблема в том, что не все люди для этого подходят. Спортсмены в том числе. Здесь все индивидуально. У некоторых людей есть на что-то аллергия или хронические заболевания. Также может нарушаться нервная система. К тому же после вакцинации через какое-то время человек может испытывать неприятные ощущения: головные боли, головокружения, или может подняться температура.
Поэтому если и делать прививку, то не на сборах или перед ними, а раньше. А то, не дай бог, у футболиста возникнут какие-то проблемы, когда он уедет за границу на сборы. Я, например, не могу прививаться, потому что у меня аллергия. Любые чужие антитела приводят к тому, что у меня начинается гнойная температура. Я думаю, вакцинация должна быть добровольная.
Понятно, что государство хочет, чтобы привилось как можно больше людей. Но я, как доктор, думаю, что человек сам должен изъявить желание вакцинироваться. Это должен быть здоровый человек. Тогда это хорошо. А если человек сделает прививку, а потом у него начнется аллергия, кто будет виноват? Это должны быть переговоры. Человек должен почитать, изучить последствия, чтобы понять, можно ему вакцинироваться или нет. Поэтому я не думаю, что нужно взять и привить всех футболистов поголовно.

- Доверяете российской вакцине, ведь она еще не изучена полностью?
- Доверяю, но опять-таки все индивидуально. Каждый человек должен принимать решения сам за себя и сказать, есть ли у него есть какие-то проблемы по здоровью.

- А что делать тем футболистам, кто уже переболел коронавирусом?
- Тоже надо вакцинироваться, ведь человек может заболеть повторно. Тем более, сейчас появился новым мутированный вирус, который более опасен, чем старый. Я читал, что он на 70% быстрее распространяется. Поэтому уже не важно, кто переболел, а кто нет. Просто нужно делать прививку в подходящее время.

- У вас кто-то из родственников прививался?
- В Китае еще не начали прививать людей. И опять, не всем можно это делать, например, после инсульта, или при сахарном диабете. К тому же, насколько я знаю, нарушается нервная система человека. Голова не в порядке.

- Вы в начале пандемии говорили, что это не надолго. Когда же она закончится?
- Сейчас как раз самое опасное время. Зима, похолодание. Чем холоднее, тем хуже. Поэтому, я думаю, закончится все это летом. Если в июле-августе, все будет нормально, тогда осенью будет лучше. И то, стопроцентной гарантии нет, потому что при таких заболеваниях, когда начинается холодная погода, ситуация ухудшается. В Китае летом все было хорошо, а сейчас опять началось. Там вообще уже тысячу лет зимой не было такой низкой температуры. Поэтому люди начинают болеть, и сейчас опять выявляют новые случаи заражения.

- Китайская медицина что-то рекомендует особенное в таких случаях?
- Только повышать иммунитет. Есть лук, чеснок. Мне многие русские ребята звонят, спрашивают, можно ли водку пить. Я говорю, что если ты не пьяница, то каждый день по чуть-чуть, по рюмочке можно (смеется).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Денис Спицов выиграл масс-старт в гору на "Тур де Ски"Лионель Месси отметился очередным достижениемЧто обозначают маркировки в названиях автомобилей BMW?"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаГолкипер сборной России женился на редкой красавице
«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.
Рамос в снегу, текучка «Спартака» и запутавшийся Орлов. «Телега едет»#2
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск второй.
«Спартак» – «Локомотив»: станет ли решающим фактором лишний день отдыха? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором московский «Спартак» примет на своем льду 11 января 2021 года ярославский «Локомотив».
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.
Россия выиграла смешанную эстафету: Губерниеву не придется есть ботинок
Долгожданная победа к российским биатлонистам пришла на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
СКА – ЦСКА: сумеют ли питерцы избежать четвертого поражения подряд? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет на своем льду 10 января 2021 года московский ЦСКА.
Алексей Емелин: Нормально, что теперь делю функции капитана с Ковальчуком
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин дал интервью «Плеймейкеру» после домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Швейцарцы заподозрили российских лыжников в допинге, норвежцы призывают вернуть российских биатлонистов
Швейцарское издание Blick разразилось публикацией, вызвавшей бурю эмоций в лыжном мире.
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика