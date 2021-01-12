Алексей Сафонов: Для России 20 млн евро за Пепе – большая сумма, для Европы – проходная

- Возвращение Квинси Промеса в «Спартак», на ваш взгляд, реально? - Да, но там есть свои нюансы. Если против Промеса будет возбуждено уголовное дело из-за всем известной истории, то он не сможет играть в Нидерландах.

- И Хендрикс для вас не топ? - Это только время покажет. Надо смотреть, как он будет играть.

- От каких клубов РПЛ ждете наибольшей активности в это трансферное окно? - Пока мы видели только несколько переходов. «Химки», например», переподписывают контракты со своими лидерами. Не удивлюсь, если какой-то клуб РПЛ возьмет Олега Иванова, покинувшего «Ахмат». Что в «Тамбове» будет дальше, тоже непонятно. Там финансовые проблемы, и оттуда игроки могут уходить. Нет уверенности, стартует ли эта команда весной. В прессе мелькает, что пять – шесть человек могут уйти в другие команды. В «Крыльях Советов» есть молодой и очень талантливый парень Голенков, и я прочитал, что он подписал контракт с «Ростовом». Но все это пока не топ-трансферы.

- Вы сказали о Йоррите Хендриксе. Он способен выиграть конкуренцию в «Спартаке»? - Надо смотреть, как голландец адаптируется. Считаю, что это футболист хорошего уровня. Например, Деми де Зеув не очень хорошо в свое время прижился в «Спартаке».

- Как вы оцениваете предстоящее зимнее трансферное окно для российских клубов? - Пока все только начинают свои работу. «Спартак» взял Хендрикса, «Зенит» наверняка сделает приобретения, но ажиотажа зимой на трансферном рынке не ожидается. Только в ФНЛ и ПФЛ идет движение. А в РПЛ команды только выходят после праздников. Вот начнутся сборы, тогда клубы будут кого-то просматривать, покупать.

- Для Промеса »Спартак» станет шагом назад?

- Футбол – это бизнес. Есть финансовые моменты и другие тоже. Его же в Англию не зовут, чтобы он делал шаг вперед.

- В «Спартак» из аренды возвращается Педро Роша. Как думаете, его снова отдадут в аренду?

- Мне он никогда не нравился, но клуб подписал его до 2023 года и должен выполнять обязательства. Угадал «Спартак» или нет с покупкой этого игрока, никто не снимает финансовой ответственности.

- Пишут, что ЦСКА сделал предложение «Фенербахче» по полузащитнику Озану Туфану. Что об этом думаете?

- Кто-то написал об этом, да. Но когда трансферное окно открыто, слухов идет полно. Клубы блефуют, когда хотят продать какого-то футболиста. Или агенты, что греха таить, чтобы обратить внимание на своего клиента, заявляют, что такие-то клубы интересуются этим игроком. Я не видел обращения ЦСКА по Туфану.

- «Зенит» хочет купить у «Гремио» Пепе за 20 миллионов евро. Как это оцениваете?

- Для нас это большая сумма. В Европе такие трансферы сейчас идут - и нормально, ни у кого они не вызывают удивления.

- Еще «Севилья» интересуется этим игроком. Думаете, он предпочтет испанский клуб?

- Сейчас будет много таких разговоров. В некоторых странах чемпионаты заканчиваются, а у нас все только начнется после паузы. Когда идут несовпадения, то появляются вопросы.

- Вы ожидаете падения цен на игроков в связи с коронавирусной ситуацией?

- Думаю, что не будет падения. Как в Англии, Германии больше платили, так и будут. Мы же видим, что там телеправа стоят за миллиард, а у нас 20 миллионов. Мы понимаем, что у клубов есть деньги. Там команда седьмого дивизиона за одну кубковую игру получает 500 тысяч фунтов. А у нас просят губернаторов о помощи. Сам продукт под названием футбол у нас отстает от того, что мы видим в Европе. Там сейчас все с трансферами обстоит лучше и быстрее. Там идет чемпионат, и они знают, какие позиции им надо усилить. Из Италии могут уехать в Англию, в Германию и наоборот.

- А на снижение зарплат футболистов пандемия повлияет?

- Есть какие-то моменты. Некоторые клубы договариваются о снижении зарплаты, как в «Барселоне», но многие не снижают. Конечно, сказывается и отсутствие зрителей на трибунах. В Англии стадионы были битком, и это приносило за игру порядка 10 миллионов фунтов. Для них это приличный удар, как и для тех топ-клубов, которые всегда собирают аншлаги. Понятно, что они несут большие убытки.