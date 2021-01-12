Евгений Ловчев: Говорю Промесу: «Дам тебе пас, бей в пустые ворота»

«Смотрю на приобретение Хендрикса с надеждой»

- Трансфер Йоррита Хендрикса обойдется «Спартаку» всего в 700 тысяч евро, это плюс. Минус – футболист четыре месяца сидит на лавке в ПСВ. Что здесь перевешивает?

- 700 тысяч по нынешним временам - копейки. Я изучил информацию по Хендриксу. Ему 25 лет, хороший возраст. Он классический опорник.

Ведь в последнее время все специалисты говорили, что «Спартаку» нужно укреплять позицию правого защитника и опорника. Я бы еще добавил, что нужен разыгрывающий. Эта позиция не для Бакаева, он не распасовщик, а Уронов пока не дотягивает до уровня «Спартака».

- Но есть Крал и Зобнин…

- Они не чистые опорники в классическом виде. Опорник – прежде всего, хороший разрушитель. Он прикрывает зону перед центральными защитниками, а она самая опасная. Поэтому фигура опорника, его позиция очень важна. «Спартаку» сейчас как раз не хватает разрушителя.

В нашем чемпионате есть очень хорошие опорники: в «Ростове» - это Матиас Норманн и Барриос в «Зените». В киевском «Динамо» и сборной СССР у Валерия Лобановского таким незаменимым опорником был Толя Коньков. При этом он был не только разрушителем, но и отличным созидателем.

Не хочу давать прогнозы, как пойдут дела в России у Хендрикса, посмотрим. У всех перед глазами пример Гуса Тила – вроде бы неплохой игрок, заплатили за него приличные деньги, а, видите, не пошло у него.