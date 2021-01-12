Евгений Ловчев: Говорю Промесу: «Дам тебе пас, бей в пустые ворота»

«Смотрю на приобретение Хендрикса с надеждой»
- Трансфер Йоррита Хендрикса обойдется «Спартаку» всего в 700 тысяч евро, это плюс. Минус – футболист четыре месяца сидит на лавке в ПСВ. Что здесь перевешивает?
- 700 тысяч по нынешним временам - копейки. Я изучил информацию по Хендриксу. Ему 25 лет, хороший возраст. Он классический опорник.
Ведь в последнее время все специалисты говорили, что «Спартаку» нужно укреплять позицию правого защитника и опорника. Я бы еще добавил, что нужен разыгрывающий. Эта позиция не для Бакаева, он не распасовщик, а Уронов пока не дотягивает до уровня «Спартака».
- Но есть Крал и Зобнин…
- Они не чистые опорники в классическом виде. Опорник – прежде всего, хороший разрушитель. Он прикрывает зону перед центральными защитниками, а она самая опасная. Поэтому фигура опорника, его позиция очень важна. «Спартаку» сейчас как раз не хватает разрушителя.
В нашем чемпионате есть очень хорошие опорники: в «Ростове» - это Матиас Норманн и Барриос в «Зените». В киевском «Динамо» и сборной СССР у Валерия Лобановского таким незаменимым опорником был Толя Коньков. При этом он был не только разрушителем, но и отличным созидателем.
Не хочу давать прогнозы, как пойдут дела в России у Хендрикса, посмотрим. У всех перед глазами пример Гуса Тила – вроде бы неплохой игрок, заплатили за него приличные деньги, а, видите, не пошло у него.
- Критики приводят аргумент, что Хендрикс в ПСВ не играл. Как же он усилит «Спартак»?
- Он играл, а ПСВ все-таки один из лидеров голландского чемпионата. Да, в последнее время сел на лавку. Видимо, нашли кого-то лучше на его позицию. Но пишут, что он хороший разрушитель, и умеет начинать атаку первым пасом.
Поэтому я смотрю на приобретение Хендрикса с надеждой, он может укрепить важную позицию.
«Промесс точно не помешает»
- Сейчас идут разговоры про возвращение Квинси Промеса. Но, например, Андрей Червиченко считает, что он не стал сильнее, поэтому вряд ли усилит «Спартак».
- Но игрок-то он хороший, тут вопросов нет. В «Спартаке» чувствовал себя комфортно. Думаю, Промеса немного сломал переход в «Севилью».
В Москве он играл здорово, видимо, полагал, что приходит в «Севилью» в статусе звезды, все там будет нормально. А у него не очень в Испании пошло.
- Есть еще аргумент: в «Спартаке» сейчас перебор хороших нападающих. Не забываем и про Кокорина. Куда ставить Промеса?
- Но он же не чистый форвард. Его позиция та, куда примеривали Ризуана Мирзова. На ней он будет полезен.
Правда, у Промеса контракт с «Аяксом» до 2024 года. Выкупать его вряд ли будут, это большие деньги. Может быть, удастся договориться об аренде?
- Промес вроде бы добрый парень, а вот порезал кого-то в баре. Ножи от него теперь нужно прятать…
- Ну, слушайте, он же в России сколько пробыл, научился не только футболу, - смеется Евгений Серафимович. – Нет, он хороший парень. Помню, меня пригласили сделать символический удар по мячу перед матчем «Спартака» на «Открытие арене». По-моему, с «Уралом» играли.
Сейчас же стало традицией: перед стартовым свистком команда собирается в кружок, и они что-то там шаманят. Спартаковцы уже отшаманили, Промес подошел ко мне, я стою в центре поля. А игроки «Урала» продолжают шаманить в кружке.
Говорю ему: «Я тебе сейчас откачу, а ты бей по пустым воротам». Он так засмеялся: «Нет, так нельзя делать». По-русски он уже неплохо понимал.
Если договорятся с «Аяксом», Квинси точно не помешает.