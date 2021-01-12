Сотрясение – повод для замены. А перелом – нет?

Можно вспомнить тут характерный пример - осенний матч в Краснодаре между «быками» и «Челси» в групповом турнире Лиги чемпионов. Фрэнк Лэмпард выпустил тогда при счете 1:0 в пользу гостей на поле свежую пятерочку и «магнит Галицкого» быстро сдулся до 0:4. Как катком укатали уставшую основу команды Мурата Мусаева, у которого как раз были нешуточные проблемы с резервистами.

Неизвестно, какими доводами «за» будут руководствоваться футбольные медики, но похоже, что инициатива это крайне сомнительная. А ниточки ее тянутся, скорее всего, к тем кругам, которые не первый год проталкивают все новые и новые послабления в правила замен. Еще не стерлись из памяти времена, когда замен по ходу матча было всего две. Потом стало три. Следом четвертого игрока разрешили выпускать в дополнительное время, если матчи идут в кубковых форматах. Коронавирус на время расширил границы «лимита» до пяти человек. Понятно, что это на руку клубам, у которых хорошая скамейка.

Лишний повод для этого дал жуткий эпизод в ноябрьском матче АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном». Давид Луис и Рауль Хименес столкнулись головами, и второй получил перелом черепа и был прооперирован. Обсуждение инцидента было жарким, все в очередной раз вдруг заговорили о проблеме травмы головы. Но кажется, что к этому моменту новые инициативы уже лежали под столом и ждали лишь отмашки, когда их можно вытащить на белый свет.

Инициатива исходит от международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Еще в прошлом году IFAB посчитал необходимым вынести на рассмотрение этот вопрос, чтобы нововведение начало действовать уже на чемпионате Европы. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) идею одобряет. УЕФА также призывал к введению временных замен.

РПЛ и медицинский комитет РФС 12 января провели совместное совещание. Обсуждали возможное введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Договорились наши футбольные чиновники о том, что в ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений. Если все их одобрят, то к весенней части чемпионата страны соответствующие поправки уже будут отражены в регламенте турнира.

Подается новшество естественно с благими намерениями. Кто же будет выступать против дополнительных мер безопасности в отношении футболистов. Но вопрос напрашивается сразу. Почему с сотрясением менять можно, если лимит замен к этому времени будет тренером исчерпан, а с переломами, растяжениями, вывихами и рассечениями нет? Ясно же, что подобные сомнения начнут терзать всех тренеров мира. На мой сугубо личный взгляд, инициативу и забросили в футбольные умы, чтобы они пришли к закономерным выводам: менять игрока надо разрешать при любой серьезной травме.

Помяните мое слово, что именно этим все и закончиться, если в скором времени в официальные регламенты пропихнут пункт о сотрясениях. А то, что дело тут хитренькое, уже говорят известные спортивные доктора. Например, бывший врач «Спартака» и сборной Юрий Васильков не скрывает опасений, что могут начаться симуляции с целью выбить дополнительную замену. Ну, почувствовал футболист, что наелся, не готов дальше сопротивляться с полной отдачей, почему не полезть в кучу-малу при подаче углового, а там останется схватиться за голову – и дело в шляпе.

Определить сотрясение мозга на поле очень тяжело. Тем более за короткий отрезок времени. Вряд ли на это дадут больше двух минут. Хотя и это уже перебор. Матчи и так превратились в сплошные разбирательства с введением VAR, не хватало только новых поводов для остановок. Телевизионщики скоро взвоют от того, что футбол не укладывается в отведенные временные рамки.

Тот же Васильков полагает, что решение вряд ли примут. Хотя с этим можно очень даже поспорить. Такая практика уже введена в регби. Там медики делают первичный осмотр игрока на поле. И если есть подозрения на сотрясение мозга, то проводят дополнительные исследования за пределами газона. Команда на время может заменить своего спортсмена. Если все с пострадавшим нормально, он возвращается назад.

Но регби. Много ли вы видели регбистов, которые в стиле Неймара катаются по травке. Там рубятся настоящие мужики, которым просто западло корчить из себя слабака, не умеющего терпеть боль. В футболе замен на время пока нет. И вроде бы не предвидится. Так что одного подозрения будет вполне достаточно, чтобы выпустить на поле нового свежего игрока.

Можно, конечно, положиться на квалификацию медиков, которые будут четко сортировать симулянтов и действительно пострадавших. Но мы же видим на примере VAR, к чему приводят благие намерения. Не осталось в Европе топ-тренеров, которые не прошлись бы матерными словами в адрес видеоассистентов. Теперь, судя по всему, добавятся новые поводы для кривотолков и новые возможности для затягивания игры.

IFAB рекомендовал начать испытания соответствующего нововведения уже с января. Посмотрим, конечно, во что все это выльется. Зрелище наверняка будет еще то.