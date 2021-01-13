Евгений Ловчев: «Уфа» стоит на вылет, Газизов не может остаться в стороне

«Я ПОДДЕРЖАЛ ШАМИЛЯ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ «СПАРТАКА»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что Шамиль Газизов в ближайшее время вернется в башкирскую команду.

– Когда Газизов не по своей воле ушел из «Спартака», я позвонил ему и поддержал. Знаю, что некоторые спартаковские ветераны с именем сделали то же самое. Фамилий называть не буду, но среди них есть легенды клуба, – говорит Евгений Ловчев.

– Почему?

– Среди ветеранов было мнение, что увольнение Газизова было ошибочным решением. Поэтому я позвонил Газизову, поддержал, сказал, что ничего плохого он «Спартаку» на своем посту, который, правда, занимал недолго, не сделал.

Газизов небедный человек, и в «Спартаке» он хорошо заработал. С Федуном они подписали мировую…

– Видимо, расторгли контракт по соглашению сторон с выплатой компенсации…

– Наверное, так это можно назвать. Шамиль получил солидную компенсацию. Видел в печати цифру в 400 миллионов рублей. Я знаю размер компенсации, но называть не буду. Скажу только, что цифра в 400 миллионов не соответствует действительности.