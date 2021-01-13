Евгений Ловчев: «Уфа» стоит на вылет, Газизов не может остаться в стороне

«Я ПОДДЕРЖАЛ ШАМИЛЯ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ «СПАРТАКА»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что Шамиль Газизов в ближайшее время вернется в башкирскую команду.
– Когда Газизов не по своей воле ушел из «Спартака», я позвонил ему и поддержал. Знаю, что некоторые спартаковские ветераны с именем сделали то же самое. Фамилий называть не буду, но среди них есть легенды клуба, – говорит Евгений Ловчев.
– Почему?
– Среди ветеранов было мнение, что увольнение Газизова было ошибочным решением. Поэтому я позвонил Газизову, поддержал, сказал, что ничего плохого он «Спартаку» на своем посту, который, правда, занимал недолго, не сделал.
Газизов небедный человек, и в «Спартаке» он хорошо заработал. С Федуном они подписали мировую…
– Видимо, расторгли контракт по соглашению сторон с выплатой компенсации…
– Наверное, так это можно назвать. Шамиль получил солидную компенсацию. Видел в печати цифру в 400 миллионов рублей. Я знаю размер компенсации, но называть не буду. Скажу только, что цифра в 400 миллионов не соответствует действительности.
Газизов хорошо заработал и теперь может позволить себе отдохнуть и осмотреться.
«УФА» НЕ ЧУЖОЙ ДЛЯ ГАЗИЗОВА КЛУБ»
– Взять паузу?
– Именно. Я вспоминаю случай в «Спартаке», когда Ельцин подписал указ о запрете компартии, это было в 1991 году. Тогда было собрание партийной ячейки в обществе «Спартак». Обратились с вопросом к секретарю ячейки Николаю Петровичу Старостину «Что будем делать?»
Он человек мудрый, много повидал в жизни, включая сталинские лагеря. Чапай так ходил из угла в угол, протирал очки, думал, а потом говорит: «Давайте возьмем паузу и приостановим на пару недель работу ячейки». Компромиссное решение принял. Вдруг завтра запрет снимут?
– Вы были партийным?
– Партийному было легче поступить в Высшую школу тренеров. У меня с этим были трудности, тогдашнее руководство РФС гнобило меня. Но это к нашей теме не относится.
Возвращаясь к Газизову, я тогда его спросил, когда позвонил ему после увольнения: «Что дальше?» Он сказал, что сейчас просто хочет передохнуть.
– Однако Мурзагулов сказал, что они договорились с Газизовым, что тот будет помогать по многим вопросам. Я так понимаю, на первом этапе хотя бы советами. А вы говорите – пауза?
– «Уфа» не чужой для Газизова клуб, я бы даже сказал – родной. Сейчас команда находится в трудном положении – стоит на вылет. Ну как он откажет в помощи родному клубу? У него же есть какое-то количество акций клуба. Во всяком случае, так писали. Конечно, Шамиль будет «Уфе» в такой сложной ситуации помогать.