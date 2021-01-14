Владимир Пономарев: Если у Леши Березуцкого конфликт с руководством ЦСКА, значит, он не очень умный

- Прошла информация о том, что Алексей Березуцкий уходит из ЦСКА из-за возникших разногласий с руководством. Неожиданное развитие событий?

- Конечно. Какие могут быть разногласия, ведь он еще нигде не работал. Пока он никто. Спортсмен был хороший, а дальше надо работать, налаживать контакты с людьми. Или он возомнил себя великим специалистом? Так не бывает. Надо зарекомендовать себя для начала, доказать, что ты что-то представляешь из себя. Для него сделали должность заместителя генерального директора, которой раньше не было. Что же, он будет теперь ругаться с руководством? У него, по-моему, есть образование, которое позволяет стать тренером, но там тоже надо начинать с низов.

- В чем видите возможную причину разногласий с руководством?

- Может быть, что-то по трансферным делам, но в любом случае надо находить общий язык. Ведь пока Алексей ноль в этой новой для него должности. Надо учиться административной работе и начинать с азов, как в спорте. Может, он еще с Евгением Гинером хочет конфликтовать? Значит, он не очень умный человек, и это надо констатировать.

- Пишут, что руководство ЦСКА все-таки попробует уговорить Березуцкого остаться. Это нужно делать?

- Ни в коем случае. Иначе внутри административного коллектива всегда будет конфронтация. Если он решил уйти, то пусть уходит.

- ЦСКА уговаривал остаться Виктора Гончаренко, теперь, видимо, то же самое происходит с Березуцким. Зачем уговаривать людей остаться, если они приняли решение уйти?

- Гончаренко - главный тренер, и тут все понятно. Менять наставника в середине сезона очень опасно. Можно вообще улететь в глубокую яму. Гончаренко знает всех футболистов, и тут надо идти по проторенному пути. Только в конце сезона можно делать выводы о том, справился тренер с задачами или нет. Но сейчас ЦСКА нормально идет в таблице - на второй строчке. Да, игры нет: полузащита плохая, оборона не справляется. Да и в нападении один Влашич мучается. Хорошо, что Чалов воспрял, и, может, весной у него будет получаться. А так, обстановка, конечно, тяжелая. Так, что Алексей здесь очень не прав.

- Вас не настораживает ситуация, что зимой слишком много человек покинуло клуб, который отличался постоянством? Овчинников, Онопко, теперь к этому близок Березуцкий...

- Это нормально. Хватит уже Онопко торчать вторым тренером при всех наставниках. У нас некому занять эту должность, что ли? Много хороших специалистов и бывших игроков, которые могут помочь ЦСКА. Зачем армейцам нужен спартаковец Онопко? И Овчинников то же самое. Может быть пора готовить место тренера вратарей для Акинфеева, которому скоро заканчивать карьеру. Его с удовольствием оставят в команде работать с вратарями.