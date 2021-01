Учись, «Барселона». Что за клуб, никогда не игравший в бундеслиге, лишил великую «Баварию» требла

ШОКИРУЮЩЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Главная сенсация европейского мидуика – вылет «Баварии» из Кубка Германии. Сильнейший клуб Европы выбил из турнира скромнейший «Хольштайн Киль» из второй бундеслиги. Да как драматично это сделал – дважды отыгрываясь по ходу матча, во второй раз сравняв счет на пятой компенсированной минуте второго тайма и реализовав все свои шесть ударов в послематчевой серии пенальти (у мюнхенцев опростоволосился Марк Рока).

При этом не сказать, что баварцы играли вторым составом. Да, в старте вышли Буна Сарр и Джамал Мусиала, но остальные позиции занимали самые что ни на есть звезды, а на замену выходили чемпион мира Бенжамен Павар, лучший футболист-2020 Роберт Левандовски, Дуглас Коста и Давид Алаба. То есть Ханс-Дитер Флик стрелял из всех орудий, чтобы уложить неуступчивого соперника.

