Учись, «Барселона». Что за клуб, никогда не игравший в бундеслиге, лишил великую «Баварию» требла

Особенно неудачным этот матч стал для Мануэля Нойера. За весь вечер ему удалось парировать всего один удар против двух точных попаданий хозяев с игры и еще шести в серии пенальти. Не так лучший вратарь мира ФИФА и лучший игрок Германии прошлого года собирался отметить 410-й матч за «Баварию» (по этому показателю он сравнялся с легендарным Лотаром Маттеусом).

При этом не сказать, что баварцы играли вторым составом. Да, в старте вышли Буна Сарр и Джамал Мусиала, но остальные позиции занимали самые что ни на есть звезды, а на замену выходили чемпион мира Бенжамен Павар, лучший футболист-2020 Роберт Левандовски, Дуглас Коста и Давид Алаба. То есть Ханс-Дитер Флик стрелял из всех орудий, чтобы уложить неуступчивого соперника.

Главная сенсация европейского мидуика – вылет «Баварии» из Кубка Германии. Сильнейший клуб Европы выбил из турнира скромнейший «Хольштайн Киль» из второй бундеслиги. Да как драматично это сделал – дважды отыгрываясь по ходу матча, во второй раз сравняв счет на пятой компенсированной минуте второго тайма и реализовав все свои шесть ударов в послематчевой серии пенальти (у мюнхенцев опростоволосился Марк Рока).

Неудача повергла мюнхенцев в шок. Даже пример спокойствия и хладнокровия Томас Мюллер в послематчевом интервью не сдержался в разговоре с журналистом, посчитав, что тот улыбается, спрашивая о причинах поражения. А Флик признался, что испытал шок и разочарование от того, что не удастся защитить требл (пояснение для тех, кто не терпит англицизмов, – три трофея на внутренней арене).

«БАВАРИЯ» НЕ ВЫШЛА В 1/8 ФИНАЛА КУБКА ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ

В последний раз «Бавария» проигрывала в кубковом соревновании в августе 2019-го. Тогда в Суперкубке Германии сильнее оказалась «Боруссия» Д (2:0), а если говорить о раундах плей-офф, то последним обидчиком мюнхенцев в марте 2019-го выступил будущий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» (0:0, 3:1).

Если же ограничиться Кубком Германии, то два предыдущих турнира баварцы выиграли, а горечь поражения в последний раз испытывали в мае 2018-го, когда проиграли в финале «Айнтрахту» (0:2). Более того, командам из низшей лиги мюнхенцы не проигрывали с сезона-2003/04 (в четвертьфинале уступили «Алемании»), а 1/8 финала не пропускали с 2000-го («Магдебург» также оказался сильнее в серии пенальти).

«ХОЛЬШТАЙН» - КЛУБ СО 120-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Ну, а игроки маленькой команды из Киля (город на берегу Балтийского моря неподалеку от границы с Данией, в котором в 1762 году родился император России Петр III, насчитывает менее 250 тысяч жителей) пережили футбольный катарсис.

Решающие удары в серии пенальти 🔥



Вот так «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба Второй Бундеслиги 😱 pic.twitter.com/cpAioz9HGC — Матч ТВ (@MatchTV) January 13, 2021

В «Хольштайне» считают, что клуб появился более 120 лет назад – в октябре 1900 года (на полгода позже «Баварии»), хотя по факту произошло это на два года позже. Дело в том, что основной клуб 4 мая 1902 года создали местные школьники Фридрих Брюгманн, Вальтер Дуден и Ханс Гош, к которым вскоре присоединились их друзья и одноклассники. Их команда быстро стала сильнейшей в городе и одной из лучших в Германии, однако из-за молодого возраста ее основателей письменных свидетельств их успехов почти не осталось – парни просто не отвлекались на такие мелочи, все свободное время проводя на футбольном поле, чем расстраивали своих родителей, не считавших данный вид спорта сколь-нибудь перспективным.

А через несколько лет произошло слияние с другой известной местной командой «Кильским футбольным клубом 1900», созданным двумя студентами из южной части страны, чьи имена до сих пор остаются неизвестными. Он вырос из Кильского мужского клуба гимнастики, в котором футбольное отделение появилось годом ранее. Однако для проведения матчей футболистам требовалось согласие гимнастического руководства, и в феврале 1900-го они приняли решение дальше жить самостоятельно.

Тогда цифр в названии клуба еще не было. Оно появилось после основания «Хольштайна» для того, чтобы подчеркнуть свое первенство. У родоначальников кильского футбола команда тоже была сильной, но вскоре пережила раскол (многие игроки ушли и создали «FC Kilia Kiel») и была вынуждена присоединиться соперникам из «Хольштайна», подарив им таким образом и свою дату основания.

ВЕРНЕР – САМЫЙ МОЛОДОЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ГЕРМАНИИ

Другой парадокс в истории клуба заключается в том, что он выиграл чемпионат Германии, хотя ни разу не принимал участия в бундеслиге. Дело в том, что до 60-х годов не существовало единого чемпионата страны. Вместо него разыгрывались региональные турниры, победители которых выходили в финальный раунд, где в матчах на вылет и определяли сильнейшего в стране.

Именно тут с третьей попытки «Хольштайну» и удалось взять свое единственное национальное золото (до того были поражения в полуфинале и финале). Произошло это в 1912 году («Бавария» впервые стала чемпионом в 1932-м). Помимо этой награды у клуба тьма трофеев, но все они так или иначе носят региональный статус. В новейшей истории «Хольштайн» большую часть времени болтался между третьей и четвертой лигами в иерархии немецкого футбола, а во вторую бундеслигу поднялся только в 2017 году и с ходу сенсационно финишировал в тройке, но, естественно, проиграл в стыковых матчах более опытным соперникам из «Вольфсбурга» (0:1, 1:3).

Затем последовал спад, который остановил нынешний наставник команды 32-летний Оле Вернер – самый молодой тренер в профессиональном немецком футболе (Юлиан Нагельсманн старше на год). Почти вся его карьера связана с «Хольштайном». Здесь он пытался стать футболистом, выпустившись из юношеской команды U19, немного поиграл за первую команду, в 21 год завершил профессиональную карьеру и вскоре стал работать рядовым тренером в молодежной команде. Вернер довольно быстро прогрессировал и с 2013 года через дубль дорос до первой команды. Он возглавляет ее с октября 2019-го.

СОСТАВ «БАВАРИИ» ДОРОЖЕ В 52 РАЗА

Прошлый сезон «Хольштайн» завершил всего лишь на 11-м месте, а уже в нынешнем забрался в тройку, отставая от лидера «Гамбурга» всего на одно очко. Суммарная стоимость состава оценивается в 17,6 млн евро («Бавария» в 52 раза дороже). Это седьмой показатель в лиге, лидером которой является «Гамбург» (37,8 млн). Не имея сильного подбора игроков, Вернер ориентируется на адептов оборонительного футбола Диего Симеоне и Жозе Моуринью. И получается у него здорово.

У команды ярко выражено разделение на игроков стартового состава и запасных. Ее лидеры – центральный защитник, местный воспитанник и капитан «Хольштайна» Хауке Валь (именно его удар головой принес спасение в компенсированное время матча с «Баварией»), южнокорейский атакующий полузащитник Ли Джэ Сон (он в числе реализовавших послематчевые пенальти) и центральный полузащитник Александер Мюлинг. А наиболее перспективным считается 22-летний нападающий Янни Зерра, получавший образование в дубле дортмундской «Боруссии» (он вышел на замену и также реализовал свой 11-метровый удар).

Если так пойдет и дальше, то в следующем сезоне мы увидим «Хольштайн» в первой бундеслиге, и матчи с «Баварией» для его игроков станут регулярными.