Учись, «Барселона». Что за клуб, никогда не игравший в бундеслиге, лишил великую «Баварию» требла

ШОКИРУЮЩЕЕ ПОРАЖЕНИЕ
Главная сенсация европейского мидуика – вылет «Баварии» из Кубка Германии. Сильнейший клуб Европы выбил из турнира скромнейший «Хольштайн Киль» из второй бундеслиги. Да как драматично это сделал – дважды отыгрываясь по ходу матча, во второй раз сравняв счет на пятой компенсированной минуте второго тайма и реализовав все свои шесть ударов в послематчевой серии пенальти (у мюнхенцев опростоволосился Марк Рока).
При этом не сказать, что баварцы играли вторым составом. Да, в старте вышли Буна Сарр и Джамал Мусиала, но остальные позиции занимали самые что ни на есть звезды, а на замену выходили чемпион мира Бенжамен Павар, лучший футболист-2020 Роберт Левандовски, Дуглас Коста и Давид Алаба. То есть Ханс-Дитер Флик стрелял из всех орудий, чтобы уложить неуступчивого соперника.
Особенно неудачным этот матч стал для Мануэля Нойера. За весь вечер ему удалось парировать всего один удар против двух точных попаданий хозяев с игры и еще шести в серии пенальти. Не так лучший вратарь мира ФИФА и лучший игрок Германии прошлого года собирался отметить 410-й матч за «Баварию» (по этому показателю он сравнялся с легендарным Лотаром Маттеусом).
Неудача повергла мюнхенцев в шок. Даже пример спокойствия и хладнокровия Томас Мюллер в послематчевом интервью не сдержался в разговоре с журналистом, посчитав, что тот улыбается, спрашивая о причинах поражения. А Флик признался, что испытал шок и разочарование от того, что не удастся защитить требл (пояснение для тех, кто не терпит англицизмов, – три трофея на внутренней арене).
«БАВАРИЯ» НЕ ВЫШЛА В 1/8 ФИНАЛА КУБКА ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ
В последний раз «Бавария» проигрывала в кубковом соревновании в августе 2019-го. Тогда в Суперкубке Германии сильнее оказалась «Боруссия» Д (2:0), а если говорить о раундах плей-офф, то последним обидчиком мюнхенцев в марте 2019-го выступил будущий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» (0:0, 3:1).
Если же ограничиться Кубком Германии, то два предыдущих турнира баварцы выиграли, а горечь поражения в последний раз испытывали в мае 2018-го, когда проиграли в финале «Айнтрахту» (0:2). Более того, командам из низшей лиги мюнхенцы не проигрывали с сезона-2003/04 (в четвертьфинале уступили «Алемании»), а 1/8 финала не пропускали с 2000-го («Магдебург» также оказался сильнее в серии пенальти).
«ХОЛЬШТАЙН» - КЛУБ СО 120-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Ну, а игроки маленькой команды из Киля (город на берегу Балтийского моря неподалеку от границы с Данией, в котором в 1762 году родился император России Петр III, насчитывает менее 250 тысяч жителей) пережили футбольный катарсис.
В «Хольштайне» считают, что клуб появился более 120 лет назад – в октябре 1900 года (на полгода позже «Баварии»), хотя по факту произошло это на два года позже. Дело в том, что основной клуб 4 мая 1902 года создали местные школьники Фридрих Брюгманн, Вальтер Дуден и Ханс Гош, к которым вскоре присоединились их друзья и одноклассники. Их команда быстро стала сильнейшей в городе и одной из лучших в Германии, однако из-за молодого возраста ее основателей письменных свидетельств их успехов почти не осталось – парни просто не отвлекались на такие мелочи, все свободное время проводя на футбольном поле, чем расстраивали своих родителей, не считавших данный вид спорта сколь-нибудь перспективным.
А через несколько лет произошло слияние с другой известной местной командой «Кильским футбольным клубом 1900», созданным двумя студентами из южной части страны, чьи имена до сих пор остаются неизвестными. Он вырос из Кильского мужского клуба гимнастики, в котором футбольное отделение появилось годом ранее. Однако для проведения матчей футболистам требовалось согласие гимнастического руководства, и в феврале 1900-го они приняли решение дальше жить самостоятельно.
Тогда цифр в названии клуба еще не было. Оно появилось после основания «Хольштайна» для того, чтобы подчеркнуть свое первенство. У родоначальников кильского футбола команда тоже была сильной, но вскоре пережила раскол (многие игроки ушли и создали «FC Kilia Kiel») и была вынуждена присоединиться соперникам из «Хольштайна», подарив им таким образом и свою дату основания.
ВЕРНЕР – САМЫЙ МОЛОДОЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ГЕРМАНИИ
Другой парадокс в истории клуба заключается в том, что он выиграл чемпионат Германии, хотя ни разу не принимал участия в бундеслиге. Дело в том, что до 60-х годов не существовало единого чемпионата страны. Вместо него разыгрывались региональные турниры, победители которых выходили в финальный раунд, где в матчах на вылет и определяли сильнейшего в стране.
Именно тут с третьей попытки «Хольштайну» и удалось взять свое единственное национальное золото (до того были поражения в полуфинале и финале). Произошло это в 1912 году («Бавария» впервые стала чемпионом в 1932-м). Помимо этой награды у клуба тьма трофеев, но все они так или иначе носят региональный статус. В новейшей истории «Хольштайн» большую часть времени болтался между третьей и четвертой лигами в иерархии немецкого футбола, а во вторую бундеслигу поднялся только в 2017 году и с ходу сенсационно финишировал в тройке, но, естественно, проиграл в стыковых матчах более опытным соперникам из «Вольфсбурга» (0:1, 1:3).
Затем последовал спад, который остановил нынешний наставник команды 32-летний Оле Вернер – самый молодой тренер в профессиональном немецком футболе (Юлиан Нагельсманн старше на год). Почти вся его карьера связана с «Хольштайном». Здесь он пытался стать футболистом, выпустившись из юношеской команды U19, немного поиграл за первую команду, в 21 год завершил профессиональную карьеру и вскоре стал работать рядовым тренером в молодежной команде. Вернер довольно быстро прогрессировал и с 2013 года через дубль дорос до первой команды. Он возглавляет ее с октября 2019-го.
СОСТАВ «БАВАРИИ» ДОРОЖЕ В 52 РАЗА
Прошлый сезон «Хольштайн» завершил всего лишь на 11-м месте, а уже в нынешнем забрался в тройку, отставая от лидера «Гамбурга» всего на одно очко. Суммарная стоимость состава оценивается в 17,6 млн евро («Бавария» в 52 раза дороже). Это седьмой показатель в лиге, лидером которой является «Гамбург» (37,8 млн). Не имея сильного подбора игроков, Вернер ориентируется на адептов оборонительного футбола Диего Симеоне и Жозе Моуринью. И получается у него здорово.
У команды ярко выражено разделение на игроков стартового состава и запасных. Ее лидеры – центральный защитник, местный воспитанник и капитан «Хольштайна» Хауке Валь (именно его удар головой принес спасение в компенсированное время матча с «Баварией»), южнокорейский атакующий полузащитник Ли Джэ Сон (он в числе реализовавших послематчевые пенальти) и центральный полузащитник Александер Мюлинг. А наиболее перспективным считается 22-летний нападающий Янни Зерра, получавший образование в дубле дортмундской «Боруссии» (он вышел на замену и также реализовал свой 11-метровый удар).
Если так пойдет и дальше, то в следующем сезоне мы увидим «Хольштайн» в первой бундеслиге, и матчи с «Баварией» для его игроков станут регулярными.