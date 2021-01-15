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Рауль сорвал Эль-Класико! Дубль Гарсии выбил «Реал» из Суперкубка (видео)
15 января 01:01
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Атлетик» (Бильбао)

Рауль сорвал Эль-Класико! Дубль Гарсии выбил «Реал» из Суперкубка (видео)

В полуфинале Суперкубка Испании «Атлетик» одолел мадридский «Реал» (2:1). В финале басков ждет встреча с «Барселоной».

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА ЗИДАНА С МАРСЕЛИНО

Накануне «Барселона» лишь в серии пенальти вымучила победу над «Реалом Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании, а в четверг в Малаге сошлись «Реал» и другой финалист неразыгранного финала Кубка страны «Атлетик». Этот матч стал всего лишь вторым для главного тренера басков Марселино Гарсии Тораля. Зинедин Зидан был очень рад видеть своего старого знакомого – тренеры очень тепло поприветствовали друг друга при выходе на поле. Тогда француз еще не знал, что впервые в своей карьере проиграет Суперкубок Испании.

К счастью для сливочных, погода в Малаге вполне футбольная, термометр к стартовому свистку показывал +12 градусов. Пятью днями ранее мадридцы крайне неприятно съездили в Памплону, где утонули в сугробах и не смогли распечатать ворота соперника, не говоря уже о сложностях с перелетом и в виде многочисленных пауз в аэропортах. Тем не менее, по сравнению с той игрой Зидан не сделал в стартовом составе ни одной замены, тем самым подчеркнув, что не винит подопечных в неудаче.

«Реал» вышел в привычной расстановке 4-3-3, тогда как Марселино в «Атлетике» перестраивает игру команды на 4-4-2 (его предшественник Гаиска Гаритано предпочитал 4-2-3-1) с двумя опорниками Унаи Венседором и Дани Гарсией (он заменил игравшего неделю назад первые 65 минут против «Барселоны»).

РАУЛЬ, ДА НЕ ТОТ

Несмотря на формально оборонительную схему, «Атлетик» не отказался от прессинга, отличавшего команду при Гаритано. И хотя он был скорее позиционным и не сильно мешал «Реалу» выходить из обороны, именно старые наработки позволили баскам открыть счет. Лукас Васкес в статичной ситуации ошибся в передаче на своей половине поля, привезя контратаку. Дани Гарсия вывел на удар Рауля Гарсию, мадридские защитники не успел перестроиться и накрыть удар. На радостях автор еще раз опасно пробил из-за пределов штрафной, но на сей раз не попал.

Игроки «Реала» растерялись, стали позволять сопернику больше и чаще ошибаться в простых ситуациях. То подача не пройдет, то пас на фланг приведет к ауту басков. Не сказать, что мадридцы бросили играть. Они все равно больше владели мячом и чаще били по воротам, но им отчаянно не хватало нестандартных действий, а к подачам красно-белые были готовы. Наиболее острым у чемпиона был Марко Асенсио, а вот другой вингер Эден Азар продолжил разочаровывать – два своих острых момента он завершил потерями (неудачный пас в центр штрафной и долгое принятие решения, завершившееся тем, что защитники выбили мяч на угловой).

Ведя в счете, подопечные Марселино стали еще смелее ходить на чужую треть поля и за счет неудачника Васкеса удвоили преимущество. Лукас вновь подтвердил, что не является защитником (а играет справа в обороне) – при подаче потерял за спиной Иньиго Мартинеса и не придумал ничего лучше, как завалить оппонента. Пенальти уверенно реализовал Рауль Гарсия.

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Во втором тайме территориальное преимущество «Реала» было абсолютным. Мадридцы заперли соперника на его трети поля и стали раскатывать мяч. У них наконец стали проходить диагонали и разбросы мяча на фланги. Один только Асенсио дважды попал в каркас – по разу в штангу и перекладину (первый момент создал ему Азар, совершивший единственное полезное действие за отведенные ему 66 минут до замены на Винисиуса Жуниора).

Не везло Марко чудовищно.

Преимущество на краях, достигнутое за счет слишком компактной игры защитников «Атлетика», должно было принести плоды. И за 20 минут до конца тайма мадридцам удалось распечатать ворота Унаи Симона. Каземиро классно открылся на дальнем углу вратарской и скинул мяч к противоположной штанге, откуда Бензема спокойно отправил его в сетку. Поначалу арбитры зафиксировали у француза офсайд, но VAR их поправил.

Игроки Бильбао имели два сумасшедших момента, чтобы заранее обезопасить себя от нервной концовки, но Икер Муньяин с нескольких метров головой пробил мимо ближней штанги, а вышедший на замену Асьер Вильялибре сходу проиграл очную дуэль Тибо Куртуа. В результате все могло закончиться для них плачевно. Бензема даже удалось во второй раз пробить Симона, но на счастье Марселино предварительно забрался во вне игры.

В концовке у «Реала» не получилось даже толкового штурма (хотя Серхио Рамос привычно пришел забивать и едва не спас партнеров), так что счет сравнять счет подопечные Зидана не сумели, но поражения все-таки не заслуживали (говорящая статистика по ударам: 20-8). Мадридцы отправляются домой уже после полуфинала (в среду мы писали о том, что для них это не трагедия – надо сконцентрироваться на чемпионате вместо того, чтобы тратить силы в полупредставительном турнире), а трофей разыграют «Атлетик» и «Барселона». Жаль, конечно, что баски лишили нас Эль-Класико, но, как говорится, ваши ожидания…

Суперкубок Испании
Полуфинал

«Реал» - «Атлетик» - 1:2 (0:2)

Голы: Рауль Гарсия, 18 – 0:1. Рауль Гарсия, 38 – с пенальти – 0:2. Бензема, 73 – 1:2.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан (Начо, 46), Рамос, Ф. Менди, Каземиро, Модрич (Вальверде, 67), Кроос, Э. Азар (Жуниор, 67), Асенсио, Бензема (Мариано Диас, 88).

«Атлетик»: Симон, Капа (Лекуэ, 68), Нуньес, Мартинес, Баленсиага (Морсильо, 79), де Маркос, Дани Гарсия, Венседор (Васга, 68), Муньяин (Беренгер, 71), Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79).

Предупреждения: Васкес, 37. Капа, 56. Кроос, 83. Дани Гарсия, 84. Симон, 88.

Судья: Мунуэра.

источник: «Советский спорт»
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