Рауль сорвал Эль-Класико! Дубль Гарсии выбил «Реал» из Суперкубка (видео)

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА ЗИДАНА С МАРСЕЛИНО

Накануне «Барселона» лишь в серии пенальти вымучила победу над «Реалом Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании, а в четверг в Малаге сошлись «Реал» и другой финалист неразыгранного финала Кубка страны «Атлетик». Этот матч стал всего лишь вторым для главного тренера басков Марселино Гарсии Тораля. Зинедин Зидан был очень рад видеть своего старого знакомого – тренеры очень тепло поприветствовали друг друга при выходе на поле. Тогда француз еще не знал, что впервые в своей карьере проиграет Суперкубок Испании.

К счастью для сливочных, погода в Малаге вполне футбольная, термометр к стартовому свистку показывал +12 градусов. Пятью днями ранее мадридцы крайне неприятно съездили в Памплону, где утонули в сугробах и не смогли распечатать ворота соперника, не говоря уже о сложностях с перелетом и в виде многочисленных пауз в аэропортах. Тем не менее, по сравнению с той игрой Зидан не сделал в стартовом составе ни одной замены, тем самым подчеркнув, что не винит подопечных в неудаче.

«Реал» вышел в привычной расстановке 4-3-3, тогда как Марселино в «Атлетике» перестраивает игру команды на 4-4-2 (его предшественник Гаиска Гаритано предпочитал 4-2-3-1) с двумя опорниками Унаи Венседором и Дани Гарсией (он заменил игравшего неделю назад первые 65 минут против «Барселоны»).

РАУЛЬ, ДА НЕ ТОТ

Несмотря на формально оборонительную схему, «Атлетик» не отказался от прессинга, отличавшего команду при Гаритано. И хотя он был скорее позиционным и не сильно мешал «Реалу» выходить из обороны, именно старые наработки позволили баскам открыть счет. Лукас Васкес в статичной ситуации ошибся в передаче на своей половине поля, привезя контратаку. Дани Гарсия вывел на удар Рауля Гарсию, мадридские защитники не успел перестроиться и накрыть удар. На радостях автор еще раз опасно пробил из-за пределов штрафной, но на сей раз не попал.

Real Madrid 0-1 Athletic Bilbao - Raul Garcia goalpic.twitter.com/1OSda6hzqf — noobfcb (@noob_fcb) January 14, 2021

Игроки «Реала» растерялись, стали позволять сопернику больше и чаще ошибаться в простых ситуациях. То подача не пройдет, то пас на фланг приведет к ауту басков. Не сказать, что мадридцы бросили играть. Они все равно больше владели мячом и чаще били по воротам, но им отчаянно не хватало нестандартных действий, а к подачам красно-белые были готовы. Наиболее острым у чемпиона был Марко Асенсио, а вот другой вингер Эден Азар продолжил разочаровывать – два своих острых момента он завершил потерями (неудачный пас в центр штрафной и долгое принятие решения, завершившееся тем, что защитники выбили мяч на угловой).

Ведя в счете, подопечные Марселино стали еще смелее ходить на чужую треть поля и за счет неудачника Васкеса удвоили преимущество. Лукас вновь подтвердил, что не является защитником (а играет справа в обороне) – при подаче потерял за спиной Иньиго Мартинеса и не придумал ничего лучше, как завалить оппонента. Пенальти уверенно реализовал Рауль Гарсия.

Raul Garcia penalty goal

follow @noob_fcb for more goalspic.twitter.com/Vv0Lmz8P8J — noobfcb (@noob_fcb) January 14, 2021

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Во втором тайме территориальное преимущество «Реала» было абсолютным. Мадридцы заперли соперника на его трети поля и стали раскатывать мяч. У них наконец стали проходить диагонали и разбросы мяча на фланги. Один только Асенсио дважды попал в каркас – по разу в штангу и перекладину (первый момент создал ему Азар, совершивший единственное полезное действие за отведенные ему 66 минут до замены на Винисиуса Жуниора).

Не везло Марко чудовищно.

How did he miss that 🙁 pic.twitter.com/RHv7OHCt7z — Real Madrid ⚪️ (@realmadrid3413) January 14, 2021

Преимущество на краях, достигнутое за счет слишком компактной игры защитников «Атлетика», должно было принести плоды. И за 20 минут до конца тайма мадридцам удалось распечатать ворота Унаи Симона. Каземиро классно открылся на дальнем углу вратарской и скинул мяч к противоположной штанге, откуда Бензема спокойно отправил его в сетку. Поначалу арбитры зафиксировали у француза офсайд, но VAR их поправил.

Игроки Бильбао имели два сумасшедших момента, чтобы заранее обезопасить себя от нервной концовки, но Икер Муньяин с нескольких метров головой пробил мимо ближней штанги, а вышедший на замену Асьер Вильялибре сходу проиграл очную дуэль Тибо Куртуа. В результате все могло закончиться для них плачевно. Бензема даже удалось во второй раз пробить Симона, но на счастье Марселино предварительно забрался во вне игры.

В концовке у «Реала» не получилось даже толкового штурма (хотя Серхио Рамос привычно пришел забивать и едва не спас партнеров), так что счет сравнять счет подопечные Зидана не сумели, но поражения все-таки не заслуживали (говорящая статистика по ударам: 20-8). Мадридцы отправляются домой уже после полуфинала (в среду мы писали о том, что для них это не трагедия – надо сконцентрироваться на чемпионате вместо того, чтобы тратить силы в полупредставительном турнире), а трофей разыграют «Атлетик» и «Барселона». Жаль, конечно, что баски лишили нас Эль-Класико, но, как говорится, ваши ожидания…

Суперкубок Испании

Полуфинал

«Реал» - «Атлетик» - 1:2 (0:2)

Голы: Рауль Гарсия, 18 – 0:1. Рауль Гарсия, 38 – с пенальти – 0:2. Бензема, 73 – 1:2.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан (Начо, 46), Рамос, Ф. Менди, Каземиро, Модрич (Вальверде, 67), Кроос, Э. Азар (Жуниор, 67), Асенсио, Бензема (Мариано Диас, 88).

«Атлетик»: Симон, Капа (Лекуэ, 68), Нуньес, Мартинес, Баленсиага (Морсильо, 79), де Маркос, Дани Гарсия, Венседор (Васга, 68), Муньяин (Беренгер, 71), Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79).

Предупреждения: Васкес, 37. Капа, 56. Кроос, 83. Дани Гарсия, 84. Симон, 88.

Судья: Мунуэра.