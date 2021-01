Рауль сорвал Эль-Класико! Дубль Гарсии выбил «Реал» из Суперкубка (видео)

Накануне «Барселона» лишь в серии пенальти вымучила победу над «Реалом Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании, а в четверг в Малаге сошлись «Реал» и другой финалист неразыгранного финала Кубка страны «Атлетик». Этот матч стал всего лишь вторым для главного тренера басков Марселино Гарсии Тораля. Зинедин Зидан был очень рад видеть своего старого знакомого – тренеры очень тепло поприветствовали друг друга при выходе на поле. Тогда француз еще не знал, что впервые в своей карьере проиграет Суперкубок Испании.

К счастью для сливочных, погода в Малаге вполне футбольная, термометр к стартовому свистку показывал +12 градусов. Пятью днями ранее мадридцы крайне неприятно съездили в Памплону, где утонули в сугробах и не смогли распечатать ворота соперника, не говоря уже о сложностях с перелетом и в виде многочисленных пауз в аэропортах. Тем не менее, по сравнению с той игрой Зидан не сделал в стартовом составе ни одной замены, тем самым подчеркнув, что не винит подопечных в неудаче.

«Реал» вышел в привычной расстановке 4-3-3, тогда как Марселино в «Атлетике» перестраивает игру команды на 4-4-2 (его предшественник Гаиска Гаритано предпочитал 4-2-3-1) с двумя опорниками Унаи Венседором и Дани Гарсией (он заменил игравшего неделю назад первые 65 минут против «Барселоны»).

Несмотря на формально оборонительную схему, «Атлетик» не отказался от прессинга, отличавшего команду при Гаритано. И хотя он был скорее позиционным и не сильно мешал «Реалу» выходить из обороны, именно старые наработки позволили баскам открыть счет. Лукас Васкес в статичной ситуации ошибся в передаче на своей половине поля, привезя контратаку. Дани Гарсия вывел на удар Рауля Гарсию, мадридские защитники не успел перестроиться и накрыть удар. На радостях автор еще раз опасно пробил из-за пределов штрафной, но на сей раз не попал.

Игроки «Реала» растерялись, стали позволять сопернику больше и чаще ошибаться в простых ситуациях. То подача не пройдет, то пас на фланг приведет к ауту басков. Не сказать, что мадридцы бросили играть. Они все равно больше владели мячом и чаще били по воротам, но им отчаянно не хватало нестандартных действий, а к подачам красно-белые были готовы. Наиболее острым у чемпиона был Марко Асенсио, а вот другой вингер Эден Азар продолжил разочаровывать – два своих острых момента он завершил потерями (неудачный пас в центр штрафной и долгое принятие решения, завершившееся тем, что защитники выбили мяч на угловой).

Ведя в счете, подопечные Марселино стали еще смелее ходить на чужую треть поля и за счет неудачника Васкеса удвоили преимущество. Лукас вновь подтвердил, что не является защитником (а играет справа в обороне) – при подаче потерял за спиной Иньиго Мартинеса и не придумал ничего лучше, как завалить оппонента. Пенальти уверенно реализовал Рауль Гарсия.

Raul Garcia penalty goal follow @noob_fcb for more goals pic.twitter.com/Vv0Lmz8P8J

Во втором тайме территориальное преимущество «Реала» было абсолютным. Мадридцы заперли соперника на его трети поля и стали раскатывать мяч. У них наконец стали проходить диагонали и разбросы мяча на фланги. Один только Асенсио дважды попал в каркас – по разу в штангу и перекладину (первый момент создал ему Азар, совершивший единственное полезное действие за отведенные ему 66 минут до замены на Винисиуса Жуниора).

Asensio hits the bar again 😤 #RealMadridAthletic pic.twitter.com/rw0XBg6LzL

Не везло Марко чудовищно.

How did he miss that 🙁 pic.twitter.com/RHv7OHCt7z