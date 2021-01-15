Сергей Герасимец: Не связываю отсутствие Дзюбы на сборах с трансферными делами. Не похоже на «Зенит»

- Артем Дзюба не полетел с «Зенитом» на первые зимние сборы. Насколько серьезно это может помешать его подготовке к весенней части сезона?

- Конечно, это помешает. Хорошего здесь мало. Но «Зенит» - команда, которая не зависит от одного-двух игроков. Проблемы, прежде всего, будут у Дзюбы и Андрея Лунева, который тоже не полетел на сборы. Подготовительный период сейчас не такой длинный, чуть больше месяца, и первый сбор очень важен. Он функциональный и определяющий. Это большая трудность для ребят.

- Дзюба потеряет место в составе из-за того, что будет не так хорошо готов, как партнеры?

- Все может быть. Человек не едет на сбор с командой и неизвестно, как эта болезнь вообще скажется на нем. Это ведь вирус, который дает какие-то последствия. Нужно еще смотреть, в каком состоянии будет находиться Артем, как он дальше будет готовиться. Ты же не станешь после болезни сразу на максимальных оборотах пахать как все остальные. Будет какой-то щадящий режим тренировок. А вдруг он переболеет не в легкой форме? Cложно предсказать.

- РФС сейчас обсуждает, стоит ли вакцинировать футболистов сборной России. Как относитесь к этой идее?

- Очень неоднозначная тема. Люди вакцинируются, а потом... умирают из-за этого. Если есть такая вакцина, после которой точно не заболеешь, то ее нужно вводить. Но вакцина должна быть абсолютно надежной, а я не знаю, есть ли такая сейчас? Пока нет стопроцентной гарантии, что вакцинация не принесет вреда здоровью, я не вижу смысла. Самый разумный вариант применили норвежские лыжники. Они просто пожертвовали медалями, деньгами и никуда не ездят. Для нашей сборной это, конечно, не вариант, но мир сейчас перевернулся.

- Не думаете, что пропуск первого сбора Дзюбой может быть связан с трансферными делами? Просто нам что-то недоговаривают, предлагая версию коронавируса...

- Не думаю. Зачем тогда говорить о коронарирусе? Это детский сад какой-то. «Зенит» не стал бы такими вещами заниматься.

- А как насчет Лунева? Получается, теперь Михаил Кержаков весной точно будет первым номером?

- Видимо, так и будет. Изначально Лунев будет проигрывать конкуренцию. Кержаков получит преимущество за счет более полноценной подготовки.