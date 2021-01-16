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Мама Алексея Миранчука рассказала, какую роль в судьбе сына сыграла песня «Поздний вечер в Сорренто»
16 января 15:14
автор: Иван Сергеев

Мама Алексея Миранчука рассказала, какую роль в судьбе сына сыграла песня «Поздний вечер в Сорренто»

Елена Миранчук стала героиней очередного выпуска передачи «Мама знает все» – совместного проекта РФС и «Авторадио», в котором матери игроков сборной России рассказывают о своих сыновьях.

Вот некоторые фрагменты беседы с Еленой Миранчук - мамой Алексея и Антона Миранчуков, которые стали звездами и чемпионами России в «Локомотиве», а с этого сезона выступают за разные команды. Антон ведет к новым вершинам «Локо», а Алексей уже забивает за «Аталанту».

О ВОСПИТАНИИ БЛИЗНЕЦОВ
- У нас в роду это наследственная история. У меня и мама из двойни, и папа тоже, у него есть сестра… Алексей появился на свет на 10 минут раньше Антона. Но на поведении, характере это не сказывалось. В детстве они были одинаковы во всем. Может быть, только сейчас немножко старший брат начинает проявлять себя более взрослым.

ОБ ИМЕНАХ СЫНОВЕЙ
- В 90-е был очень популярен певец Алексей Глызин, тогда все сходили с ума по песням «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто». И сомнений не было, когда родился сын, что я назову его Алексеем. А второго сына назвали в честь бабушки Антонины.

О ЖИЗНИ В НАЧАЛЕ 2000-х В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ
- Я работала воспитателем в детском саду. Заводы и фабрики тогда распадались, муж работал дальнобойщиком… Приходилось работать в две смены, что тут скрывать. Может быть, потому что была молодость… Сыновья после школы всегда заходили ко мне на работу, мы делали уроки, потом они уходили играть в футбол, и когда я шла с работы, знала, что они на стадионе, не переживала, хотя сотовых и не было.

О КУРЕНИИ И СГОРЕВШЕМ САРАЕ
- Был такой эпизод, когда они пробовали курить. Я просто поговорила с ними - и больше такого не повторялось. Они мне сказали: «Мам, честно говорим – нам не понравилось». Потом я за ними этого не замечала. Опять же скажу – из-за увлечения спортом, наверное, все это отошло на другой план. Были они ребята шаловливые, как все дети. Помню, и сарай горел у бабушки, вызывали пожарных. К счастью, те успели вовремя, дом остался цел.

Елена Миранчук и будущие звезды сборной России. Фото: РФС

О ПРИГЛАШЕНИИ В ШКОЛУ «СПАРТАКА»
- Это случилось под Новый год, как какое-то волшебство… Антона и Алексея заметили на региональном турнире. Мне позвонил тренер «Спартака» Борис Николаевич Стрельцов и сказал: «Хотел бы пригласить ребят». Я, конечно, не поверила, если честно… Думала, какой-то розыгрыш.

Ребята уехали на две недели, всего 10 человек от Краснодарского края. Дальше они пригласили меня. Я по образованию педагог, воспитатель, а в школе «Спартака» был интернат. Поэтому мне предложили работу, и вот такое приключение новогоднее случилось.

ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ИЗ ШКОЛЫ
- Через два года такое случилось. Я не знаю, почему. Здесь винить некого… Может быть, надо было где-то немножко подождать, где-то перетерпеть, да… Это был очень сложный момент.

О ПЕРЕХОДЕ В «ЛОКОМОТИВ»
- Борис Николаевич Стрельцов перешел работать в школу «Локомотива» директором. И так как он ребят сам брал с Краснодарского края, видел их задатки и хорошо знал, он пригласил нас… Волнение было, потому что это подростковый возраст. Новая школа, ребята, общение…

О РОЛИ СЕМИНА В ВОССОЕДИНЕНИИ БРАТЬЕВ
- Был год, когда Антон выступал в Эстонии, в «Левадии». Было тяжело, они же до этого всегда были вместе… Но Юрий Павлович включил Антона обратно в основную команду, и начались эти замечательные четыре успешных года.

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