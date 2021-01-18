Три «припадочных» удаления Месси. Как это было

Месси получил красную карточку впервые за время выступлений в составе «Барселоны». Для исторического удаления ему потребовалось провести за сине-гранатовых 753 матча. Нервы сдали у Лео на исходе овертайма. Он ударил по голове Асьера Вильялибре - нападающего «Атлетика», гол которого на 90-й минуте лишил «Барсу» победы в основное время.

Понять расстройство Месси можно. Каталонцы дважды вели в счете, а в итоге уступили 2:3, упустив отличный шанс на первый трофей за два года. Возможно, он стал бы последним для капитана «Барселоны» в главной команде его жизни. Взять еще какой-нибудь титул в нынешнем сезоне сине-гранатовым будет сложно. А следующего барселонского сезона у Месси, скорее всего, уже не будет. Он не намерен продлевать контракт и, видимо, перейдет в «Ман Сити» или «ПСЖ».

Но что насчет красных карточек? На самом деле, эпизод с Вильялибре нельзя считать чем-то экстраординарным. Да, Месси впервые удалился в «Барселне». Однако это не первая для него красная карточка в карьере. Еще две он получил в сборной Аргентины. И, надо сказать, за примерно такие же прегрешения. Проявляя несдержанность и отмахиваясь от соперника.

Впервые подобное с Месси стряслось в... его дебютной игре за национальную команду. 17 августа 2005 года Хосе Пекерман выпустил юного Лео на замену в товарищеской игре с Венгрией. Тот появился на поле на 64-й минуте и уже спустя 45 секунд увидел перед собой «красный свет». От переизбытка чувств будущий обладатель шести «Золотых мячей» заехал рукой в лицо кому-то из мадьяр. Жертва тут же рухнула на газон (прямо как сейчас Вильялибре). И судья Маркус Мерк, не раздумывая, удалил Месси.