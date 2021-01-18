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Александр Мостовой: Если Месси надолго дисквалифицируют, народ должен выйти на демонстрацию
18 января 14:08
автор: Юлия Григорьевская

Александр Мостовой: Если Месси надолго дисквалифицируют, народ должен выйти на демонстрацию

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» поделился с «Советским спортом» мнением об удалении Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании за удар Асьера Вильялибре.

- СМИ пишут, что Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей. Как вы оцениваете этот эпизод - когда Лео в конце проигранного финала «Атлетику» ударил игрока басков?
- Конечно, правильно, что Месси дали красную карточку. Он с этим и не спорил, а спокойно ушел. Но было бы смешно, если бы за такой эпизод давали 12 матчей дисквалификации! Я совсем недавно видел, как в одной из игр чемпионата Англии прыгают в голеностоп, бьют сзади по ногам и даже красную карточку не дают. Вы не забывайте, что Месси двадцать лет играет в футбол, и я тут вычитал, что это его всего вторая красная карточка. Первую он получил, когда за сборную Аргентины играл.

- На самом деле в сборной его удаяли дважды. Но вы наверняка имеете в виду матч за бронзу Кубка Америки 2019 года против Чили?
- Да. А сейчас Месси светит от четырех до двенадцати матчей дисквалификации. Это глупость какая-то. За что? По эпизоду было видно, что Месси делает свой коронный рывок влево, игрок соперника ставит корпус, немного опережает его, и Лионель с размаху отталкивает оппонента, попадает в затылок - и тот падает, якобы ему что-то разбили. Но там же вообще ничего не было в плане грубости. Ну, дали Месси красную карточку за толчок соперника и все. Это нормально.

- То есть, вы видите даже провокацию со стороны Вильялибре?
- Да кто он вообще такой? Он должен радоваться, что играет рядом с таким футболистом. Должен сказать: «Я горд, что Месси меня толкнул, дотронулся до меня, теперь я волосы мыть не буду. Да, Месси сыграл не по правилам, но я рад, что это случилось со мной».

А если серьезно, то провокации от Вильялибре я не увидел. Против самого Месси за двадцать лет было столько провокаций: его и сломать хотели, и чуть ли не убить. Но он держался и забивал. Будет бредом давать за такой инцидент двенадцать матчей. Просто красная карточка и все. Ну, один - два матча он заслуживает. Если за такое давать двенадцать матчей, тогда я даже не знаю.

Вы помните, почему Салах не смог сыграть на чемпионате мира? Когда, якобы, он получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом. А потом все кричали, что Рамос специально травмировал Салаха. Те, кто разбирается в футболе, видели, что это было не специально. Рамос просто жестко пошел в отбор, и Салах неудачно упал на плечо и сам себе его повредил. Грубости или хамства там не было. Тут то же самое. Ну, оттолкнул Месси соперника со злости. Злость у него когда-то должна проявиться? Человека двадцать лет хотят травмировать. Чего против него только ни делали. Но он не ударил соперника.

- Как думаете, почему он сорвался?
- Лионелю 33. Его всю карьеру соперники хотели вывести из строя. Любой сорвался бы.

- Может, он устал от «Барселоны» и ему требуется смена обстановки?
- Думаю, что от хорошего люди не устают. Может быть, перезагрузка ему и нужна. Но это два – три матча. Это чуть ли не единственный игрок, который в «Барселоне» не травмировался и никогда не получал замены. Про него думали, что он робот. Как можно играть на таких скоростях и никогда не дернуть или не порвать мышцу? У него ведь не было серьезных травм. А ведь его пихали, били сзади по ногам, держали зубами. Конечно, он может разозлиться. А по самому моменту могу сказать, что это красная карточка и один – два матча пропуска. Он даже не спорил с этим. Дали карточку, и он ушел. А что у него внутри, мы не знаем.

- Вильялибре постоянно провоцировал в конце игры: падал, затягивал время. Может, это вывело из себя Месси?
- Конечно, это могло вывести из себя.

- Когда вы выступали в Испании, было много провокаторов, которые выводили из себя?
- Конечно! Это ведь футбол, огромное пространство поля - и судья не может увидеть все. Пошла атака, судья в пятидесяти метрах от эпизода. Сколько у меня такого было. Когда я был молодым футболистом, носил длинные волосы, и за них все время защитники хватали. Если я обыгрывал кого-то, потом запросто могли схватить за волосы и еще матом обложить. Ну и что теперь, я должен бежать к судье и жаловаться, что меня кто-то схватил? Конечно, в футболе очень много провокаций. Это часть игры. Повторюсь еще раз, будет перебор, если Месси получит много матчей. Тогда и клуб, и болельщики должны выйти на какую-то демонстрацию. А как иначе? Это же несправедливость.

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