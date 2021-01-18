Александр Мостовой: Если Месси надолго дисквалифицируют, народ должен выйти на демонстрацию

- СМИ пишут, что Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей. Как вы оцениваете этот эпизод - когда Лео в конце проигранного финала «Атлетику» ударил игрока басков?

- Конечно, правильно, что Месси дали красную карточку. Он с этим и не спорил, а спокойно ушел. Но было бы смешно, если бы за такой эпизод давали 12 матчей дисквалификации! Я совсем недавно видел, как в одной из игр чемпионата Англии прыгают в голеностоп, бьют сзади по ногам и даже красную карточку не дают. Вы не забывайте, что Месси двадцать лет играет в футбол, и я тут вычитал, что это его всего вторая красная карточка. Первую он получил, когда за сборную Аргентины играл.

- На самом деле в сборной его удаяли дважды. Но вы наверняка имеете в виду матч за бронзу Кубка Америки 2019 года против Чили?

- Да. А сейчас Месси светит от четырех до двенадцати матчей дисквалификации. Это глупость какая-то. За что? По эпизоду было видно, что Месси делает свой коронный рывок влево, игрок соперника ставит корпус, немного опережает его, и Лионель с размаху отталкивает оппонента, попадает в затылок - и тот падает, якобы ему что-то разбили. Но там же вообще ничего не было в плане грубости. Ну, дали Месси красную карточку за толчок соперника и все. Это нормально.

- То есть, вы видите даже провокацию со стороны Вильялибре?

- Да кто он вообще такой? Он должен радоваться, что играет рядом с таким футболистом. Должен сказать: «Я горд, что Месси меня толкнул, дотронулся до меня, теперь я волосы мыть не буду. Да, Месси сыграл не по правилам, но я рад, что это случилось со мной».

А если серьезно, то провокации от Вильялибре я не увидел. Против самого Месси за двадцать лет было столько провокаций: его и сломать хотели, и чуть ли не убить. Но он держался и забивал. Будет бредом давать за такой инцидент двенадцать матчей. Просто красная карточка и все. Ну, один - два матча он заслуживает. Если за такое давать двенадцать матчей, тогда я даже не знаю.

Вы помните, почему Салах не смог сыграть на чемпионате мира? Когда, якобы, он получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом. А потом все кричали, что Рамос специально травмировал Салаха. Те, кто разбирается в футболе, видели, что это было не специально. Рамос просто жестко пошел в отбор, и Салах неудачно упал на плечо и сам себе его повредил. Грубости или хамства там не было. Тут то же самое. Ну, оттолкнул Месси соперника со злости. Злость у него когда-то должна проявиться? Человека двадцать лет хотят травмировать. Чего против него только ни делали. Но он не ударил соперника.