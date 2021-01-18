«Подталкиваем команды к торговле очками». Червиченко – о прокте реформы РПЛ

- Сейчас обсуждают документ-проект РФС и РПЛ, который в двух разных вариантах сокращает лигу до 12 участников. Вы знаете что-то об этом проекте?

- Честно говоря, уже достали эти задорные люди, которые все время хотят что-то реформировать. Хочется пожить в обществе, в котором не меняется каждый месяц что-то. Им надо где-то рубильник выключить, чтобы они успокоились.

Просто им надо что-то менять, а зачем – никто не объясняет. Интересны же чемпионат Испании, Англии и так далее? Почему они ничего не меняют? Англичане больше ста лет играют в одном формате, а у нас зудит что-то в одном месте и нужно что-то менять, переставить с ног на голову или придумать новый велосипед, только уже квадратный.

Откуда у людей столько энергии, или под это дело надо распилить какой-то бюджет? Я не понимаю всех этих вещей. Вот разобьется лига на две группы по шесть команд. За еврокубки будут бороться первые четыре, и если у шестой команды есть отрыв от пятой в восемь-десять очков, понятно, что пара команд может просто присутствовать на этом празднике жизни, и им уже ничего не надо.

Понятно, что ниже шестого места они уже не опустятся, а на четверное уже не заскочат. Чем они будут заниматься? Услужливо предоставлять свои очки другим командам. Почему нет? Есть такая вероятность. Возьмем вторую четверку, которая собирается молотиться с четырьмя командами нынешней ФНЛ. Команды, которые оказались на шестом-седьмом местах, хотели зацепиться за шестое, и вероятно, у них будет какой-то отрыв от команд, которые занимают десятое место и ниже. Им-то зачем продолжать чемпионат? Они понимают, что не вылетят и тоже могут кому-то услужливо предоставить очки. Например, тем, кто сильно хочет выскочить из ФНЛ или наоборот, остаться в РПЛ. Этот формат подталкивает клубы к тому, чтобы еще был какой-то элемент торга и нечестности.

- А что касается возможного определения чемпиона России по системе плей-офф? Там же очки обнуляются, и клубы играют навылет.

- Пока никто ничего не знает, обнуляются или нет. Если обнуляются – тогда еще веселее. Я напрягался, рвал жилы 22 матча, иду на первом месте с отрывом в шесть или восемь очков, и с какого фига меня надо обнулить? Это все бред. Этим фонтанируют те, кому нечего делать.

- Хоккейная система плей-офф вам не кажется объективной? Можно же взять ее в качестве примера.

- Это другая тема. Это все мы скоммуниздили у НХЛ. Там это работало и повышало зрелищность. Но хоккей – это другие. Там больше игр, не так много зрителей приходит, как на футбол. Мое мнение такое, что когда в сезоне два матча «Зенит» - «Спартак» - это хорошо. А кода их шесть - это уже приедается. Ведь чемпионат мира или Европы по футболу для чего проводят раз в четыре года? Чтобы не было такого приедания, и не возникало равнодушия, как к чемпионату мира по хоккею. Когда два дерби в сезоне – это интересно, а когда они будут играть как на молотилке по шесть раз, не думаю, что от этого повысятся продажи и возникнет интерес.

Я считаю, что те, кто сидит в футбольном руководстве, очень хотят изобразить бурную деятельность, чтобы просидеть там еще какое-то время, потому что сейчас стали задаваться вопросы: а что вы там все время делаете, что у нас нет интереса к футболу, нет продаваемости? Вот они и начали фонтанировать всяким бредом, чтобы просто сказать, мол, посмотрите, какими мы тут гигантскими проектами занимаемся, чтобы вам было хорошо. А то, что это будет такой же идиотизм, как переход на систему »осень-весна», никого не интересует.

- Считаете реальным принятие какого-то из этих вариантов?

- В нашей стране что-то загадывать вообще пустое дело. Я понимаю, если бы по такой системе играли немцы или итальянцы. Ну, хоть кто-то из лучших чемпионатов. Нет. Почему мы должны все время надевать на себя шутовской колпак и трясти бубенцами как коровы на альпийских лугах?

- Надо оставить все как есть?

- Я бы еще добавил две команды. Это позор, что в пятидесятимиллионной Испании играет двадцать команд, в Англии тоже двадцать команд, а у нас сто пятьдесят миллионов - и всего шестнадцать клубов в элитном дивизионе. Если смотреть на цифры – то идиотизм на каждом шагу.