Никакого плей-офф в чемпионате! РПЛ должна идти по пути Бельгии и Австрии

В-четвертых, необходимо будет, чтобы в ФНЛ завершился сезон, и четверка лучших смогла принять участие в таком вот переходном турнире. То есть сезон в подэлитном дивизионе придется завершать к марту-началу апреля. Или вторая группа позже стартует? Тогда что четыре команды РПЛ будут делать между регулярным чемпионатом и плей-офф? В общем, оно того не стоит. Вариант с двумя мини-чемпионатами выглядит логичнее и удобнее.

В-третьих, количество участников в еврокубках может быть нечетным, как по итогам нынешнего – двое в Лиге чемпионов, трое в Лиге Европы. К тому же между четвертой и третьей позицией есть разница – одни стартуют в еврокубках позже других. Значит ли это, что полуфиналисты должны будут проводить дополнительный матч, так сказать, за третье место? А если обладатель Кубка станет чемпионом, тогда появится еще одна вакансия, и тогда в дело вернут четвертьфиналистов? Еще и надо синхронизировать два этих турнира.

Более конкретной информации по второму варианту нет, а в таком виде в нем видится множество сложностей. Во-первых, количество матчей тогда неизбежно сократится, а это уже противоречит изначальным задачам. Во-вторых, вылетевшие в плей-офф команды лишатся нескольких игр, а в случае популярных «Спартака», «Зенита» и других это значит финансовые потери. Зачем нам самим загонять наши клубы, когда наша задача – им помогать?

В понедельник «Рейтинг букмекеров» выстрелил неожиданной новостью, что «в финал» вышли два варианта, основанных на сокращении лиги до 12 команд. В обоих случаях команды проведут регулярный чемпионат в два круга, после чего разделятся на две группы по шесть команд. Первый вариант предусматривает во втором раунде еще два круга по системе каждый с каждым (итого 32 матча), второй предполагает плей-офф и выглядит довольно мудрено. Участники будут разделены на две группы – первые восемь команд борются за чемпионство и еврокубки; к другим четырем присоединится столько же команд ФНЛ, и они между собой определят прописку на следующий сезон.

Российский футбол все ближе к изменению формата РПЛ, поскольку в РФС всерьез ищут наиболее эффективную формулу. Причины просты – клубам не хватает матчей во внутреннем первенстве не только количественно, но и качественно. В декабре президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что вариантов много, и каждый из них должен увеличить интенсивность игр, а глава РПЛ Сергей Прядкин выступал за увеличение участников до 24 с разделением на две группы по 12 команд.

Так или иначе, прежде чем принимать окончательное решение, стоит ознакомиться с тем, какие модели уже используют в европейском футболе, ведь мы не станем в этом отношении первооткрывателями. И вот вам сюрприз – первый вариант формулы уже применяется и считается наиболее прогрессивным. Ниже – три примера.

БЕЛЬГИЯ

Наиболее приближенный к России пример. В 1990-2000-х годах результаты бельгийских клубов на международной арене значительно просели, и было принято решение с последнего сезона десятилетия изменить формулу проведения чемпионата.

Вместо обычного розыгрыша (каждый с каждым) вслед за регулярным чемпионатом добавились раунды плей-офф. Для этого количество команд сократили с 18 до 16. Нынешний сезон (18 участников) – исключение, связанное с тем, что прошлый доигран не был, а оставить клубы подэлитного дивизиона без повышения неправильно.

В регулярном чемпионате все по стандартным правилам. Затем команды ранжируются и делятся на две группы – Championship play-offs и Europa League play-offs. Первая шестерка бьется за победу в чемпионате, причем на втором этапе количество очков делится на два и округляется до целого числа. «Лишнее» очко будет вычтено, если команда сыграет вничью.

Пример. В сезоне-2017/18 «Брюгге» по итогам регулярного чемпионата набрал 67 очков и стартовал с во втором раунде с 34, а у «Андерлехта» эти цифры оказались равны 55 и 28. То есть обе команды получили по «лишнему» очку. Однако в финальной пульке «Брюгге» трижды сыграл вничью, и у него «бонусное» очко отобрали, тогда как «Андерлехт» выиграл четыре матча и шесть проиграл, сохранив «подарок».

Лидер суммарной таблицы за два раунда признается чемпионом, остальные путевки в еврокубки получают команды в соответствии с занятым итоговым местом, за исключением одного билета. Он разыгрывается с лучшей командой из второй группы.

Там схема розыгрыша следующая. Худшая, 16-я команда лиги автоматически вылетает из элиты, а к оставшимся девяти участникам добавляются три команды из второго дивизиона. Вместе они делятся на две группы по шесть команд и в 10 туров разыгрывают два мини-чемпионата (очки регулярного чемпионата при этом обнуляются), победители которого сходятся в полуфинале за право сыграть в Лиге Европе. Победитель этого полуфинала выходит в финал, где играет командой, занявшей пятое место в «элитной группе» – Championship play-offs.

За последнее десятилетие «Андерлехт» выиграл национальное золото пять раз, по две победы у «Брюгге» и «Генка», а еще одна у «Гента». Бельгийская лига за это время перебралась с 14-й строчки в рейтинге УЕФА на девятую, но куда показательнее два матча между «Брюгге» и «Зенитом» прошедшей осенью, о результате которых напоминать лишний раз не надо.

АВСТРИЯ

Австрийцы пошли по бельгийскому пути совсем недавно, опробовав новую формулу в сезоне-2018/19. Ранее у них был гладкий чемпионат, а теперь регулярный чемпионат (12 участников, 22 тура) и разделение на две группы – Championship round и Relegation round. Принцип тот же, что и у бельгийцев (мини-чемпионаты в пределах своих групп, победитель второй группы получает возможность побороться за место в Лиге Европы), но есть и отличительные черты. Так, неудачник регулярного чемпионата автоматически не вылетает. Его судьба решается во втором раунде.

На втором этапе очки делятся пополам. Первая шестерка играет двухкруговой турнир и определяет еврокубковых бойцов, кроме, как полагается, одной путевки, которая будет разыграна между пятой командой Championship round и лучшей командой Relegation round.

Отличие от чемпионата Бельгии еще и в том, что участникам второй шестерки не требуется помощь из низшего дивизиона, поэтому перед розыгрышем их мини-чемпионата очки не обнуляются, а делятся пополам. Худшая команда Relegation round вылетает, а две лучшие выходят в полуфинал (состоит из одного матч) за право сыграть в Лиге Европы. Соответственно, победитель этого полуфинала играет в финале (два матча – дома и в гостях) с пятой командой Championship round. Впрочем, этот шанс на еврокубки пока всего лишь формальность – в обоих сезонах по новой формуле команда из первой шестерки побеждала соперника из второй. Вероятно, интриги было бы больше, если бы финал состоял из одного матча.

Оба чемпионата, как и предыдущие пять, выиграл «Зальцбург», причем с большим отрывом. Так что если в турнире есть флагман, для него ничего толком не изменится. В России на эту роль претендует «Зенит», но пока сложно назвать питерцев абсолютным фаворитом, не оставляющим шансов соперникам. Что до практической пользы, то в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов команда «Ред Булла» финишировала в группах третьей и уходила в Лигу Европы (питерцы оба раза были последними). Прошлой осенью, как мы помним, от них пострадал «Локомотив».

Примеры «Зальцбурга» и «Брюгге» в очных встречах наглядно продемонстрировали нам преимущество их системы розыгрыша чемпионата над российской. Австрия – десятая лига в рейтинге УЕФА, всего в двух с половиной очках от РПЛ. Да и в целом бельгийский и австрийский чемпионаты – самые прогрессирующие в Европе среди, скажем так, небогатых.

УКРАИНА

Почти аналогичная система розыгрыша действует и в УПЛ, хотя в большей степени это связано с военными действиями на территории страны и обнищанием клубов. Здесь те же 12 участников, регулярный чемпионат и две последующие группы по шесть команд. Но есть два отличия от австрийцев. Количество очков после регулярного чемпионата сохраняется, а пятую путевку в Лигу Европы в двух полуфиналах и финале (все по одному матчу) разыгрывают четыре команды (а не три) – две худшие в первой шестерке и две лучшие во второй.

Украинская премьер-лига – 12-я в Европе, а очных встреч с российскими командами быть не может из-за политического конфликта, зато в заочном споре в прошлом и текущем сезонах украинские команды принесли стране больше очков, чем российские. И это при том, что наши львиную долю получали автоматически за участие в групповых раундах.

Что до чемпионских титулов, то тут все просто – кроме «Динамо» бросить перчатку «Шахтеру» просто некому. Дважды подряд киевлянам это удавалось, но еще при классической системе розыгрыша. Донецкий клуб тоже здорово играет в Европе, хотя в большей степени это связано с моделью его развития, а не формулой чемпионата. «Шахтер» ярко себя проявлял и десять лет назад, но новая система розыгрыша помогает поддерживать ему более высокую форму даже на фоне абсолютно не конкурентоспособных соперников по лиге.

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Вот к чему надо стремиться российским футбольным властям. Регулярный чемпионат и разделение на группы. Это железное правило, а все остальное варьируется от желаемого количества матчей – от 32 (12 участников, регулярный чемпионат +две группы по восемь команд впоследствии) до 40 (регулярный чемпионат +три группы – «элитная» на шесть команд и «остальные» 10, разделенные также на две группы с последующим плей-офф за европутевку для сильнейших и переходными матчами для занявших предпоследние места).