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Такого с Клоппом не было 15 лет. «Ливерпуль» не побьет суперрекорд «Челси»
22 января 06:55
автор: Иван Сергеев

Такого с Клоппом не было 15 лет. «Ливерпуль» не побьет суперрекорд «Челси»

После домашнего поражения от «Бернли» (0:1) действующие чемпионы Англии отстают от первого места уже на 6 очков.

Единственный мяч в матче «Ливерпуль» - «Челси» забил австриец Эшли Барнс. Однофамилец знаменитого нападающего «красных» конца 80-х - начала 90-х Джона Барнса на 83-й минуте реализовал пенальти в ворота Алиссона. И хотя команда Юргена Клоппа превзошла соперника по всем статистическим показателям (счет угловых 12-0, ударов – 16-6), отыграться хозяева не смогли. Таким образом, прервалась их 68-матчевая беспроигрышная серия на «Энфилде» в АПЛ. Предыдущая домашняя осечка случилась в 2017 году (поражение 1:2 от «Кристал Пэлас»).

«Бернли» победил »Ливерпуль» в гостях впервые с... 1974 года. А вот действующих чемпионов этот скромный клуб на выезде обыгрывал сравнительно недавно, когда в августе 2017-го взял верх над «Челси». Теперь «Бернли» вернул своеобразный должок лондонцам. Ведь из-за этого поражения «Ливерпуль» утратил шансы побить вечный рекорд «Челси» по продолжительности домашней беспроигрышной серии (86 матчей, оборвалась в 2008 году после ухода Жозе Моуринью в «Интер»).

«Ливерпулю» не помог даже выход на замену в начале второго тайма Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. И их усилий не хватило, чтобы прервать голевую засуху чемпионов. Команда Клоппа не забивает уже в четырех матчах кряду! Такого с мерсисайдцами не было с 2000 года. А с их немецким наставником - с 2006-го, когда он еще тренировал «Майнц». В этих четырех безголевых играх «Ливерпуль» нанес под 80 ударов, но все бестолку. Шансы защитить титул тают на глазах. Команда незаметно отстала от «МЮ» на шесть очков. А от «Лестера» и «Ман Сити» - на четыре. Притом что подопечные Пепа Гвардиолы имеют игру в запасе.

В Испании похожий конфуз едва не приключился с «Барселоной», еще больше отставшей от лидирующего в чемпионате «Атлетико». В матче Кубка Испании команда Роналда Кумана была вынуждена третий раз за неделю (после получинала и финала Суперкубка) провести на поле 120 минут. На этот раз сине-гранатовым марафон устроил... клуб третьего дивизиона «Корнелья».

Вторая подряд суперсенсация (за день до этого поражение от представителя третьей лиги - «Алькояно» - потерпел «Реал») стала возможна благодаря подвигам вратаря Рамона Хуана Рамиреса. В основное время он отразил... два пенальти - в исполнении Миралема Пьянича и Усмана Дембеле.

Оказалось, у «Барсы» не только Антуан Гризманн испытывает проблемы с 11-метровыми. А Лионель Месси помочь в этот день не мог, начав отбывать дисквалификацию за удаление в Суперкубке против «Атлетика».

Кто знает, чем бы все закончилось, если бы «Корнелья» дотянула до послематчевой серии пенальти. Однако в овертайме фаворит все-таки дожал хозяев и победил 2:0. Правда, не впечатлил. Трофеи «Барселоне» в нынешнем сезоне, похоже, не светят...

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