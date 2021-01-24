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«Тамбов» как повод вспомнить об Америке. Почему нашу футбольную премьер-лигу надо закрыть
24 января 12:25
автор: Дмитрий Кузнецов

«Тамбов» как повод вспомнить об Америке. Почему нашу футбольную премьер-лигу надо закрыть

Пока РПЛ думает, расширяться ей или сокращаться, ФК «Тамбов» ставит стройным рядочком вопросительные знаки по первой части обозначенной темы.

ДОЖИВЕТ ЛИ «ТАМБОВ» ДО ФЕВРАЛЯ?

О каком прирастании лиги новыми клубами может идти речь, если среди действующих участников кое-кто на ладан дышит? Многомиллионные долги тамбовской команды по зарплате растут с каждым месяцем. Клуб не первый год скитается по чужим городам, не имея пригодной для игры в чемпионате России арены. Имидж главы РПЛ Сергея Прядкина порядком испорчен деятельностью тамбовских руководителей. Его обещание навести порядок и снять «бомжей» с пробега, если к 31 декабря 2020-го у них не будет решен вопрос со своим стадионом, благополучно позабыто президентом премьер-лиги в надцатый раз. Или убрано в чулан, до лучших времен. Но они вряд ли наступят.

На днях какое по счету информационное обострение произошло в этой теме. Новый президент «Тамбова» Валерий Оганесян покинул клуб через неделю после объявления о его назначении. Судя по всему, несостоявшийся спаситель футбольного клуба и не вступал официально в должность. Попытался заручиться финансовой помощью со стороны важных людей, но потерпел фиаско и быстро ретировался.

За это время успела появиться новость о снятии «Тамбова» с чемпионата. Спасать безнадежного аутсайдера и должника никто похоже не собирается. В самом клубе комментарии разных функционеров имеют приличный разброс в оценке ситуации: от «не доживем до конца января» до «никто сниматься не намерен».

Развязка в триллере скоро наступит. Пропадет «Тамбов» - вряд ли много народу помянет его добрым словом. Не стал бы вообще уделять ему столько внимания, если бы не планы лиги по реформированию самой себя. Но история с проштрафившимся клубом заставляет сомневаться в правильности идеи увеличения команд в элитном дивизионе. Что, если расширим лигу - и получим новые «Тамбовы». Может такое случится?

СОКРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ РАСШИРИТЬСЯ

При нынешней системе, по которой устроен российский футбол, никто от этого не застрахован. Мне кажется, мы в целом движемся не в том направлении, предлагая варианты реформ. Осознание, что в нашем футболе необходимы глобальные перемены, пришло не сегодня. Оно верное. Осенний провал на международной арене клубов и сборной лишь поднял новую волну обсуждений, что делать со схемой розыгрыша. Но ясности, куда двигаться, пока даже близко нет.

На прошлой неделе была заброшена в публичное пространство идея ужаться до 12 клубов, но она быстро угасла. Градус недовольства предложенными вариантами зашкаливал. Возбудились неправедными предложениями «лишить регионы футбола» не только участники лиги, за исключением «Зенита» и «Спартака», но также авторитетные футбольные товарищи, и даже в Госдуме. После чего появился комментарий главы РФС Александра Дюкова, что сокращение исключено.

Получается, что остаются два варианта – расширяться или оставлять нынешнее количество участников из 16 команд. Но сохранив статус-кво, не получим желаемого увеличения числа матчей в чемпионате и топ-игр. А ведь именно такие цели ставил осенью тот же Дюков, говоря о необходимости повысить интенсивность и уровень нашего турнира. Тогда что делать? Не стоит суетиться?

Расширение по спортивному принципу в российском футболе не имеет под собой экономической базы. А потому обречено на провал. Войдут в РПЛ лучшие коллективы ФНЛ – ну что они могут дать лиге, как повысят уровень игры, если место в элите не подкреплено финансовыми возможностями? Да никак. Вероятно, было бы правильно пойти другим путем. Закрыть лигу, поставив жесткие критерии для желающих играть в ней. И сначала все-таки сократиться. Чтобы потом расшириться.

«ЗОЛОТАЯ ДЮЖИНА» ВОЗРАЖАТЬ НЕ БУДЕТ

В предложенной РПЛ схеме «12+12» был один явный минус, который настроил против варианта большую группу крепких команд – таких как «Динамо», «Рубин», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив». Никто из них не одобрил новую структуру, при которой после первого этапа 6 из 12 клубов выбывают из борьбы за медали и места в еврокубках. И присоединяются к четверке команд РПЛ-2 (считай, реформированной ФНЛ), чтобы вести борьбу за участие в РПЛ-1 в новом сезоне. Никому из клубов с амбициями не нужны подобные риски. А потому предложения были приняты в штыки.

Закрывая лигу, РПЛ может решить эту проблему. Недовольных из числа тех, кто войдет в золотую дюжину, не будет. Другое дело, что восстанут те, кого отрежут от сладкого пирога. Но эту проблему можно решить довольно просто. Неплохо бы для этого заглянуть в американскую MLS, где все давно придумали, запустив в свое время закрытую лигу.

Четверть века назад в ней было 10 клубов, сейчас – 26, поделенных на две конференции. По 34 матча в регулярном чемпионате (уже больше, чем у нас), а дальше плей-офф для 12 лучших. Нам, конечно, скопировать структуру чемпионата с MLS невозможно. Там все построено на том, чтобы сделать лигу из равных по силе команд. Европейский футбол исторически устроен иначе. В нем всегда были гранды. И это в какой-то мере даже хорошо. Но попытаться скрестить ужа с ежом в нашем случае вполне возможно.

КХЛ - ОТЛИЧНЫЙ ОРИЕНТИР

Сделали же это в свое время в российском хоккее. КХЛ трудно назвать точной копией НХЛ. Но закрытие лиги точно пошло ей на пользу. Одно исчезновение кучи договорных матчей среди клубов из подвала чемпионата того стоило. Здоровое начинание потом, правда, слегка подпортили политикой. География расширения КХЛ явно не имеет финансового обоснования. Это чистой воды политические интересы, благодаря которым сегодня в лиге есть такие клубы как безнадежные рижское «Динамо» и китайский «Куньлунь» из Подмосковья, понижающие ее соревновательный уровень. Но в целом КХЛ решила главную проблему. В элите остались только те регионы, у которых есть долгосрочный интерес и средства развивать большой хоккей.

Никто не мешает точно также прирастать закрытой РПЛ. Для этого надо установить жесткий пол зарплат (как сегодня в той же КХЛ), ввести критерии по аренам и предоставлению финансовых гарантий. Есть у региона желание и средства для создания клуба уровня премьер-лиги – пусть входит в нее и играет. В таком случае люди, вкладывающиеся в футбол, будут уверены, что не потерпят фиаско с вылетом из высшего дивизиона. Уже хорошо. Наберем на первое время 12 команд – значит, так тому и быть. Раскошелятся на элитный футбол 18 владельцев – еще лучше.

Никаких тамбовских историй при такой системе в лиге не останется. Если кто-то перестанет тянуть возложенную на себя ношу, то с этими клубами надо будет либо прощаться, коль дела там совсем аховые, либо оказывать поддержку со стороны лиги. КХЛ несколько лет назад рассталась с новокузнецким» Металлургом» и «Югрой». Никакой катастрофы от этого не произошло. Пошумели, конечно, при выдворении их из элиты – но и только. Играют теперь в низшей лиге, но живы и вынашивают планы когда-нибудь вернуться в элиту. Прошлой весной покинул чемпионат «Адмирал», взяв паузу из-за проблем с финансированием. Но с нового сезона может вернуться. Во Владивостоке, кажется, нашли деньги.

При закрытой лиге РПЛ быстро порешала бы вопросы с «Тамбовом». Нет денег играть в элите – извините. Приходите, когда они у вас появятся.

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