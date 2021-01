Зрелищно и нелогично. Фернандеш принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» (видео)

Салах сделал дубль, Рашфорд и Гринвуд обменялись результативными передачами, а победный удар пришелся на вышедшего на замену Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретились в 1/16 финала Кубка Англии спустя всего неделю после очной встречи в чемпионате страны. Та игра на «Энфилде» была невероятно скучной и завершилась закономерной ничьей 0:0. С тех они провели по матчу. Команда Уле-Гуннара Сульшера обыграла на выезде «Фулхэм» (2:1), подтвердив хорошую форму (три победы в четырех матчах), тогда как игроки Юрген Клопп продлили серию неудач (всего три победы в 10 матчах, и четыре игры из пяти без забитых мячей) – на своем поле 0:1 от «Бернли».

По сравнению с игрой недельной давности Сульшер сделал четыре замены, из которых одна особенно бросалась в глаза – вместо креативного лидера атаки Бруну Фернандеша позицию под нападающим занял загрустивший на скамейке запасных талантливый летний новичок Донни ван де Бек. К сожалению, голландец был худшим в составе «МЮ». Кроме него вышли вратарь Дин Хендерсон (вместо Давида де Хеа), Мэйсон Гринвуд (заменил Фреда, позицию которого занял более атакующий Поль Погба) и Эдинсон Кавани (вместо Антони Марсьяля, чью позицию на фланге занял Маркус Рашфорд).

Клопп тоже не обошелся без изменений, поменяв по игроку в каждой полевой линии. В первую очередь важнейшее значение для игры имел тот факт, что Джордан Хендерсон не попал в заявку, и в центр обороны к Фабиньо отправился Рис Уильямс. Хендерсон и Фабиньо – ключевые игроки середины поля, за счет которых красные и создают фундаментальное преимущество в ключевой зоне, да и в обороне справляются неплохо. Кроме того, немцу в центре пришлось задействовать железобетонного Джеймса Милнера, а в атакующую тройку отрядить Кертиса Джонса, тогда как Садио Мане и Шердан Шакири остались в запасе.

Стартовый состав «МЮ» говорил о том, что Сульшер настраивал свою команду на атакующую игру, чередуя позиционные подходы с мгновенными выпадами. А значит, нам ожидала куда более открытая игра, чем в Ливерпуле. К счастью для телезрителей (на «Олд Траффорд» болельщиков по-прежнему не пускают), ожидания эти быстро стали оправдываться. Хотя и не так, как должны были, исходя из происходившего на поле. Роберто Фирмино умно опустился в центр и разрезающей передачей бросил к воротам притаившегося между Люком Шоу и Гарри Магуайром Мохамеда Салаха. Египтянин красиво перебросил Хендерсона.

Хозяева отыгрались менее чем за 10 минут. И вновь в нелогичной ситуации. Только показалось, что гол стал для мерсисайдцев вакциной от коронавируса и вернул им вкус к игре, позволивший завладеть мячом, как «Юнайтед» провел разящую контратаку. Причем начал ее Погба, чья зона в последние минуты стала проседать (француз даже позволял в прессинге отобрать у себя мяч). Рашфорд слева классно забросил мяч на ход набегавшему справа Гринвуду, и тот уверенно пробил мимо Алиссона. И вновь нелогичность – до первого гола Мэйсон был самым активным в составе «красных дьяволов», а вот последние минуты почти не получал мяч, и именно в этой ситуации отличился.

В результате попеременное территориальное преимущество команд нивелировалось неудачной игрой у своих ворот и привело к практически равному первому тайму (с незначительным тактическим преимуществом хозяев), а ключевыми стали два конкретных эпизода. Символом этих 45 минут стали Погба, дважды потерявший мяч (а еще были четыре неточных удара), зато начавший голевую атаку, и Люк Шоу, вчистую переигравший на краю Трента Александера-Арнольда, но упустивший Салаха на 18-й минуте.

Вторая половина началась с очередной результативной ошибки. На сей раз махнул мимо мяча Уильямс, позволивший Рашфорду вывалиться один на один с Алисоном. В начальной стадии этой атаки приняли участие Шоу и Погба – первый вбросил аут, второй неудачно продвигал мяч вперед и почти потерял, но на подхвате первым оказался Кавани, а в завершающей стадии Гринвуд классно забросил мяч Маркусу. Интересно, что «Юнайтед» дважды побил «Ливерпуль» его же оружием – обе результативные передачи были верховыми диагоналями, которые один крайний полузащитник расчерчивал на второго.

Marcus Rashford, as cool as you ~* 🧊#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/zHlYtBXMW7