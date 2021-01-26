Вячеслав Колосков: Не стоит торопиться менять структуру ФНЛ, которая себя полностью оправдала

- Избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов на пост президента ФНЛ. Алаев и Шабанов - насколько это подходящие кандидатуры, на ваш взгляд?

- Алаев – очень известная фигура в мире футбола. Он прошел огромный путь, от начинающего руководителя до генерального секретаря РФС. На короткое время он даже замещал в должности президента РФС. В каких-то дополнительных представлениях он не нуждается. Это всесторонне подготовленный руководитель. Правда, мне не понятно, почему вдруг у него возникла такая идея. Я видел его на посту генерального секретаря, где он очень хорошо себя зарекомендовал. Причем не только в нашей стране. Он пользовался авторитетом у своих коллег из УЕФА и среди президентов футбольных федераций. Видимо, ему захотелось более практической работы. А совмещать посты он не сможет, потому что и там, и там требуется работа ежедневная, которая займет все время. Если только временное совмещение, но на постоянной основе это нецелесообразно.

Что касается Шабанова, то я его не знаю. Слышал только, что он долгие годы был заместителем у предыдущего президента ФНЛ Ефремова, поэтому хорошо знает проблемы лиги. Понятно, что две кандидатуры разновеликие по авторитету и опыту, но решать будут руководители клубов. Я могу только пожелать удачи и тому, и другому.

- У Шабанова есть шансы обойти Алаева, ведь его выдвинули всего два клуба, тогда как Алаева – тринадцать?

- Голосовать будут руководители команд. На мой взгляд, у Алаева больше авторитета и знаний. У него хорошая футбольная школа.

- Какой вы вообще видите ФНЛ, потому что обсуждаются разные варианты: и расширение и сокращение лиги.

- Я бы все оставил как есть, и вообще не трогал бы структуру. Она создавалась годами и полностью себя оправдала, с точки зрения организации. Мне кажется, сейчас не стоит торопиться что-то кардинально менять. ФНЛ – самостоятельная структура и кузница кадров для РПЛ. И речь не только о футболистах, но и о тренерах. Это уже устоявшаяся организация, с хорошим авторитетом. Все этапы соревнования проходят без нареканий. Там все хорошо организовано.

- Тогда о чем говорят все эти разговоры о реорганизации РПЛ, ФНЛ? Почему они сейчас пошли?

- Понятия не имею. Я далек от таких разговоров.