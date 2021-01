С Кокориным в «Фиорентине» началась веселуха: два удаления, упущенная победа, Рибери как Месси

Кокорин не ездил со своей новой командой в Турин - его дебют за «фиалок», вероятно,состоится 5 февраля против «Интера». Впрочем, он наверняка внимательно следил за встречей новых одноклубников с «Торино». И успел убедиться, что скучно ему во Флоренции не будет. Прямо как в «Спартаке», у которого тоже регулярно случаются подобные матчи с, мягко говоря, небанальным сценарием.

«Фиорентина» умудрилась с 61-й по 71-юминуту потерять из-за удаления сразу двух игроков правого фланга. Сначала за пряму красную карточкус поля был изгнан Гаэтано Кастровилли. Затем по той же причине - Никола Миленкович. Но что еще удивительнее - в промежутке между лвумя этими событиями гости умудрились забить гол. И его автором стал потенциальный конкурент Кокорина за место в стартовом составе Франк Рибери.

37-летнему французу удался феноменальный спурт к воротам туринцев. Стартовав почти с центра поля, ветеран дважды (!) сыграл в длинную стенку с Джаомо Бонавентурой, обвел Сальваторе Сиригу и уложил мяч под ближнюю штангу рикошетом от кого-то из защитников соперника.

What a goal by Ribéry! Still classy at 37. 💖#TORFIO pic.twitter.com/2GLnhQD9IC