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Андрей Червиченко: Будет ли блистать Кокорин в «Фиорентине»? Будет – дома, в PlayStation
06 февраля 13:41
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Будет ли блистать Кокорин в «Фиорентине»? Будет – дома, в PlayStation

Экс-президент «Спартака» по просьбе «Советского спорта» вчера внимательно смотрел матч «Фиорентина» - «Интер», в котором в Серии А дебютировал Александр Кокорин.

- Свершилось, все-таки Кокорин вышел, пусть и на 21 минуту. Ваши впечатления?
- 21 минута, 9 касаний мяча, ноль ударов по воротам, а также ноль обостряющих действий. Думаю, любой парень из дубля выглядел бы не хуже. Девять раз принял мяч, девять раз от мяча освободился. А в остальном была прогулка по полю. И ни-че-го! Как Кокорин играл в «Спартаке», так и вчера мы увидели такого же Кокорина.

- Но ведь и не ошибался, все-таки дебют: принял – отдал, принял – отдал. Это я ищу положительные моменты.
- При этом принимал и отдавал, будучи свободным, не в борьбе. Ни разу не обострил.

- С этим не поспоришь – отдавал в основном назад.
- Один раз попробовал побороться, у него отобрали, и едва не обрезал, партнер спас. А так «Интер» мог убежать в быструю контратаку после обреза Кокорина и забить третий. В общем, все, как я прогнозировал: Кокорин продолжает в свое удовольствие прогуливаться по полю.

- «Проиграл Шкриньяру верховую борьбу во время углового. Словак пробил чуть выше ворот», - пишут коллеги. Опасный удар словака головой помню, а вот, что это Кокорин с ним боролся, не заметил во время игры.
- Был такой момент. Вот вам пример и неполезного действия.

- Рибери нет, и сама «Фиорентина» играла ужасно. Что тут мог сделать Кокорин, да еще за 21 минуту?
- Да, «Фиорентина» играла плохо, и такой игрок, как Кокорин, скорее всего, картину не испортит. Но при этом точно не усилит. Вот такое у меня впечатление.

- Все наши комментаторы надеются, что для Кокорина этот матч будет не единственным в Серии А, как было у Руслана Нигматуллина.
- Конечно, не единственный, думаю, Кокорин матча три сыграет.

- Ну, уж вы совсем принижаете возможности Александра. Сейчас, как возьмется за дело, как начнет забивать…
- Придет домой, и там в PlayStation, как начнет забивать.

источник: «Советский спорт»
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