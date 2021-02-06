Андрей Червиченко: Будет ли блистать Кокорин в «Фиорентине»? Будет – дома, в PlayStation

- Свершилось, все-таки Кокорин вышел, пусть и на 21 минуту. Ваши впечатления?

- 21 минута, 9 касаний мяча, ноль ударов по воротам, а также ноль обостряющих действий. Думаю, любой парень из дубля выглядел бы не хуже. Девять раз принял мяч, девять раз от мяча освободился. А в остальном была прогулка по полю. И ни-че-го! Как Кокорин играл в «Спартаке», так и вчера мы увидели такого же Кокорина.

- Но ведь и не ошибался, все-таки дебют: принял – отдал, принял – отдал. Это я ищу положительные моменты.

- При этом принимал и отдавал, будучи свободным, не в борьбе. Ни разу не обострил.

- С этим не поспоришь – отдавал в основном назад.

- Один раз попробовал побороться, у него отобрали, и едва не обрезал, партнер спас. А так «Интер» мог убежать в быструю контратаку после обреза Кокорина и забить третий. В общем, все, как я прогнозировал: Кокорин продолжает в свое удовольствие прогуливаться по полю.

- «Проиграл Шкриньяру верховую борьбу во время углового. Словак пробил чуть выше ворот», - пишут коллеги. Опасный удар словака головой помню, а вот, что это Кокорин с ним боролся, не заметил во время игры.

- Был такой момент. Вот вам пример и неполезного действия.

- Рибери нет, и сама «Фиорентина» играла ужасно. Что тут мог сделать Кокорин, да еще за 21 минуту?

- Да, «Фиорентина» играла плохо, и такой игрок, как Кокорин, скорее всего, картину не испортит. Но при этом точно не усилит. Вот такое у меня впечатление.