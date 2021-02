Алисон исполнил Кариуса, Гюндоган оформил дубль, «Сити» обыграл «Ливерпуль» (видео) 

«ЛИВЕРПУЛЬ» ЗАБРАЛ МЯЧ, ГЮНДОГАН СМАЗАЛ ПЕНАЛЬТИ

Этот план и принес пенальти в первом тайме, но до перерыва сработал он только раз. «Ливерпуль» сконцентрировался на обороне, очень плотно действовал без мяча, максимально сократив расстояние между линиями и поначалу действовал на контратаках. Впереди у хозяев тоже поначалу получалось неважно, поэтому, отсидевшись в обороне, к середине тайма они озаботились большим контролем мяча и в этом преуспели. Прессинг «Сити» доставлял большие трудности при выходе из обороны, но стоило преодолеть первый редут, появлялось какое-то пространство для маневра.

Обе атаки, доведенные до удара с игры, красные провели из зоны Салаха. В первом случае после длинной диагонали мяч оказался у Трента, и тот, обыграв Зинченко, здорово подал на Мане (выше ворот), а во втором Фирмино сместился из центра нападения правее и, выиграв подбор, плотно приложился под перекладину (Эдерсон).

«Сити» тоже не удавались контрвыпады. Возглавлял их Фоден, но ему не хватает для этой работы ни дистанционной скорости, ни умения протащить мяч на дриблинге. Единственный действительно стоящий момент был создан за счет индивидуальных действий Стерлинга. Он обыграл Трента и поймал себя на бедро пошедшего страховать партнера Фабиньо. К разочарованию Гвардиолы, Гюндоган с 11 метров запустил мяч над перекладиной. До него с «точки» в ворота «Ливерпуля» не могли забить Де Брейне и Рияд Марез.

В целом же, первый тайм получился довольно закрытым – семь ударов (5-2 в пользу хозяев) и два в створ (2-0). А все самое интересное произошло после 24-й минуты, когда красные перехватили инициативу.

АЛИСОН КАРИУСОВИЧ БЕКЕР

Гюндоган исправился в начале второго тайма, добив мяч в пустые ворота. Вновь Стерлинг расправился на входе в штрафную с Трентом и добрался до Фабиньо, но на сей раз покатил Фодену. Алисон справился с ударом в упор, но уже не имел шансов выручит повторно, после того, как немец коршуном налетел на мяч. Это восьмой гол Гюндогана в нынешнем сезоне АПЛ, и по этому показателю он выходит в лидеры. Этот факт – все, что надо знать о качестве реализации нападающих «горожан».

После этого гости без мяча перестроились на 4-4-2, в которых первую линию обороны составили Фоден и Бернарду Силва, тогда как Стерлинг и Марез опустились в линию полузащиты. «Ливерпулю» стало еще сложнее продвигать мяч, а фирменные диагонали проходили редко. Одна из них, впрочем, вполне могла завершиться ответным голом. Трент забросил на дальний угол штрафной Кертису Джонсу, тот обыграл Жоау Канселу и пробил в дальний угол – щиток Джона Стоунза помешал сравнять счет.

К сожалению для Гвардиолы, Рубен Диаш не столь надежен, как его партнер по центру обороны. Португалец успел к мячу после длинного заброса на Салаха, но потерял ориентацию в пространстве, проскочил мимо, попытался исправиться игрой пяткой, но упустил Салаха и рукой завалил его в штрафной. Мохамед показал Гюндогану, как бить пенальти.

Впрочем, немец не отчаялся и вновь вывел «Сити» вперед. Несмотря на то, что игра близилась к завершению, и игроки должны были уставать, гости врубили турбо-режим прессинга, жертвой которой пал Алисон. В первом случае вратарь в течение десятка секунд дважды ошибся в передаче. Вторая, на Фодена, получилась предголевой. Англичанин ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота Гюндогану.

А затем Алисон вместо того, чтобы вынести мяч подальше, хотел сыграть технично и подарил мяч Бернарду Силве. Португалец мягко подрезал мяч над головой бразильца, и Стерлинг на дальней штанге технично подставил голову. Как тут не вспомнить «легенду» красных Лориса Кариуса?

Это был приговор для «Ливерпуля» и его чемпионских амбиций. Команда Клоппа развалилась, и четвертый гол Фодена стал красивой финальной точкой. И вновь Алисон действовал не лучшим образом, не отбив удар прямо над головой.

АПЛ

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 1:4 (0:0)

Голы: Гюндоган, 49 – 0:1. Салах, 63 – с пенальти – 1:1. Гюндоган, 73 – 1:2. Стерлинг, 76 – 1:3. Фоден, 83 – 1:4.

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 41 (мимо).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон (Цимикас, 85), Алькантара (Милнер, 68), Вейналдум, К. Джонс (Шакири, 68), Салах, Фирмино, Салах.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Б. Силва, Марез (Жезус, 72), Фоден, Стерлинг.

Предупреждения: Алькантара, 3. Диаш, 62. Фабиньо, 70.

Судья: Оливер.