Воронежем по Тамбову. По какому пути должен пойти региональный футбол

Президент РФС Александр Дюков, переизбранный 4 февраля на новый срок, дал понять, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выполнил взятые на себя обязательства по приведению домашнего стадиона к требованиям регламента. А также нарушил договоренности о финансовой помощи. Глава РПЛ Сергей Прядкин утверждает, что большой чиновник извинился и якобы хочет сохранить профессиональный футбол в регионе.

Дядя оказался не добрым, а практичным. Потому в условиях пандемии не посчитал возможным выбросить на никчемную команду сотни миллионов рублей. Будем надеяться, что пустил их на куда более необходимые региону вещи. Если так, то правильно сделал.

Долги клуба переваливают за полмиллиарда. Эта сумма не с неба же свалилась. На что была надежда, когда тикали нолики в графе задолженностей? Очевидно только на то, что добрый дядя губернатор войдет в положение, чтобы не допускать шумихи, и кинет транш с барского плеча. А большие футбольные начальники, если что, прикроют, им ведь самим скандал ни к чему.

Насколько же далек наш региональный футбол от понимания того, что жить надо исключительно по средствам. История «Тамбова», которому всем миром будут помогать доигрывать сезон, просто кричит об этом.

Но смотришь на последние высказывания губернатора и на его действия – и не веришь словам Прядкина. Вот о чем говорил Никитин на недавней пресс-конференции в конце января. «Футбольный клуб «Тамбов» - это НКО, они получали бюджетную поддержку, гранты и должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе - непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование им сейчас предоставить не можем», - сказал губернатор.

И еще подчеркнул, что администрация региона делала многое для оказания помощи клубу. С 2013 по 2019 год клуб получил из бюджета области немногим менее двух миллиардов рублей. В 2020 году футболистам было выделено из бюджета 350 млн.

Кому верить, ведь кто-то тут говорит не совсем правду, не находите? Оставим арену в стороне. Даже если губер не сдержал по ней слова, это не отменяет долгов по зарплате футболистам и сотрудникам. Ключевая фраза губернатора «как распределялись средства в клубе - непонятно». Ведь что такое 350 млн – это деньги, которые нужны были «Химкам», чтобы заявиться летом в РПЛ. Помните ту мыльную оперу «заявляемся – не заявляемся», которая не давала понять лиге, кто в нее входит в новом сезоне. То есть денежный «костяк» у «Тамбова» был. Дальше нужно было просто включать мозги и смотреть по сторонам, в какое время и в какой ситуации играем сегодня в футбол.

ЖИВУТ В «МАРРИОТЕ» И НА ЭТОМ ЭКОНОМЯТ

Никто не мешал клубу ориентироваться в своих тратах изначально только на стабильные источники финансирования. Появилась бы стопроцентная гарантия дополнительных вливаний – можно было бы покупать игроков подороже, гостиницы на выездных матчах бронировать классом выше, премиальные сделать больше. Но «Тамбов» жил по-другому. Так существуют многие российские клубы – входят в сезон под честное слово оказания помощи со стороны местных властей или кого-то из потенциальных спонсоров, как правило назначенных сверху. А когда наступает форс-мажор - футбол финансируется по остаточному принципу. И с этим ничего не поделаешь.

В этом плане неплохо обратить внимание на ФНЛ. Там клубов-побратимов «Тамбова» - пруд пруди. Часть из них наверняка могла бы ввязаться в такую же авантюру – броситься в омут РПЛ, запудрив мозги местному губернатору/мэру/главе республики. В надежде только на то, что вывеска «у нас в городе есть клуб премьер-лиги» будет тешить самолюбие местных властей и заставит их отрезать на футбол какие-то куски от бюджета.

Но не все живут в виртуальном мире. В Воронеже, например, с реальностью дружат как, пожалуй, нигде. Местный «Факел» - известный бренд, когда-то команда играла в высшей союзной лиге. Обращает на себя внимание по той причине, что по отчету РФС, этот клуб - едва ли не единственный в ФНЛ, у кого на конец года был положительный баланс, а именно в 25 миллионов рублей. Это раздражает в хорошем смысле на фоне того, что у целого ряда команд ситуация такая: доходная часть 500 миллионов, а дальше начинаются займы, расходы, кредиты. Набегают за годы минусовые суммы в полтора - два миллиарда. Тушите свет! Это же ФНЛ.

Тут вопрос, конечно, к функционерам большой: куда они смотрят, когда лицензируют подобные конторы. Ну и от клубного руководства зависит очень многое. В том же «Факеле» сегодня трудится хорошо всем известный бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе. Скорее всего, сказывается его большой опыт, который он получил, работая с красно-белыми. Роман объездил тогда многие ведущие клубы Европы, не понаслышке знает, как выстраивается эффективная структура управления футбольным хозяйством. Вполне допускаем, что и по этой причине живет воронежский клуб по принципу «расходы по доходам».

Не так давно «Факел» был весь в долгах. Тренироваться команде было негде, молодежным профессиональным футболом не пахло. Ситуацию можно было описать одним словом – разруха. Знаем, были те, кто уверял Асхабадзе, что в лиге есть свои незыблемые устои, которые нельзя трогать. Но что это за традиции такие, ведущие в финансовую пропасть?

Вот один характерный пример. У «Факела» не было базы. Старая пришла в негодное состояние, строилась ведь еще при царе Горохе, не имела ни нормального газона, ни обогрева, ни освещения. А потом появилась база новая, где созданы практически все условия. Есть кабинеты для реабилитации, для врача, судей, отличное поле и искусственный газон. Но нет номеров для проживания. И по этой причине команда накануне матчей заселяется в отель. Да не простой, а в «Марриот», что рядом со стадионом.

Казалось бы: что за понты для клуба ФНЛ? Но это если не знать экономики. А она такая: жить в пятизвездочном отеле получается выгоднее. Общий бюджет на старую базу включал расходы на зарплату тех, кто занимался организацией питания, обслуживания котельной, номеров и прочими хозяйственными делами. В год клуб раньше тратил 14-15 миллионов рублей на эти средства, договор же с отелем предусматривает 3-4 млн. Почувствуйте разницу, как говорится. И задумайтесь о нерушимых устоях.

ЛУЧШЕ ЖИТЬ НА ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ

«Факелу» повезло еще и с местными властями, которые хотят развивать не только взрослый, но и молодежный футбол. Это, кстати, один из показателей, что губернатору действительно есть дело до игры номер 1. Если нет желания растить смену, такие проекты сворачиваются на раз-два. В России подавляющая часть клубов не занимается детско-юношеским футболом, все силы и деньги тратит исключительно на первую команду.

«В нашей стране работа в регионе и в региональных клубах не совсем стабильна, - говорит Роман Асхабадзе в интервью «Чемпионату». - Если завтра случится что-то с экономикой, то какой-то клуб останется без финансирования. Но одно дело, когда у тебя клуб остаётся со стомиллионными долгами – можно взять пример «Тамбова», а другое дело, когда у тебя снизилось финансирование, но клуб ничего никому не должен.

В таком регионе – про другие не говорю – при наличии нормальной футбольной инфраструктуры со стадионом, при таком количестве болельщиков, клуб может спокойно зарабатывать от 25 до 30 миллионов рублей в год как минимум для начала. Это позволит клубу никогда не обанкротиться. Если клуб выпадет по спортивному принципу в ПФЛ, то сам по себе бренд и клуб не исчезнут, потому что эти деньги всегда будут у клуба».

Второй характерный момент – стадион. Тот же Асхабадзе с первых дней поднял вопрос о строительстве в городе новой арены. Проект при губернаторской поддержке удалось утвердить. Сам клуб строительством не занимается, но в разработке стратегии поучаствовал активно. В ближайшее время должен быть утвержден субподрядчик. Арена для «Факела» будет рассчитана на восемь тысяч. Выпендриваться и строить многотысячник, чтоб потом пустовал, как сегодня происходит во многих городах ЧМ-2018, никому в Воронеже даже в голову не приходило. Проект прошел все стадии утверждения. Если все сложится, то через пару лет «Факел» может справить новоселье.

Воронеж сегодня решает в ФНЛ не самые высокие задачи. Команда идет пока 17-й из 22 участников. Но право - лучше жить в однушке на честно заработанные, чем в хоромах за чужой счет, обложившись невозвратными кредитами. Мог ли «Факел» пойти по пути «Тамбова»? Возможно, но только зачем.

Клуб выбрал путь внутренней свободы. Можно было весь бюджет спустить на первую команду и дать спортивный результат – занять место повыше и услышать комплиментов побольше. А спустя два-три года такой мыльный пузырь неминуемо лопается, как только в регионе наступает перебой с деньгами.

И вот как раз в Тамбове сегодня иная, чем в Воронеже, ситуация. И такая же завтра неминуемо произойдет с кем-то еще, кто пустится в очередную футбольную авантюру.

Так что даже если кому-то это покажется излишне пафосным, но выбор нашего футбола очень простой – это выбор между тамбовским и воронежским путем. И он, конечно, очевиден.