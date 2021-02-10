УЕФА убивает команды, принцип состязательности и здравый смысл

Нелепость же заключается в том, что смысла проводить два матча нет вообще, поскольку болельщиков на трибуны по-прежнему не допускают. То есть команды автоматически лишаются психологического преимущества в родных стенах, а их бюджеты – доходов от проведения матчей. А значит, никакой необходимости размазывать кашу по тарелке нет.

Абсурдности данной ситуации придает тот факт, что правило гостевого гола никто отменять не собирается. То есть если «Лейпциг» выиграет в Венгрии со счетом 2:1, а на «Энфилде» проиграет 0:1, пропустит мерсисайдцев вперед. Хотя по факту у «быков» будет два гола на выезде, а у «Ливерпуля» только один, юридически (в соответствии с нынешним регламентом) за англичанами будет значиться один гостевой гол против нуля у немцев. Логично? Нет.

В Лиге чемпионов уже перенесены три матча: 16 февраля «Лейпциг» примет «Ливерпуль» в Будапеште, 24 февраля «Боруссия» Менхенгладбах сойдется там же с «Манчестер Сити», а «Атлетико» и «Челси» сразятся на день раньше проведут матч в Бухаресте. И это никак не влияет на обязательство сыграть ответные матчи на чужих полях, то есть по факту два немецких клуба и мадридцы вынуждены дважды летать в другие страны и проводить по две гостевые встречи, тогда как у соперников только один перелет и один матч в родных стенах. Справедливо? Нет.

ПЕРЕНОСЫ МАТЧЕЙ БЫЛИ ПРОГНОЗИРУЕМЫ

Если бы необходимость переносов была разовой акцией, которую невозможно было предсказать, можно было бы свалить все на форс-мажор. Действительно, разве заранее можно предугадать все ситуации, которые могут вмешаться в футбольную жизнь? Вероятно, нет. Подобные переносы по тем или иным причинам случались и раньше. Однако на сей раз совершенно иная история.

Во-первых, пандемия началась еще год (!) назад, и в УЕФА перед стартом нового сезона должны были понимать, что вирус не побежден. А если бы там работали еще и профессионалы, которым ничто не мешает обратиться к специалистам ВОЗ, они бы открыли для себя еще и такое явление, как появление новых штаммов вируса, грозящих новой волной пандемии. То есть можно было заранее продумать такую вероятность.

Во-вторых, это отнюдь не сиюминутная ситуация, и картина в разных странах и даже отдельных городах меняется день ото дня. А это значит, что заранее расписывать календарь с учетом двухматчевого противостояния в каждом раунде означает поставить себя и сразу все клубы-участники еврокубков в положение заведомо зависимых от сильно колеблющихся внешних факторов.

МЕНЬШЕ МАТЧЕЙ – БОЛЬШЕ ЗДОРОВЫХ ФУТБОЛИСТОВ

А самое обидное, что рецепт решения проблемы лежал у УЕФА на столе. Достаточно было взглянуть на прошлый еврокубковый сезон, который завершался в формате «Финала четырех» – с 12-го по 23 августа восемь четвертьфиналистов Лиги чемпионов собрались в Португалии и за 11 дней разыграли титул лучшего клуба Европы.

От повторного использования этой системы розыгрыша все остались бы в выигрыше и теперь. «Лейпцигу» не пришлось бы в спешном порядке искать место проведения своего матча и трястись, что команде могут присудить техническое поражение, практически лишающее ее шансов на продолжение борьбы. Трем клубам (и это только пока) не пришлось бы все матчи плей-офф (никто ведь не знает, что будет дальше) проводить на чужих полях. Игроки получили бы больше времени на восстановление, поскольку не летали бы туда-сюда.

Стоит также вспомнить о том, что нынешний сезон начался позже обычного, из-за чего календарь у команд выдался безумный. Юрген Клопп уже забыл, как в лицо выглядят его основные защитники, потому что все они грустной толпой бывают только в медицинском кабинете. От такого графика страдают футболисты – они не только чаще получают травмы (а это уже само по себе достаточный аргумент), но и просто изнывают от усталости. Не говоря уж о том, что тренеры не успевают ни тренировать футболистов, ни тактически готовиться к будущим соперникам.

Как следствие, страдают и команды, теряющие боевые единицы и набранные очки, и, в конце концов, болельщики, поскольку падает зрелищность и качество игры, а пресыщенность футболом уже зашкаливает. В то же время формат в один матч в плей-офф сократил бы календарь на три игры для финалистов в Лиге чемпионов и на четыре – в Лиге Европы. По нынешним меркам это очень солидное послабление – получить три-четыре недели без матчей мидуик. Кто бы отказался от такого подарка?

БОЛЬШЕ СЕНСАЦИЙ – ВЫШЕ ИНТЕРЕС

К тому же, как показала прошлогодняя практика, на интересе болельщиков переход на один матч в плей-офф никак не сказывается. Напротив, когда все решалось здесь и сейчас, каждая игра превращалась в настоящий бой и давала куда больше шансов на сенсацию. А ведь это один из ключевых моментов, за которые любят футбол.

«Атлетико» тогда проиграл «Лейпцигу» (1:2), «Лион» выбил из борьбы «Манчестер Сити» (3:1), а «ПСЖ» еле унес ноги в игре с «Аталантой» (2:1), забив два мяча после 90-й минуты. И это не говоря о легендарных уже 2:8 во встрече «Барселоны» с «Баварией». Четвертьфиналы были сочными, яркими и интересными, да и в полуфиналах, несмотря на две разгромные победы, было на что посмотреть. И все это в рамках абсолютного спортивного равенства, поскольку все команды оказались в нейтральных водах.

ДАЕШЬ КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ!

С организационной точки зрения договориться о проведении всех матчей на четырех-шести стадионах даже в разных странах не было бы большой проблемой. Вон даже «Фишт» предлагал «Лейпцигу» свои услуги.

🇩🇪 Leute, @DieRotenBullen. Vielleicht bei uns? Kein Regen, kein Schnee und ein schöner Überblick über das Schwarzen Meer. pic.twitter.com/MXQWCniv89 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 5, 2021

Можно было бы красиво это обставить – клубный чемпионат Европы в действии! К началу мая освобожденные от еврокубкового бремени национальные лиги спокойно завершили бы свои внутренние дела, и в течение 16-18 дней в последний месяц весны лучшие команды континента выдали бы великолепный перформанс. Для чемпионата Европы-2021 это тоже был бы плюс – многие игроки освободились бы раньше, отдохнули, успели потренироваться и к матчам сборных были бы в порядке.

Если уж под никому не нужный клубный чемпионат мира нашлось окошко, неужели и тут не удалось бы говориться с лигами? А если даже и так, не беда. Ничто не мешает сохранить цикличность (еврокубки вперемешку с матчами на национальном уровне) и при этом точно так же выезжать на игры в Португалию, Венгрию, Австрию, Румынию или Россию. В общем, было бы желание, способ бы нашелся.

Но этого желания (а еще оперативной гибкости) у УЕФА не оказалось, и причиной тому наверняка опять финансовый вопрос – обязательства перед спонсорами и так далее. Уже не первый год деньги диктуют футболу условия, а не наоборот. К этому мы даже отчасти привыкли. Одни проводят предсезонные сборы там, где футбольным называют овальный мяч, другие назначают игры на 12 утра, чтобы их больше смотрели на другом континенте. Примеров масса. Но еще ни разу эти финансовые амбиции не ставили сам смысл существования игры так близко к краю пропасти и не убивали здоровье футболистов в таком количестве. Если не остановиться у этой красной черты, потом уже может быть поздно.