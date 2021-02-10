Вячеслав Колосков: Элитарная Лига чемпионов – это неправильно

- Как вы относитесь к новому формату Лиги чемпионов, при котором число участников группового турнира увеличится с 32 до 36 и все команды соберут в единую таблицу, где они будут играть друг с другом?

- Лучше, конечно, обсуждать новый формат, когда его примут. А пока есть только идея. Любая реформа должна преследовать какие-то цели. Они могут быть разные. Увеличение привлекательности турнира и привлечение спонсоров, рекламодателей и доходности соревнования. Повышение состязательности турнира. Расширение географии Лиги чемпионов...

Должна быть какая-то солидарность, а не все для богатых. Должны думать и о клубах, которые нуждаются в финансировании и у которых есть перспектива сформироваться в крепкие коллективы и участвовать в этом турнире. В любом случае Лига чемпионов не должна быть элитарной. Этого я больше всего не хочу. Иначе получается, что все другие клубы будут подбирать то, что останется от этих элит. Это было бы против спорта и футбола. Очень важно соблюсти баланс. На сегодня баланс есть, и если идеологи новой реформы предложат такую структуру, которая с увеличением доходности этот баланс не нарушит, я идею поддержу. Но только в этом случае.

- Вы считаете, что новая формула будет направлена на то, чтобы богатые клубы обогащались еще больше?

- Может, не совсем так. Наверняка будут какие-то отчисления тем, кто не участвует, чтобы не провоцировать всеобщее недовольство. Но УЕФА будет вынужден пойти на какие-то уступки топ-клубам, пусть и не кардинальные. Неслучайно было совместное заявление ФИФА и УЕФА о том, что если клубы решатся действовать самостоятельно, без учетов интересов всего европейского футбола, то ФИФА примет решение о том, чтобы не допускать их футболистов до участия в турнирах сборных. То есть, четко дано понять: сепаратизма не потерпят. И все, что будет выноситься на обсуждение, должно решаться с учетом интересов всего европейского футбола.

- Есть мнение, что эта реформа связана с опасением УЕФА, что топ-клубы создадут закрытую Суперлигу.

- Никаких закрытых лиг не будет. ФИФА и УЕФА этого не допустят. Даже Евросоюз такого не допустит, ведь это составная часть договоренностей, которые возникли при создании Евросоюза. Необходимость учитывать интересы всех государств: больших и малых, богатых и небогатых. Эта философия будет действовать в данном случае.

- Если смотреть на проект, получается, что от топ-лиг будет по четыре участника, плюс еще четыре дополнительных места будут зарезервированы для грандов, которые не попали в Лигу чемпионов. Они будут отбираться по высокому коэффициенту исторических результатов, если займут в чемпионате места с 5-го по 7-е. То есть, от одной лиги может участвовать шесть клубов. Это не перебор?

- Конечно. Бывает так, что сегодня клуб выдающийся, а через сезон от него ничего не остается. Сейчас у «Барселоны» сотни миллионов дефицита бюджета, есть другие примеры. Сегодня ты богат, а завтра беден. Тут не нужны жесткие рамки. Ушел богатый хозяин из «ПСЖ», которому надоел футбол, ну и что дальше? Надо исходить из объективных критериев, а не ориентироваться на сегодняшний день.

- Для нашего чемпионата какой самый оптимистичный сценарий вы видите?

- Главное, чтобы попадали два клуба напрямую, а лучше три - и одна команда в квалификацию. Это значит, что нужны такие выступления, которые позволят увеличить рейтинг.