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Вячеслав Колосков: Элитарная Лига чемпионов – это неправильно
10 февраля 17:37
автор: Юлия Григорьевская

Вячеслав Колосков: Элитарная Лига чемпионов – это неправильно

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Советским спортом» мнением о том, как на российских клубах отразится реформа Лиги чемпионов, которая будет запущена в 2024 году.

- Как вы относитесь к новому формату Лиги чемпионов, при котором число участников группового турнира увеличится с 32 до 36 и все команды соберут в единую таблицу, где они будут играть друг с другом?
- Лучше, конечно, обсуждать новый формат, когда его примут. А пока есть только идея. Любая реформа должна преследовать какие-то цели. Они могут быть разные. Увеличение привлекательности турнира и привлечение спонсоров, рекламодателей и доходности соревнования. Повышение состязательности турнира. Расширение географии Лиги чемпионов...
Должна быть какая-то солидарность, а не все для богатых. Должны думать и о клубах, которые нуждаются в финансировании и у которых есть перспектива сформироваться в крепкие коллективы и участвовать в этом турнире. В любом случае Лига чемпионов не должна быть элитарной. Этого я больше всего не хочу. Иначе получается, что все другие клубы будут подбирать то, что останется от этих элит. Это было бы против спорта и футбола. Очень важно соблюсти баланс. На сегодня баланс есть, и если идеологи новой реформы предложат такую структуру, которая с увеличением доходности этот баланс не нарушит, я идею поддержу. Но только в этом случае.

- Вы считаете, что новая формула будет направлена на то, чтобы богатые клубы обогащались еще больше?
- Может, не совсем так. Наверняка будут какие-то отчисления тем, кто не участвует, чтобы не провоцировать всеобщее недовольство. Но УЕФА будет вынужден пойти на какие-то уступки топ-клубам, пусть и не кардинальные. Неслучайно было совместное заявление ФИФА и УЕФА о том, что если клубы решатся действовать самостоятельно, без учетов интересов всего европейского футбола, то ФИФА примет решение о том, чтобы не допускать их футболистов до участия в турнирах сборных. То есть, четко дано понять: сепаратизма не потерпят. И все, что будет выноситься на обсуждение, должно решаться с учетом интересов всего европейского футбола.

- Есть мнение, что эта реформа связана с опасением УЕФА, что топ-клубы создадут закрытую Суперлигу.
- Никаких закрытых лиг не будет. ФИФА и УЕФА этого не допустят. Даже Евросоюз такого не допустит, ведь это составная часть договоренностей, которые возникли при создании Евросоюза. Необходимость учитывать интересы всех государств: больших и малых, богатых и небогатых. Эта философия будет действовать в данном случае.

- Если смотреть на проект, получается, что от топ-лиг будет по четыре участника, плюс еще четыре дополнительных места будут зарезервированы для грандов, которые не попали в Лигу чемпионов. Они будут отбираться по высокому коэффициенту исторических результатов, если займут в чемпионате места с 5-го по 7-е. То есть, от одной лиги может участвовать шесть клубов. Это не перебор?
- Конечно. Бывает так, что сегодня клуб выдающийся, а через сезон от него ничего не остается. Сейчас у «Барселоны» сотни миллионов дефицита бюджета, есть другие примеры. Сегодня ты богат, а завтра беден. Тут не нужны жесткие рамки. Ушел богатый хозяин из «ПСЖ», которому надоел футбол, ну и что дальше? Надо исходить из объективных критериев, а не ориентироваться на сегодняшний день.

- Для нашего чемпионата какой самый оптимистичный сценарий вы видите?
- Главное, чтобы попадали два клуба напрямую, а лучше три - и одна команда в квалификацию. Это значит, что нужны такие выступления, которые позволят увеличить рейтинг.

- Получается, количество матчей увеличится с 96 до 180, а если учесть еще дополнительные отборочные игры за выход в плей-офф для тех, кто не попал туда напрямую, выходит ровно 100 дополнительных встреч. Вам не кажется, что турнир потеряет в интересе?
- Никто этого не допустит точно. Тренеры всех ведущих клубов говорят о том, что даже сейчас уже перебор – до шестидесяти матчей клубных команд. Люди ломаются, они не могут выдержать такие нагрузки. Все чаще звучат разговоры, что важнее футболисты и футбол, чем лишние миллионы, поэтому в свое время и было принято решение о сокращении команд максимум до 20 в дивизионе чемпионата. Может, примут решение уменьшить число клубов до 18, если утвердят новый формат Лиги чемпионов. Тут много факторов, но один из них – забота о здоровье футболистов.

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