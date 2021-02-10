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УЕФА включила разум. Новая Лига чемпионов удовлетворит всех
10 февраля 20:07
автор: Николай Яременко

УЕФА включила разум. Новая Лига чемпионов удовлетворит всех

Если вы против, то вы просто пока не разобрались. Так считает главред «СС», который видит в реформе только плюсы.

Извечная проблема УЕФА, кто бы ни возглавлял федерацию – как найти компромисс между младоевропейцами и староевропейцами, богатыми и бедными, как сохранить в сфере своего влияния всех тех, кто время от времени хочет отколоться то в G-14, то еще в какую Суперлигу.

До какого-то времени удавалось. Правда, ценой некоторых усилий. Мишель Платини смог расширить Лигу чемпионов за счет прежних аутсайдеров. Так завсегдатаем группового этапа стали, например, киприоты. Еще несколько костей было брошено на уровне сборных Восточной Европе – так, например, впервые в истории здесь прошло континентальное первенство. Платини, конечно, все это делал для того, чтобы собрать под себя нужное число голосов. Не успел по независящим от реформ причинам.

Ряд идей показывали умение искать компромиссы между богатыми и бедными. Изначально расширение числа участников Евро с 16 до 24 обставлялось именно так. Гранды хотели больше коммерческих турниров, евроновички хотели тоже попадать в финальную часть. Платини придумал яркий вариант отборочного цикла: сначала 13 групп по 4 команды – тогда не надо Англиям, Германиям, Франциям, Испаниям слишком много мотаться по европейским окраинам и лишаться заработка на домашних матчах с младоевропейцами, а потом (после определения 13 победителей плюс одного хозяина) – второй этап: оставшиеся 40 сборных снова распределяются на группы по 4 команды и определяют десятку «лучших из худших». А гранды вполне могут играть в это время свои коммерческие турниры.

Вариант мог бы сработать, но что-то помешало. А когда Платини оказался замешан в коррупционном скандале, его преемники и вовсе реализовали совсем другую идею – Лигу наций. Стали ли лучше, большой вопрос.

Но это не реформаторский зуд, когда реформы проводят ради реформ. Скажу по поводу лигочемпионских предложений без всякого лукавства: это совершенно правильная реформа и разумные изменения. Швейцарская система (наверное, не надо никому пояснять, что это такое: играют со второго утра те, кто находится в турнирной таблице рядом, то есть исключаются примерно с третьего-четвертого туров встречи с соперниками, разными по силе) даст возможность чаще играть фаворитам с фаворитами, а значит число топ-матчей (с потенциально высокой прибылью) станет значительно выше.

Более того: в решающую стадию будут выходить не 16, а 24 команды. То есть попасть в число 24-х счастливчиков из 36-ти участников - более или менее посильная задача.

А вот прозвучавший комментарий представителя РПЛ - это традиционное пережевывание ваты. Проблема, мол, в плотности календаря. Да вы когда играть-то начнете, ребята? Вы и с неплотным календарем результат уже давно не даете. Хотя вроде бы звучит два года уже как идея увеличить число матчей в сезоне.

Проваливаются клубы, проваливается сборная, падаем в рейтингах без шанса подняться обратно, но при этом мы сетуем, что богатые станут богаче. Никто не будет говорить о кознях жеребьевки (разве что в первом туре, но последующие девять нивелируют всё) – все будут играть и иметь шанс довольно долго.

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