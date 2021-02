Миранчук в шаге от первого трофея! Сапата затащил «Аталанту» в финал Кубка (видео)

В первом матче в Неаполе команды разошлись нулевой ничьей, так что команду Дженнаро Гаттузо устраивала результативная ничья. Задачу не назвать нерешаемой – за вычетом той встречи неаполитанцы забивают регулярно, правда, вот только в обороне не блещут (хотя по ходу сезона отличались надежной игрой в этом аспекте), так что результата добиваются с переменным успехом. Показательно, что в шести последних играх они выиграли только дважды, у команд куда ниже уровнем – «Пармы» (2:0) и «Специи» (4:2).

Для обеих команд, не избалованных трофеями, этот матч многое значил, ведь позволял выйти в финал и побороться за титул. Джанпьеро Гасперини даже не скрывал, что на данном этапе сезона для него Кубок является прерогативой. Дженнаро Гаттузо подобного не говорил, однако него эта встреча еще важнее, ведь его карьера в «Наполи» висит на волоске.

«Аталанта» долгое время пребывала в отличной форме, однако в конце февраля игра тоже разладилась – 1:3 от «Лацио», 0:0 с «Наполи» и 3:3 с «Торино». Неудачные результаты вынудили Гасперини вернуть на скамейку запасных Алексея Миранчука. Против «Торино» он вышел на 32 минуты, остался в запасе и сегодня, тогда как с первых минут вышел Маттео Пессина, и он на все сто оправдал доверие тренера.

Хозяевам требовалась только победа, и на их счастье им удалось быстро выйти вперед. Гол стал результатом философии Гасперини, которая заключается в том, что футболисты должны бить по воротам при первой возможности. Оттого Миранчуку так сложно дается адаптация, он-то лучше в подыгрыше. Зато у Дувана Сапаты удар поставленный, и уже на 10-й минуте выстрелом из-за пределов штрафной в дальний угол прошил Давида Оспину. Никто колумбийца встретить не удосужился. Отвечавший за зону Петр Зелиньски позицию выбирает плохо, а Никола Масимович почему-то пятился назад.

⚽️ What a goal by Zapata for Atalanta, which takes the advantage !#Atalanta #AtalantaNapoli #Napoli

pic.twitter.com/W0Du041qLi