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Миранчук в шаге от первого трофея! Сапата затащил «Аталанту» в финал Кубка (видео)
11 февраля 00:42
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Наполи»

Миранчук в шаге от первого трофея! Сапата затащил «Аталанту» в финал Кубка (видео)

Во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» на своем поле победила «Наполи» (3:1) и вышла в следующий раунд. Миранчук на поле не вышел, у Сапаты гол и две передачи.

МИРАНЧУК ОПЯТЬ В ЗАПАСЕ

В первом матче в Неаполе команды разошлись нулевой ничьей, так что команду Дженнаро Гаттузо устраивала результативная ничья. Задачу не назвать нерешаемой – за вычетом той встречи неаполитанцы забивают регулярно, правда, вот только в обороне не блещут (хотя по ходу сезона отличались надежной игрой в этом аспекте), так что результата добиваются с переменным успехом. Показательно, что в шести последних играх они выиграли только дважды, у команд куда ниже уровнем – «Пармы» (2:0) и «Специи» (4:2).

Для обеих команд, не избалованных трофеями, этот матч многое значил, ведь позволял выйти в финал и побороться за титул. Джанпьеро Гасперини даже не скрывал, что на данном этапе сезона для него Кубок является прерогативой. Дженнаро Гаттузо подобного не говорил, однако него эта встреча еще важнее, ведь его карьера в «Наполи» висит на волоске.

«Аталанта» долгое время пребывала в отличной форме, однако в конце февраля игра тоже разладилась – 1:3 от «Лацио», 0:0 с «Наполи» и 3:3 с «Торино». Неудачные результаты вынудили Гасперини вернуть на скамейку запасных Алексея Миранчука. Против «Торино» он вышел на 32 минуты, остался в запасе и сегодня, тогда как с первых минут вышел Маттео Пессина, и он на все сто оправдал доверие тренера.

КОЛУМБИЙСКИЙ ДЕБЮТ

Хозяевам требовалась только победа, и на их счастье им удалось быстро выйти вперед. Гол стал результатом философии Гасперини, которая заключается в том, что футболисты должны бить по воротам при первой возможности. Оттого Миранчуку так сложно дается адаптация, он-то лучше в подыгрыше. Зато у Дувана Сапаты удар поставленный, и уже на 10-й минуте выстрелом из-за пределов штрафной в дальний угол прошил Давида Оспину. Никто колумбийца встретить не удосужился. Отвечавший за зону Петр Зелиньски позицию выбирает плохо, а Никола Масимович почему-то пятился назад.

Вообще в опорной зоне у гостей беда. Что и подтвердил Пессина спустя еще пять минут. Итальянец набрал скорость по центру, без мяча ворвался в штрафную, получил передачу в касание от Сапаты и с ходу от штанги поразил ближний угол. И вновь игроки «Наполи» странно располагались, потеряв всех оппонентов, и только недоуменно разводили руками, глядя друг на друга.

И в дальнейшем гости удивительно безрассудно действовали у своих ворот, однако игроки «Аталанты» перешли в эконом-режим и спокойно довели первый тайм до победы. Центр поля неаполитанцы проиграли вчистую, вообще не могли продвинуть мяч в чужую треть поля и просто катали его между защитниками. Атакующая тройка Виктор Осимхен, Ирвин Лосано и Лоренцо Инсинье до мяча добиралась очень редко, не помогал и Зелиньски, выдвинувшийся из тройки центральных полузащитников ближе к чужой штрафной.

СВЯЗКА ПЕССИНА – САПАТА В ОГНЕ

Гаттузо понимал, что даже отставание в два мяча не повод отчаиваться. В выходные «богиня» обыгрывала «Торино» по ходу матча со счетом 3:0, а в результате довольствовалась ничьей. Наставник «Наполи» выпустил в перерыве Матео Политано и поменял его местами с Зелиньски. Теперь уже поляк занимался выходом команды из обороны. А еще в первом тайме Эльсеида Хюсая заменил более интересный с мячом Мариу Руй. В начале второго тайма гостям удалось прижать соперника к штрафной и благодаря Лосано (успел к отскоку от Хосе Паломимо и со второй попытки переиграл Пьерлуиджи Голлини) отыграть один мяч.

Гасперини ответил своей заменой, повлиявшей на ход матча. Вместо неэффективного Луиса Муриэля вышел Йосип Иличич, и игра стала совсем другой. Словенец сколь нестабилен психологически, сколь нестабилен и на поле. Великолепные действия (например, пас в убойную зону под удар Сапате) он чередует со странными ошибками (как неудачный пас на несколько метров). Тем не менее, Йосип за следующие 15-20 минут принял участие в большем количестве острых атак, чем его колумбийский предшественник.

Собственно, третий гол «Аталанты», снявший все вопросы о финалисте, и был забил с участием Иличича. Структурно он был похож на второй, и даже две трети участников комбинации были те же. Йосип сделал передачу в центр штрафной Сапате, тот вновь принял его спиной к воротам и в касание отдан на набравшего ход Пессину, и тот переиграл Оспину. Впрочем, на сей раз ему пришлось сложнее – Маттео получил мяч в окружении защитников, прокинул его мимо Джованни Ди Лоренцо и мягко подрезал над выскочившим вратарем. Каждый из голов бергамасков получился зрелищным.

Так «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сразится в решающем матче с «Ювентусом». Миранчук все ближе к первому заграничному трофею в своей карьере.

Кубок Италии
Полуфинал
Ответный матч

«Аталанта» – «Наполи» – 3:1 (2:0)

Голы: Сапата, 10 – 1:0. Пессина, 16 – 2:0. Лосано, 53 – 2:1. Пессина, 78 – 3:1.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино (Кальдара, 72), Джимсити, Шутало, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич, 90), Муриэль (Иличич, 56), Сапата.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Хюсай (Руй, 42), Элмас (Политано, 46), Бакайоко (Демме, 64), Зелиньски (Лоботка, 64), Лосано, Инсинье, Осимхен (Петанья, 78).

Предупреждения: Паломино, 7. Хюсай, 25. Зелиньски, 57. Ди Лоренцо, 75. Инсинье, 90+2.

Судья: Ла Пенна.

Первый матч: 0:0

источник: «Советский спорт»
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