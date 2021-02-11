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«Пабло и Чорлука – отличная пара, а настоящего форварда не видно». Игнатьев – о «Локомотиве»
11 февраля 19:57
автор: Юлия Григорьевская

«Пабло и Чорлука – отличная пара, а настоящего форварда не видно». Игнатьев – о «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился с «Советским спортом» впечатлениями от победы красно-зеленых над «Краснодаром» (4:0) в Марбелье.

- Насколько крупная победа «Локомотива» над «Краснодаром» 4:0 стала для вас неожиданной?
- Я смотрю все контрольные матчи и могу сказать, что пока лучшую готовность показывает... «Краснодар». Но в обойме команд, которые выглядят сейчас увереннее многих, находится и «Локомотив». А также «Динамо» и «Рубин». Что касается прошедшего матча, железнодорожники были немного быстрее, точнее в эпизодах, и более мобилизованные. «Краснодар» допускал ошибки в обороне, связанные с невысоким уровнем концентрации. Во втором тайме «быки», получив в раздевалке новую установку, уже выглядели лучше. Больше контролировали мяч. И вообще делали все правильно. Но в атаке многое не получалось. Также бросилось в глаза, что краснодарские футболисты недостаточно надежно играют в обороне, особенно в центральной зоне. Но это поиски, и пока еще не игра в законченном виде. Как и у «Локомотива». Предыдущие матчи южане проводили надежнее и увереннее, показав хорошую физическую готовность.

- Чего ждать от «Краснодара», которому уже на следующей неделе играть в Лиге Европы, если он уступает с таким счетом? Крупное поражение не вызывает беспокойство?
- Иногда так даже лучше, чтобы снять налет благодушия. Эта игра станет для Мусаева поводом для серьезного разговора. Особенно об обороне.

- В трех последних товарищеских матчах «Локомотив» забивает много – по четыре мяча. О чем это говорит? В сезоне команда была не так результативна.
- Сейчас ребята лучше готовы. Они проделали хорошую работу. Плюс сегодня были ошибки со стороны «Краснодара». Мне нравится игра Жемалетдинова под нападающими. На второй минуте он забил мяч головой.

- Что ждать весной от «Локомотива» в РПЛ?
- Он будет лучше, чем был. Железнодорожники усилили оборону, пригласив Пабло. Он более квалифицированный защитник, чем те, кто есть в команде. Его сочетание с Чорлукой мне понравилось. Он придает уверенность, и оборона становится динамичнее. Рыбчинский мне тоже понравился. Он придает игровой дисциплины, оборона сейчас более цельная. Два крайних защитника играли очень высоко и всегда успевали закрывать зоны на флангах, и, учитывая, что защитники не быстрые, «Краснодар» имел возможность этим воспользоваться. Но сегодня надежность здесь все же просматривалась.

- Остались в «Локо» проблемные позиции?
- Я не вижу настоящего форварда. Есть Эдер, и он забивал в предыдущих матчах, но все это было со стандартов. Усиление в атаку напрашивается.

- Еще Смолов появится, когда выздоровеет, плюс есть Зе Луиш.
- Мы второй год ждем, когда Федор появится. Но пока он не появляется. Мы говорим о законченном виде атаки на сегодняшний день, без Смолова. Атака пока выглядит неубедительно. Хотя голы забиваются. Но сегодня «Краснодар» имел все основания предъявить претензии своей обороне. А вот Зе Луиш - однозначно усиление атаки. Я уверен, что сегодня штаб «Локомотива» посматривал в сторону Зе Луиша с вопросительным знаком, когда же он выздоровеет. Этот футболист для команды многое значит.

- «Локомотиву» предстоит матч с «Тамбовом» на Кубок России 21 февраля. Учитывая ситуацию тамбовчан, для команды Марко Николича это будет легкий матч?
- По первой части сезона «Тамбов» выглядел проблемной командой. Сейчас там нет полкоманды. Важно это использовать. Но не надо говорить, что победа сама придет. Можно попасть в такую ситуацию, из которой будет сложно выбираться в процессе игры.

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