«Пабло и Чорлука – отличная пара, а настоящего форварда не видно». Игнатьев – о «Локомотиве»

- Насколько крупная победа «Локомотива» над «Краснодаром» 4:0 стала для вас неожиданной?

- Я смотрю все контрольные матчи и могу сказать, что пока лучшую готовность показывает... «Краснодар». Но в обойме команд, которые выглядят сейчас увереннее многих, находится и «Локомотив». А также «Динамо» и «Рубин». Что касается прошедшего матча, железнодорожники были немного быстрее, точнее в эпизодах, и более мобилизованные. «Краснодар» допускал ошибки в обороне, связанные с невысоким уровнем концентрации. Во втором тайме «быки», получив в раздевалке новую установку, уже выглядели лучше. Больше контролировали мяч. И вообще делали все правильно. Но в атаке многое не получалось. Также бросилось в глаза, что краснодарские футболисты недостаточно надежно играют в обороне, особенно в центральной зоне. Но это поиски, и пока еще не игра в законченном виде. Как и у «Локомотива». Предыдущие матчи южане проводили надежнее и увереннее, показав хорошую физическую готовность.

- Чего ждать от «Краснодара», которому уже на следующей неделе играть в Лиге Европы, если он уступает с таким счетом? Крупное поражение не вызывает беспокойство?

- Иногда так даже лучше, чтобы снять налет благодушия. Эта игра станет для Мусаева поводом для серьезного разговора. Особенно об обороне.

- В трех последних товарищеских матчах «Локомотив» забивает много – по четыре мяча. О чем это говорит? В сезоне команда была не так результативна.

- Сейчас ребята лучше готовы. Они проделали хорошую работу. Плюс сегодня были ошибки со стороны «Краснодара». Мне нравится игра Жемалетдинова под нападающими. На второй минуте он забил мяч головой.

- Что ждать весной от «Локомотива» в РПЛ?

- Он будет лучше, чем был. Железнодорожники усилили оборону, пригласив Пабло. Он более квалифицированный защитник, чем те, кто есть в команде. Его сочетание с Чорлукой мне понравилось. Он придает уверенность, и оборона становится динамичнее. Рыбчинский мне тоже понравился. Он придает игровой дисциплины, оборона сейчас более цельная. Два крайних защитника играли очень высоко и всегда успевали закрывать зоны на флангах, и, учитывая, что защитники не быстрые, «Краснодар» имел возможность этим воспользоваться. Но сегодня надежность здесь все же просматривалась.

- Остались в «Локо» проблемные позиции?

- Я не вижу настоящего форварда. Есть Эдер, и он забивал в предыдущих матчах, но все это было со стандартов. Усиление в атаку напрашивается.